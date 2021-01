Mens 2020 var rekordvarm, ble inngangen på det nye året både kald og snørik.

Den 4. januar viste gradestokken minus 30 grader i fjellbygda Folldal i Østerdalen. I Sel viste den 31 minusgrader.

De siste dagene har gradestokken for Innlandet vist rundt 17 kalde. Oslo og Viken har hatt rundt 8 minusgrader. Det samme har Vestfold og Telemark.

Men i uka som kommer ligger det an til værskifte. Også for de i nord.

For som @Meteorologene skriver;

«Om noen i nord har savna bitende januarkulde, så er det bare å se fram til neste uke. Østavinden kommer susende og gir lavere temperaturer i nord. I sør blir det noe mildere. Situasjonen blir snudd på hodet, med andre ord».

Mildværet kommer

Allerede på mandag begynner mildværet å komme til Østlandet, og utover uka er det meldt 1 varmegrad flere steder.

Kanskje er det lurt å snart lete fram skiklisteret?

SKIFTER: I Kviteseid i Telemark er det rundt -14 grader lørdag. Neste uke vil gradestokken vise opp mot 2 plussgrader her. Foto: Thomas Brynjulf Svendsen Photography / @brynjulf_photography I Innlandet forventes det ikke så store endringer i helga, men i løpet av uka vil det komme mildvær. Bildet viser fire padlere på Mjøsa. Foto: Bernt M. Tordhol Gausdal har 15 minusgrader lørdag. Neste uke kan det bli -2 grader her. Foto: Ragnhild Kvåle Olstad I Skarnes er det rundt 16 minusgrader lørdag, men gradestokken vil vise opp mot 3 plussgrader i løpet av neste uke. Foto: Reidun Eik Melland Lørdag er det -15 grader og sol på Lillehammer. Utover uka skal gradestokken vise ned mot 0 grader. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK På Haukelifjell i Telemark var det -11 grader på fredag. Utover uka vil det bli mildere, med rundt 5 minusgrader. Foto: Foto: Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark blad Lørdag er det -16 grader på Lemonsjøen alpinsenter i Vågå. I helga vil det være rundt -2 grader. Det er også meldt om betydelig snøskredfare i hele Sør-Norge, og fredag utløste en alpinkjører et snøskred her. Foto: Brage Weldingh

Statsmeteorolog, Susana Reuder, forteller at lavtrykket som kommer inn over Østlandet på lørdag tar med seg litt varmere luft, og at temperaturene derfor vil stige noe.

– Lavtrykket som kommer inn på lørdag påvirker Vestlandet mest. I indre strøk vil det være kuldegrader, så regnet kommer mest sannsynlig som snø. På mandag, tirsdag, onsdag og torsdag vil det bli en liten temperaturøkning på Østlandet. Det vil komme en del positive grader i ytre strøk, men i indre strøk vil det fortsatt være kuldegrader, sier hun.

Her kan du se temperaturene for der du bor.

Skifter i nord

I helga er det mildvær i store deler av Nordland, men i motsetning til Sør-Norge vil Nord-Norge få det kaldere enn tidligere.

BLIR KALDERE: På Mehus i Sortland er det 2 plussgrader lørdag. I slutten av neste uke blir det rundt 8 minusgrader her. Foto: Marte Jacobsen Åsland / @martejacobs

– Det forventes at det kommer litt regn hele uka. Det vil bli kaldt, men det varierer litt. For eksempel kommer Finnsnes til å ha positive grader på lørdag, men synke ned til rundt 8 minusgrader natt til onsdag. Bodø vil ha rundt 10 kalde, sier statsmeteorologen.

I Troms og Finnmark vil temperaturene holde seg i helga, men gradene vil synke fra mandag.​​​​

I Trøndelag blir det oppholdsvær og perioder med sol på lørdag. På søndag blir det stort sett pent vær.

– Utover uka vil det komme litt regn, men det vil fortsatt være kuldegrader, og regnet kommer nok som snø, sier Reuder.