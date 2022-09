Nordisk Film spilte inn krimserien «Fenris» i Folldal i Nord-Østerdal i september i fjor.

Store deler av bygda var involvert som tilretteleggere, vertskap og statister på opptakene. Velviljen var stor.

Men etter at filmcrewet var ferdig med jobben i Folldal, fikk kommuneledelsen en overraskende regning på over 290.000 kroner for kost og losji.

Det viste seg at en ansatt i kommunen hadde avtalt med filmselskapet og tre overnattingssteder, at Folldal kommune skulle betale kost og losji for hele filmcrewet mens de var i bygda.

Problemet var bare at den ansatte ikke hadde fullmakt til å inngå en slik avtale.

Mener filmselskapet burde visst bedre

Siden utgiftene ikke kunne dekkes gjennom vanlig drift, måtte avtalen ha blitt vedtatt av politikerne.

Et slikt vedtak hadde aldri blitt gjort, og dermed startet uenigheten om hvem som skulle ta regninga.

– Vi mener at Nordisk Film er en stor og profesjonell aktør som burde ha forstått at en slik avtale ikke kan inngås uten et politisk vedtak, sier kommunedirektør i Folldal, Torill Tjeldnes.

Ett år er gått siden filmcrewet var i bygda, og nylig betalte Nordisk Film regninga.

– Godt vi fikk en avklaring. Det har vært en del fram og tilbake, men nå har Nordisk Film funnet ut at de ville gjøre opp for de utleggene som kommunen hadde i saken, sier Tjeldnes.

Det var Folldalsportalen som omtalte denne saken først.

Nordisk Film vil ikke svare på hvordan de ser på at de til slutt endte opp med regninga eller hva de synes om kommunens håndtering av saken.

Vanskelig sak for kommunen

Krimserien «Fenris» har premiere på Viaplay 25. september.

Den handler om Emma (28) som får sin første jobb med å kartlegge en ulvestamme i skogene langs svenskegrensen. Ting tar en dramatisk vending når en ung gutt forsvinner og det blir påvist DNA fra en ulv der guttens blodige jakke blir funnet.

Mange i bygda var involvert i innspillingen og gleder seg til premieren om noen uker.

Men for Folldal kommune har det vært en vanskelig sak.

Folldal kommune har hatt en advokat fra KS som har hjulpet dem i saken.

– Det er godt at denne saken er oppe og avgjort, sier ordfører Kristin Langtjernet (Ap).

Mye penger for en liten kommune

MYE PENGER: Ordfører Kristin Langtjernet (Ap) er glad for at filmselskapet har betalt regninga for Folldals-oppholdet sitt. Foto: Geir Olav Slåen

Ordføreren er lei seg for at det ble en slik uoverensstemmelse, men er glad for at de har ordnet opp og at Nordisk Film nå har betalt regninga for kost og losji til filmcrewet.

– Det er ingen ubetydelig sum for en liten kommune som Folldal, sier Langtjernet.

Produsent i Nordisk Film, Sigurd Mikal Karoliussen, sier de er fornøyde med at saken nå er avslutta.

– Vi er naturligvis glade for at dette har ordnet seg på et godt vis, og at vi nå kan fokusere fullt og helt på premieren den 25. september. Drahjelpen og tilretteleggingen vi har fått fra innbyggerne og Folldal kommune, er vi veldig takknemlige for, skriver Karoliussen.

Han håper at både innbyggerne i Folldal og resten av landet gleder seg til premieren på «Fenris».