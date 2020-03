Nå stenger alpinanleggene

– Det er klart at dette rammer oss hardt økonomisk. Bare i Hafjell og Kvitfjell har vi ca. 300 ansatte i vintersesongen, sier daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud.

TRIST BESKJED TIL DE ANSATTE: Daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud. Foto: Reidar Gregersen / NRK

De fire største alpinanleggene – Hemsedal, Trysil, Hafjell og Kvitfjell – stenger fra i morgen. Det skjer etter at regjeringen i dag kunngjorde de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid.

Disse anleggene alene har over 1000 personer som er ansatt i alpinanleggenes primærvirksomhet. De store flertallet av disse må nå permitteres.

Leverandører taper også penger

I tillegg er det ansatt nesten like mange i bedrifter som leverer varer og tjenester til anleggene eller deres gjester.

– Mange av de smittede kommer fra alpinanlegg i Italia og Østerrike. I en slik situasjon ville være helt feil av oss å ha åpent nå, sier Stensrud.

Han sier at de i første omgang har stengt fram til 27. mars. Dette er en uke før påske.

– Det er klart vi innser at det er stor sjanse for at påsken også går tapt.

DRAMATISK FOR ALPINBRANSJEN: PR-sjef i Skistar AB, Linda Morell. Foto: Skistar

PR-sjef Linda Morell i Skistar AB sier at de har ca. 700 ansatte i selskapets alpinanlegg i Hemsedal og Trysil.

– Vi kan ikke si nøyaktig hvor mange av disse som blir permitterte. Dette må vi komme tilbake til i morgen, sier hun.

Mange av de ansatte i norske alpinanlegg er utlendinger. Det gjelder særlig jobber innenfor servering og rengjøring.

Reiserestriksjonene kan bli en utfordring hvis de permitterte utenlandske statsborgerne ønsker å reise til sitt hjemland.

Kritisk for alpinbransjen

Alpinanleggenes Landsforening har hatt hendene fulle i dag med i informere sine medlemmer.

– Jeg kan ikke her og nå si nøyaktig hvor mange anlegg som stenger, men det er helt klart at det blir ganske mange, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen.

SVÆRT KREVENDE SITUASJON: Camilla Sylling Klausen i Alpinanleggenes Landsforening. Foto: Ola Matsson

– Gir du dem råd om å stenge?

– Det er den enkelte kommuneoverlege som bestemmer dette, så jeg kan av den grunn ikke gi alle ett og samme råd. Men det er klart at vår bransje er absolutt med på denne felles nasjonale dugnaden.

På foreningens facebookside forteller hun at det er vanskelig å komme ut med nok informasjon i løpet av kort tid:

«Belastningen er nå svært stor på de ansatte hos alpinanlegg og større reiselivsdestinasjoner til fjells. Ansatte gjør nå alt det de kan for å komme ut med informasjon til alle gjester. Samtidig er de inne i en svært krevende periode hvor de også skal ivareta ansattes interesser, permitteringer og smittevern.»

– Ikke dra på hytta

Samtidig oppfordrer hun turister om ikke å dra på hytta.

«Mindre hyttekommuner og deres helsetjenester har nå svært høy belastning, de må ta vare på innbyggerne sine», skriver hun.

Luftambulansetjenesten har også oppfordret dem som er i karantene til ikke å dra på hytta.