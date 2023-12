– Det er helt fantastisk at det fins så mange flotte mennesker. Jeg blir så rørt.

Hilde Cecilie Olsen blir glad i stemmen og varm om hjertet når hun forteller om det som har skjedd henne de siste dagene.

I forrige uke sto hun fram og fortalte til NRK hvordan det var å ikke ha råd til å feire jul, og ikke kunne kjøpe julemat eller gaver til barna.

Hun sa at det gjorde vondt, og at hun følte seg mislykket som mamma.

Det utløste et skred av gode hjelpere i dagene som fulgte.

– Jeg har fått mange henvendelser, minst 15, av folk som vil hjelpe meg, slik at jeg kan få feire ordentlig jul. Flere av dem har gitt flere tusen kroner. Så nå har jeg fått kjøpt både gaver og julemat, og det barna ønsket seg.

Hilde Cecilie Olsen er takknemlig for alle hjelperne som har kommet hennes vei. Foto: Frode Meskau / NRK

Hjelper: – Enkel avgjørelse

En av de gode hjelperne er Endre Haugrud i Brumunddal. Han reagerte raskt da han fikk presentert hennes førjulssituasjon.

– Det var egentlig en veldig enkel avgjørelse. Å høre hennes historie rørte meg lagt inni hjerterota. Når et menneske med tre barn er blakk og i nød rett før jul, gjør det inntrykk.

Endre Haugrud er glad han hadde muligheten til å hjelpe Hilde Cecilie Olsen med noen kroner.

Han mener Hilde Cecilie er modig, som sto frem og fortalte så nakent hvordan det er å slite med økonomien og juleforberedelsene.

Han er bare glad for at han hadde muligheten til å bidra.

– Jeg har ikke selv så mange nære rundt meg, så å hjelpe henne var noe jeg ville og kunne gjøre. Det er godt å høre at det nå går bedre med henne.

Fattigdom før jula 2023 Ekspander/minimer faktaboks Hver femte nordmann kan komme til å droppe hele eller deler av årets julefeiring på grunn av dårligere økonomi.

Flere enn hver tredje forelder svarer at jula kommer til å bli vanskeligere i år på grunn av dårligere økonomi og mange klarer ikke skjerme barna

43 prosent av de som svarer at jula blir vanskelig mener barna vil merke dette

10 prosent vil hoppe over måltider i jula

13 prosent må spørre familie og venner om økonomisk hjelp

27 prosent vil være mindre sosiale i jula

29 prosent dropper reise til familie og venner i jula Kilde: Frelsesarmeen

Røde Kors: Glad for all hjertevarmen

Hilde Cecilie har tidligere fått hjelp fra Røde Kors på grunn av sin krevende situasjon. Liv Berit Karlsen i Røde Kors er inderlig glad på Hilde Cecilies vegne.

– Det er helt fantastisk at hun nå går en enklere jul i møte enn det hun først fryktet. Det er fint at det er så mye hjertevarme der ute, at folk har lyst til å bidra.

Liv Berit Karlsen i Røde Kors Innlandet er takknemlig for at mange vil hjelpe de som har det vanskelig nå før jul. Foto: Frode Meskau / NRK

Hun håper saken vil utløse enda flere og større bølger av sjenerøsitet og medmenneskelighet.

– Røde Kors som organisasjon ønsker å hjelpe så mange som mulig, så vi håper de som ble rørt og berørt av hennes historie kan hjelpe oss med også å hjelpe andre.

Også Endre Haugrud håper at mange vil bidra med konkret handling i det som er trange og sårbare tider for mange.

– Jeg håper det er flere som meg som ønsker å hjelpe, og at både Hilde Cecilie og barna kan få en fin jul, med gaver og mat. Og den største gleden man kan ha er å gjøre andre glad.

Både Hilde Cecilie og barna kan nå ha store forventninger til julehøytid. Både mat og gaver er nå på plass. Foto: Frode Meskau / NRK

– Kan ikke si tusen takk nok

Hilde Cecilie er glad hun sto frem og fortalte sin historie, selv om hun på forhånd grudde seg litt.

Hun forteller at det også har kommet noen negative kommentarer, men hun sier alt det positive mer enn veier opp for det negative.

– Flere har sagt jeg er kjempesterk som har gått ut med dette, og vist hvordan det er å slite. De har ønsket meg god jul og sagt at de håper jeg får hjelp.

Hun kjenner på en stor takknemlighet.

– Hver gang det kom henvendelser ble jeg så beveget. Jeg kan ikke si tusen takk nok.

Og nå kan endelig jula komme i heimen, for både liten og stor.

– Jeg håper jula vil bringe lykke og glede. Nå kan vi få en helt fantastisk jul.