Regjeringen har besluttet å dele norsk forsvarsteknologi med Ukraina. Det betyr at artillerigranater som er utviklet av Nammo på Raufoss skal produseres i Ukraina.

Til nå har Norge bidratt med ammunisjon fra egne lagre og direkte fra industrien.

– Nå vil Nammo dele oppskriften sin med Ukraina. Det betyr at ukrainske styrker kan få raskere forsyninger, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Nammo på Raufoss har inngått en avtale som legger til rette for lisensproduksjon av 155 mm artillerigranater i Ukraina, av en ukrainsk forsvarsbedrift.

Artilleriammunisjonen skal brukes av ukrainske styrker.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, er klar på at det er både spesielt og risikabelt å dele slik hemmelig teknologi.

– Det er alltid risikabelt. Det er en kalkulert risiko man må ta. Og den vurderingen er gjort av myndighetene våre, sier Brandtzæg.

Han sier Nammo er stolte over å kunne bidra til å styrke Ukraina i deres forsvarskamp.

Målet er at Ukraina skal kunne produsere mer ammunisjon på egen hånd, med bedre kvalitet. Foto: Frode Meskau / NRK

Har gjort det før

Tiltaket finansieres gjennom Nansen-programmet.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier det er viktig å styrke ukrainernes evne til å produsere moderne artilleriammunisjon selv.

– Ukraina har et stort behov for artilleriammunisjon for å kunne stå imot den russiske angrepskrigen, sier Støre.

Regjeringen åpnet i mars for at norske forsvarsbedrifter kan søke Utenriksdepartementet om lisens for teknologioverføring til Ukraina.

Nammo har søkt om, og fått innvilget teknologilisens fra UD.

– Hvorfor er det Norge og Nammo som må bidra med å dele teknologien?

– Det er fordi vi er ett av bare fire selskaper i Europa som har kompetanse for å produsere artilleriammunisjon. Og vi har en erfaring med å ha gjort det før; til et annet land som kom ut av østblokken, sier konsernsjef Brandtzæg.

Deler kunnskapen digitalt

Forsvarsministeren sier teknologidelingen vil bety at Ukraina kan øke sin egen produksjonskapasitet betydelig, og at de får granater med enda bedre ytelse.

Regjeringen ser det som helt avgjørende for Ukraina og vår egen sikkerhet, at Norge fortsetter å støtte Ukraina. Foto: Anders Tvegård / NRK

Han kan ikke si når en slik fabrikk i Ukraina kan være operativ.

– Jeg har ingen tidslinje for det. Ukrainerne har jo vist at de snur seg utrolig fort. Jeg er helt sikker på at de kan få opp en betydelig artilleriproduksjon, og antakelig raskere og billigere enn det vi greier i vesten, sier Bjørn Arild Gram.

Det er ikke aktuelt å sende medarbeidere fra Nammo til Ukraina. Teknologien skal overføres digitalt.

– I praksis vil vi bruke både VR- og AR-briller og skape en kobling mellom ansatte på Raufoss og ansatte i Ukraina, sier Morten Brandtzæg i Nammo.

– Avgjørende for sikkerheten

Konsernsjefen i Nammo legger ikke skjul på at artillerigranatene er dødelige våpen som ganske sikkert vil bli brukt ved fronten i Ukraina.

Det er heller ingen hemmelighet at produksjonen av våpen nå er enorm.

– Før Ukraina-krigen begynte så produserte vi et antall granater på Raufoss i løpet av et år, som tilsvarer et dagsforbruk i Ukraina i dag. Men, vi gjør det for å bevare freden i Europa, sier Brandtzæg.

Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg erkjenner at det er svært uvanlig å dele slik teknologi, men at det her handler om sikkerheten i Europa. Foto: Frode Meskau / NRK

Krigen mellom Ukraina og Russland raser for fullt og regjeringen ser det som svært viktig å fortsette og støtte dem.

– Dette er et nytt, viktig bidrag til det, sier forsvarsministeren.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier det er helt avgjørende for Ukraina og vår egen sikkerhet at Norge fortsetter å støtte Ukraina.

– Samarbeid med ukrainsk forsvarsindustri er en klok og effektiv måte å støtte de ukrainske styrkene på, sier utenriksminister Barth Eide.