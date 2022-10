PÅ EKSKLUSIV VERDENSLISTE: For å bli utvalgt til et landemerke som kan representere verdens geologiske arv av International Union of Geological Sciences (IUGS), må det blant annet være vitenskapelig anerkjent internasjonalt. Jutulhogget innfridde kravene, melder NGU.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK