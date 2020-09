– Jeg tror ikke Hagen er det Oppland Frp trenger på lista si fram mot stortingsvalget. Vi trenger ikke en kjendis.

Silje Diserud, leder i Nord-Aurdal Frp, forteller at det er stor strid i partiet etter at nominasjonskomiteen foreslår Hagen som toppkandidat for Oppland Frp, slik avisa GD meldte forrige uke.

Selv trodde hun det hele var en intern spøk.

– Stemninga i partiet er spent og splitta. Vi trenger noen som kjenner distriktets styrker og svakheter, og som ikke minst har den rette motivasjonen.

– Flere har trukket seg

Diserud sier hun vet av flere som har trukket seg både fra nominasjonskomiteen og nominasjonslista den siste tiden.

Hun mener årsaken er at mange ikke ønsker å stå inne for nominasjonslista.

SPLID: Silje Diserud, leder i Nord-Aurdal Frp, sier stemninga i partiet er spent og splitta etter at Carl I. Hagen ble nominert som toppkandidat for Oppland Frp. Foto: Privat

Harald Eivind Bakke, tidligere medlem av nominasjonskomiteen bekrefter at han har trukket seg. Han ønsker ikke å kommentere hvorfor.

Wenche Almestrand, som er nestleder i Frp Lillehammer, sto på nominasjonslista, men har nå trukket seg. Hun ønsker heller ikke begrunne avgjørelsen.

Diserud sier det er flere i partiet som deler meningen om at Hagen ikke er den rette kandidaten for Oppland.

Likevel ser det ut til at et Facebook-innlegg kan ha gjort at medlemmene ikke ønsker å kommentere saken.

– Ingen kommentar

I den private Facebook-gruppa, «Innlandet Frp tillits- og folkevalgte», ble det nylig lagt ut et innlegg som oppfordrer lokale Frp-ere til å ikke kommentere Hagen-nominasjonen offentlig.

«Jeg håper man tenker seg om to ganger før man bestemmer seg for å ta oppvasken i mediene», står det.

REAGERER: Dette innlegget ble lagt ut på den private Facebook-siden «Innlandet Frp tillits- og folkevalgte» etter Hagens nominasjon.

NRK har ringt rundt til en rekke personer i partiet. Noen legger på røret når de får høre hvilken sak det gjelder. Andre sier de ikke ønsker å kommentere saken i media.

«Jeg hører dere ringer rundt om dette, men jeg har ingen kommentar», var en gjenganger i samtalene.

Innlegget får Diserud til å reagere. Hun synes det bør være takhøyde for å ytre seg offentlig, og mener det er viktig at ulike meninger kommer fram.

– Det er akkurat derfor vi har nominasjonsprosessen. En god diskusjon gjør resultatet bedre, forhåpentligvis, sier hun.

En som imidlertid ønsket å kommentere saken er Astrid Gaassand. Hun har vært andre vararepresentant til Stortinget for Oppland Frp, men trakk seg nylig på grunn av alder.

Hun er 10 år yngre enn Hagen, og mener det også for han er på tide å la de yngre få slippe til.

– Jeg har ikke noe imot Hagen som person, men jeg kan ikke tenke meg at han gjør en bedre jobb enn de som har sjela si i Oppland, sier hun.

Mener diskusjonen bør tas internt

Tor Gaute Lien, gruppeleder i kommunestyret i Østre Toten Frp, var den som skrev Facebook-innlegget.

PARTIET FØRST: «Hvem tjener på det? I alle fall ikke Frp. Tenk partiet først og jobb heller innenfor partiet med å få den representasjonen man ønsker», står det i Facebook-innlegget fra Lien. Foto: Privat

Han mener det får være opp til hver enkelt om de ønsker å ytre seg i media, men sier det er unødvendig å offentlig komme med negative omtaler om partikollegaer.

– Å finne personer til tillitsverv klarer vi fint uten drittkasting i media, sier han.

Lien tror ikke det er heldig hverken for partiet eller prosessen at partimedlemmer kommenterer Hagen-nominasjonen offentlig.

– Det er ikke leserne som skal velge komiteen. Det er medlemmet og partiet. Den diskusjonen kan vi ta internt.

INGEN SVAR: Flere som kommenterer på innlegget har blitt kontaktet av NRK. Ingen av dem ønsker å gi en kommentar til Hagen-nominasjonen. ​​​​​​​«Ikke gi dem mer enn nødvendig», skriver et partimedlem. Navnene er sladdet, da gruppa er privat.

Redd møtet blir en parodi

Lien er redd nominasjonsmøtet i Oppland Frp, 25. oktober, kan bli en parodi. Han håper de slipper å oppleve det samme som skjedde på fylkesårsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti, i forbindelse meg Giske-nominasjonen.

– På fylkesårsmøtet deres tok de opp politikk og saker som var viktig for dem. Men det innbyggerne fikk med seg var personkonflikter internt i partiet. Sakene og politikken druknet. Jeg håper ikke det samme skjer med oss, sier han

På spørsmål om hva han tenker om at nominasjonen hans skaper strid i partiet, svarer Carl I. Hagen;

– Det er alltid forskjellige synspunkter og uenigheter i forbindelse med en nominasjon. Det er helt naturlig. Jeg avventer nominasjonsmøtets avgjørelse. Uansett hva det blir så respekterer jeg det fullt ut.

Hagen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

NRK har ikke lyktes i å få tak i lederen i nominasjonskomiteen i Oppland Frp, Line Sandli.

Men hun har tidligere sagt at det kan være en fordel å ha Hagen som toppkandidat, fordi han er en kjent rikspolitiker.

Kan være et sunnhetstegn

Samfunnsforsker, Jon Helge Lesjø, tror Frp tenker de vil tape velgere, dersom det framstår som at det er mye bråk og uenighet innad i partiet.

Han mener derimot at Frp ikke vil ta skade av at uenighetene kommer ut.

– Litt strid i forkant har liten betydning om ett år. Da er det glemt. Det som har betydning for valgresultatet er om velgerne vil ha Hagen, ikke om det var kluss på oppløpssiden før nominasjonsmøtet.

KAN FUNGERE: – Hagen representerer jo ikke noen foryngelse, men om han forblir ved god helse, så er det jo ikke noe i veien for at han kan fungere i neste stortingsperiode, selv om han da vil passere 80 år i løpet av perioden, sier Lesjø. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Lesjø sier det kan være et sunnhetstegn at det er uenigheter i partiet og konkurranse om topplasseringen.

– Det er heller ikke uvanlig. Men det som gjør denne saken spesiell er at det er en kandidat utenfra, og at dette nettopp er Carl I. Hagen, sier han.

Nominasjonsmøtet skulle etter planen holdes 27. september, men nominasjonskomiteen har bedt fylkesstyret om utsettelse. Møtet er nå flyttet til 25. oktober.