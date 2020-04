No rykkjer dei inn på hyttene: – Dette har eg stunda etter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mannen frå Holmestrand kallar hytta på Sjusjøen for «sin første heim». Huset i Holmestrand kjem på andreplass. Han elskar å vere på hytta si, og seier det har vore stussleg å ikkje ha lov til det no.

20. april vart hytteforbodet oppheva. Det vart innført for å ikkje overbelaste helsevesenet i hyttekommunane. Myndigheitene anbefaler framleis at ein unngår alle unødvendige fritidsreiser utanfor eigen kommune.

NRK har snakka med folk fleire plassar i landet som allereie er på plass på hyttene sine. Mellom anna i Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark.

– Stussleg

Frelumstad frå Holmestrand har verkeleg sakna å vere på hytta si på Sjusjøen i Ringsaker.

– Det har vore litt stussleg no, men når omstenda er som dei er må ein finne seg i det.

KLAR: Å kunne flytte inn på hytta er noko Holmestrand-mannen har lengta etter lenge. No skal han utnytte skispora på Sjusjøen. Foto: Eilin Spolèn Juva / NRK

For å unngå trafikken gjennom Oslo køyrde han heimanfrå halv sju på morgonen og var framme kvart over ni. Hytta på Sjusjøen kjøpte han for skimoglegheitene, og gler seg til å få nokre turar framover.

– Eg blir her ei vekes tid. Då skal eg gå på ski og måke litt snø. Det er det det går i, seier mannen frå Holmestrand.

Tek smitteomsyn også på hytta

Erna Helland Hauge stod klar til å flytte inn på hytta i Florø i det klokka slo tolv, og forbodet vart oppheva. Pinnekjøtet som skulle blitt brukt i påska blir til betasuppe-middag no.

– Det var ei stor lukke. Vi har venta på det. Det var første påska vi ikkje har vore her sidan vi bygde hytta i 2002, så det var veldig kjekt å få komme opp, seier Helland Hauge.

LUKKELEG: Erna Helland Hauge brukar å sitte på hytta og sjå alle vårteikna på denne tida. No er ho glad for å kunne vere på hytta igjen. Foto: Ola Weel Skram / NRK

Mannen har ein jobb han måtte til Florø for å gjere, og ho slengde seg med. Men tar like mykje smitteomsyn der som heime i Bergen.

– Det er ikkje fritt fram. No var eg på butikken og der brukte eg hanskar, sprita meg når eg gjekk inn og sprita meg når eg gjekk ut igjen. Så det er akkurat dei same omsyna som i travle Bergen.

Glad dei kjem tilbake

Ordførar i Noregs største hyttekommune, Ringsaker, er glad hyttefolket omsider kan komme tilbake. Kommunen har 7000 hytter som har stått tomme no.

– Eg har ikkje sett så mange enno, men reknar med dei kjem i løpet av dagen og veka. Eg har høyrt om nokon som spurte om dei fekk vere her fem over tolv i natt, så interessa er i alle fall til stades, seier Anita Ihle Steen.

GLAD: Ordførar, Anita Ihle Steen i Ringsaker, er glad for å få tilbake hyttefolket etter ei stille påske.

Ho fortel at dei med hytte der var flinke til å følge forbodet frå starten av. Ordføraren seier det har vore stussleg og stille utan dei, og at fråværet sjølvsagt har gått utover bedrifter og butikkar i kommunen.

Men ho er oppteken av at alle må følge råda frå myndigheitene framover også.

– Er du sjuk skal du vere heime. Er det ei naudsynt fritidsreise eller ei er opp til dei sjølve å vurdere. Men eg ser at hyttebuarane i Ringsaker greier å tenke, så det går nok fint, seier ho.

Fleire kommunar har vore skeptiske til å oppheve hytteforbodet. Ordføraren i Vinje kommune hadde lyst til å halde på det ei stund lengre. I Risør ville dei ikkje oppheve forbod, men måtte snu etter å ha fått mykje kritikk.

Kan måtte stramme inn igjen

Anders Brabrand er kommuneoverlege i fire kommunar i Gudbrandsdalen. Blant dei er Øyer, der Hafjell ligg, med mange hytter. Han trur det skal gå bra å opne for at folk får reise på hytta. Men er likevel litt bekymra for kva som skjer med smittesituasjonen.

– Den bekymringa er ganske stor. No har vi klart å få den under kontroll her, seier Brabrand.

GREITT Å LOSNE OPP: Anders Brabrand trur det er bra å losne opp på forbodet no. Men seier ein må vurdere å innføre forbod igjen om smittesituasjonen blir forverra. Foto: Aslak Woo Ravlum / NRK

I kommunane han jobbar i har dei ekstra fokus på smittevern på butikkar og liknande. Og han håpar hyttefolket er forsiktige når dei kjem til fjells.

– Viss smittetala igjen begynner å gå opp, så kan ein måtte innføre forbod igjen. Men slik som det er no er det greitt å opne opp. Men folk må fortsette å følge hygieneråda, seier kommuneoverlegen.