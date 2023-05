Og langtidslagring er dette i høyeste grad.

Vanlig «langtidsmodning» av norske skinker er opptil to år. Og i Norge selges spanske Iberia-skinker, som kan ha blitt lagret i fire år.

Men på Maihaugen har de hengt opp ulike årsklasser av skinker for å teste hvordan det går hvis de lagres langt utover normaltid, helt opp til ni år.

Kjøttoverskudd fra julemarked i 2014

Museumsbonde Anders Hagen forteller at de slakter gris til julemarkedet på Maihaugen hvert år.

– Men i 2014 hadde vi et lite overskudd, og vi bestemte oss for å sette i gang med langtidslagring, sier han.

Det var forskning.no som omtalte saken først.

SPENNENDE PROSJEKT: Museumsbonde Anders Hagen foran ulike årsklasser av spekeskinker. Foto: Dag Kessel / NRK

Alltid kjøttreserve på stabburet

Gamle sagn forteller at folk kom tilbake til forlatte gårder etter Svartedauen. Alle som bodde der, var døde på grunn av pesten.

– Ifølge sagnene kunne de dra til stabburet og hente mat, som hadde hengt der i flere år. Vi ønsker rett og slett å sjekke om kjøttet kan holde seg så lenge, sier Hagen.

Gjennom flere hundre år har langtidslagring av kjøtt på stabbur i Norge forebygget matmangel. Uansett om det var uår med tørke og avlingssvikt, hadde man alltid en reserve på stabburet.

Den ni år gamle skinka har et fettlag ytterst, som er blitt litt harskt.

– Men etter å ha skåret vekk en centimeter av det, er selve kjøttet helt fint, sier han.

Nortura har testet opptil sju års lagring

Linjeleder for pakking og slicing i Nortura Tynset, Øyvind Moen, sier at de har testet langtidslagring i opptil sju år.

– Vi kom fram til at det var lite å hente på smak og kvalitet etter at tre år var passert. Og vi mener at det ble en viss endring i konsistens etter tre år.

Øyvind Moen ved Nortura Tynset. Foto: Privat

Moen sier at det på de typene de testet var en viss nedbrytning av muskler i kjøttet etter tre år, og at kjøttet ble litt mykere.

Han forteller at Nortura har tørketid for spekeskinke uten bein fra tre til ni måneder. For spekeskinker med bein kan det være opptil to år.

– Det er artig at andre tester langtidslagring også. Dette er jo en solid tradisjon i norsk historie, sier han.

LANGTIDSLAGRING: Spekeskinka er behørig merket med årstall. Foto: Dag Kessel / NRK

Kan ikke serveres til turister

Museumsbonde Anders Hagen sier at spekeskinka dessverre ikke kan bli noen turistattraksjon, med utdeling av smaksprøver til nysgjerrige museumsgjester.

– Med det nåværende lovverket ville ikke Mattilsynet ha godkjent servering til turister. Men vi som jobber her, har jo forsynt oss, ler han.