– Markeringene ti år etter terroren er en verdig måte å minnes alle som ble rammet og hva som faktisk skjedde.

Det sier Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset.

Han kommer lett sommerkledd ut fra Arbeiderpartiets høyborg på Youngstorget i Oslo.

32-åringen er en av dem som overlevde terrorangrepet på Utøya, og som etter det satsa fullt og helt på politikken.

For fire år siden ble han valgt inn på Stortinget for Hedmark Arbeiderparti og nå bruker han ferien til å kjempe for plassen som folkevalgt.

– Jeg liker å møte folk og denne jobben passer meg godt.

Lyden av spikerpistoler minner om skudd

PÅ JOBB; I alle år etter at han overlevde skytingen på Utøya, har Magnus Stenseth hatt ulike jobber i nåværende Circle K. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

28 år gamle Magnus Stenseth rydder i hyller utenfor Circle K i Hernes, litt øst for Elverum.

Han skulle egentlig bli tømrer, men måtte legge bort drømmen etter opplevelsene på Utøya.

Lyden av spikerpistol liknet for mye på skuddene han både hadde hørt og sett.

Nå driver han istedenfor bensinstasjon. Han liker jobben og møtene med alle menneskene som kommer innom.

– At jeg måtte begynne på nytt igjen har selvsagt påvirka hvor jeg står i dag og hvor jeg kunne ha vært, sier Magnus.

Terroren den 22. juli endra livene til både Nils Kristen og Magnus. Men en ting er som det alltid har vært; et brennende samfunnsengasjement og troen på at de kan utgjøre en forskjell.

For begge har politikken fortsatt en stor plass i livet.

Les mer om hvordan Norge ble rammet av terroren den 22. juli.

Sender forsatt blomster til redningsmannen

Sommeren 2011 var Nils Kristen på Utøya for første gang.

Han var nyvalgt leder i studentlaget til Trondheim AUF.

Da terroristen startet å skyte var han ved det gamle kaféhuset.

Han løp over til andre sida av øya og gjemte seg i strandkanten denne regntunge og kjølige fredagen.

Skuddene kom nærmere.

PÅ YOUNGSTORGET; Nils Kristen Sandtrøen foran en bildevegg med Arbeiderpartiets ledere, i Gerhardsen-rommet i Aps høyborg på Youngstorget i Oslo. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Han valgte å gjøre som flere av de andre ungdommene – 22-åringen la på svøm i Tyrifjorden.

– Jeg visste jo ikke om jeg klarte å overleve eller om jeg kom til å drukne, sier han.

Historien føles nær men fjern her han sitter i det historiske Gerhardsen-rommet i 5. etasje i Arbeiderpartiet på Youngstorget i Oslo sentrum.

På veggen bak henger bilder av Arbeiderpartiets ledere opp gjennom tidene.

Nå er han sjøl blant dem som sitter på toppen.

Derfor har han et ekstra stort ansvar for å fortelle, synes han. Så folk ikke glemmer.

Flere båter var dratt ut for å prøve å berge ungdommer i vannet.

Den første båten som kom nær Nils Kristen hadde ikke plass.

Båt nummer to ble redningen.

– Jeg har god kontakt med mannen som reddet meg denne dagen, sier han litt rørt. Hver jul sender jeg ham blomster som takk for at han berget livet mitt.

Klarte ikke være AUF-leder mer

Magnus Stenseth fra Elverum var 18 år da terroren rammet ham på Utøya.

BLE FOR MYE; Magnus Stenseth var 18 år og AUF-leder da han var på Utøya 22. juli 2011, men trakk seg fra vervet en stund etterpå. Foto: Aud Ingebjørg Barstad / NRK

Han var leder i Hedmark AUF og hadde med seg en gruppe med flere ungdommer.

Magnus hadde drapsmannen bare 20 meter foran seg så ham rett i øynene, har han tidligere fortalt.

Magnus kastet seg rundt og løp ned mot vannet og hev seg uti.

Han ble også plukket opp av folk i en båt.

– Jeg får noen bilder hver gang saken kommer opp igjen, men jeg har lært meg å leve med dette, sier Stenseth.

I en periode etter tragedien stilte han opp for alle. For folk i AUF, venner og pressen.

Han hadde også sagt ja til en ny periode som AUF-leder i Hedmark, men trakk seg.

En stund føltes det for mye, men etter hvert kom lysten tilbake.

Nå er han inne i sin tredje periode i kommunestyret i Elverum.

GLAD I FOLK: Det beste med jobben på bensinstasjonen er møtene med folk, sier Magnus. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Han utelukker heller ikke at det kan bli aktuelt å søke verv høyere opp i Ap i framtida, dersom han skulle blir spurt.

– Men som småbarnsfar passer mitt nåværende politiske engasjement veldig bra nå.

Mange av dem som overlevde angrepet på Utøya sliter fortsatt og får ikke den hjelpen de trenger. Det kom frem i en undersøkelse som ble gitt ut i vår.

Vil gjøre en forskjell

Begge de to tidligere AUF-erne snakker med glød om kampen for demokrati og at vi må sørge for at samfunnsdebatten er åpen, også på de vanskeligste temaene.

– Konspirasjoner må ikke gå foran fakta, kommer det klart fra Magnus.

Både politikere og folk flest må tørre å si ifra, poengterer han.

Nils Kristen Sandtrøen skuer utover Youngstorget, Arbeiderpartiets høyborg, i Oslo sentrum.

– Mitt samfunnsengasjement har ikke har blitt noe mindre, kanskje tvert imot etter 22. juli-terroren, sier han.

Torsdag 22. juli er de begge med på minnemarkeringer 10 år etter terrordagen.