Fredag ble det kjent: Det ble gjort flere alvorlige feil og feilvurderinger som førte til brukollapsen på Tretten.

– Vi har gjort feil. Det skal ikke skje igjen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Thomas Breen, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, er tydelig på hva han mener om pengespørsmålet i saken.

– Om ikke staten betaler går jeg til juridiske skritt og saksøker staten, sier Breen.

Han mener det nå er så tydelig hvem som har ansvaret for kollapsen at fylkeskommunen ikke skal betale én krone.

– Jeg mener at nå er ansvaret så tydelig på hvor det hører hjemme. Da følger det også med et økonomisk ansvar. Vi skal ha kompensert alle våre kostnader fullt ut.

– Jeg håper regjeringa rydder hele vegen, slik at det økonomiske også blir ordnet opp i, sier Breen. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Visste om svakheter

– Det er en skandale. Det er ikke noe annet begrep å bruke, sier Breen om kollapsen.

Tretten bru var av samme type som Perkolo bru ved Sjoa som kollapsa i 2016. I etterkant av brukollapsen i 2016, ble Tretten bru grundig undersøkt.

Da ble det funnet store overskridelser på brua. Vegvesenet ble anbefalt å forsterke konstruksjonen flere steder.

Det gjorde de ikke.

I rapporten som PwC la fram fredag, var de kritiske til vegvesenets oppfølging etter kollapsen i 2016. Også Havarikommisjonen har retta kritikk mot nettopp dette punktet.

– Det var ingen som tok ansvar for å avklare hva risikoen betydde, står det i rapporten.

Her kan lese mer om at vegvesenet visste om svakhetene på brua i seks år uten å gjøre noe.

Usikkert hvem som betaler

Det var Statens vegvesen som bygde brua, men Innlandet fylkeskommune har eid og vedlikeholdt brua siden 2020.

Det er anslått at brukollapsen kommer til å koste minst 300 millioner.

Men hvem som tar den regninga er usikkert.

– Vi fikk brua av staten, mens ansvaret for prosjekteringa og hvorfor det som har skjedd skjedde, er det staten som har. Da må de ta det ansvaret, og det synes jeg PwC fastslår i sin rapport, sier fylkesordføreren.

– Vi må rydde opp på en voksen måte slik at det ikke skjer igjen, og at kostnadene blir plassert der de hører hjemme, sier Breen.

Illustrasjon om brukollapsen på Tretten fra Havarikommisjonen Du trenger javascript for å se video.

Statens vegvesen sier at de tar det juridiske ansvaret, men når det gjelder det økonomiske, svarer vegdirektør Hovland dette:

– Vi viser til departementet som har de samtalene og direkte oppfølging ut mot fylkeskommunen i Innlandet, sier Hovland.

– God rapport

– Det er en veldig god rapport, sier Aud Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.

Hun er glad for at vegvesenet tar saken på største alvor, og sier det nå forventes at Statens vegvesen og Vegdirektoratet følger opp de punktene som de mener de skal forbedre.

– Og det ser vi fram til. Det er kjempeviktig.

Aud Riseng er samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune. Hun forventer at Statens vegvesen tar lærdom etter kollapsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Riseng sier vi ikke må glemme at liv kunne gått tapt under brukollapsen.

– Kollapsen av Tretten bru var en svært alvorlig hendelse. Det kunne ha vært en katastrofe. Det var bare flaks som gjorde at ikke liv gikk tapt. Det er viktig at bruene er sikre, sier hun.

Se video fra da sjåføren i lastebilen som sto fast på Tretten bru etter kollapsen ble heist vekk med helikopter.