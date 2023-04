Tre hus er evakuert i Ringsaker, melder VG. Det eine fordi dei ikkje hadde straum, dei to andre fordi vatnet hadde grave ut jordmassar rundt bustaden. 66 adresser er råka av vassinntrenging.

Onsdag sende NVE ut flaumvarsel for delar av Austlandet. Auka nedbørsmengder kunne føre til lokale overfløymingar, og overvatn i tettbygde område.

Sjølv om det er auka flaumfare, er det ikkje snakk om vårflaum, opplyste NVE til NTB onsdag.

Det kom mykje regn torsdag, og blant anna sette dei i Ringsaker kommune inn krisestab.

Vatnet laga problem på vegane og tok nye vegar. Mange melde om at dei hadde vatn i kjellaren. Over 40 førespurnader kom inn berre i Brumunddal, melde varabrannsjefen torsdag.

– Det roa seg heldigvis litt utover kvelden i går. I halv ellevetida følte me at me hadde nokolunde kontroll på situasjonen, seier ordførar Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune fredag morgon.

Trafikkproblem

På E6 mellom Minnesund og Hamar er farten sett ned ved Espa nordover i retning mot Hamar. Det er det mykje vatn etter regnvêr. Det blir arbeida med å fjerne vatn, men kjem det meir regn, kan det bli vanskeleg, opplyser Staten vegvesen.

Vegtrafikksentralen Øst melder har på E6 Vingrom-Biri er det mellombels stengt i retning Oslo på grunn av overfløyming. Omkøyring er skilta. Modulvogntog kan ikkje nytte omkøyringsvegen.

Gjøvikbanen er stengt mellom Roa og Gjøvik grunna flaum. Bane Nor kan ikkje seie kor lang tid det vil ta, og kjem med ny vurdering klokka 12.00.

Dovrebanen er stengt på strekninga mellom Lillehammer og Brumunddal etter jordras. Bane Nor opplyser at strekninga er forventa å opne klokka 14.00.

Det er stengt på Rørosbanen Elverum-Rena på grunn av overvatn. Ny vurdering kjem klokka 10.00.

FLAUM: I store område i Brumunddal flauma vatn over vegane. Du trenger javascript for å se video. FLAUM: I store område i Brumunddal flauma vatn over vegane.

Ingen helserelaterte meldingar

Ordførar Ihle Steen i Ringsaker fortel fredag morgon at torsdag natt gjekk talet på meldingar ned, men at det har vore folk på jobb heile natta.

BRÅTT: Ordførar Anita Ihle Steen rår folk til å sjekke om det er førebyggande arbeid ein kan gjere på eigedommane, for vatnet kjem brått. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Når ting skjer brått og intenst slik som dette, så er dette tøft for veldig mange. Eg er glad for at, per no, har eg ikkje fått beskjed om at me har hatt noko helserelatert rundt det, seier ordførar Ihle Steen før klokka åtte fredag.

– Her er det bygningar og eigedommar som treng noko kjærleik i etterkant. Så eg håper at folk føler at dei har kontroll på situasjonen, og at me på lengre sikt greier å rydde opp, alle saman.

I kommunen hadde dei eit oppsummeringsmøte fredag, der dei la planar for tida framover. Dei held fram med å ha krisestab.

– Det er viktig at me som kommune jobbar det me kan, og at alle som har eigedommar tar seg ein ekstra runde og kikkar seg rundt, og ser om det er noko ein kan gjere førebyggande.

Forsikringsselskapet Fremtind melder om mange skademeldingar om vatn i kjellarar, og dei ventar fleire meldingar i dagane framover. Ein kunde melde om 15 centimeter vatn på betonggolvet i kjellaren, og ein annan om 9 centimeter vatn på soverom, kjellarstove, gang og bad.

Gode råd før det kjem ekstreme nedbørsmengder: Ekspandér faktaboks Sørg for at avløp og kummar er opne slik at vatnet har fritt leide.

Sjå til at nærliggande bekkar ikkje er demma opp av hageavfall eller andre gjenstandar.

Fjern store kvistar og gjenstandar som kan hindre fri vassførsel. Flytt dei til ein stad dei ikkje kan bli tatt av vatnet.

Rydd hagen for møblar, lause materialar, grill og gjenstandar som kan bli tatt av flaumvatnet.

Er det fare for at vatn kan kome inn i kjellar eller garasje, bør gjenstandar løftast opp frå golvet. Sett ting i hyller, reolar og plastboksar som toler vatn.

Fjern lause teppe og anna laust golvbelegg.

Hald dører og vindauge til kjellar og loft lukka. Dekk til med sandsekkar om naudsynt.

Følg med på nyheitssendingar og meldingar frå lokale myndigheiter. Ved stor hending kan det bli sett i verk tiltak frå myndigheitene.

Avtal med naboar eller venner om å setje i verk tiltak og halde auge med huset ditt dersom du ikkje er heime. Kjelde: Fremtind forsikring

Meir regn

Meteorolog Martin Granerud seier at det blir vått i Innlandet fredag også.

– No kom det over 30 millimeter stadvis i går. Lillehammer fekk mest med 34,8. Det ser ikkje ut til at det blir like mykje i dag, men at ein får ein stad mellom 10 og 20 millimeter med nedbør, seier Granerud.

Når det gjeld snøgrensa, så startar det opp i 800 til 1000 meter over havet. I løpet av kvelden skal det krype ned mot 400–500 meter.

Det held fram med gråvêr laurdag.

– Også då kan det sjå ut til at det kan komme mellom 5 og 10 millimeter, og så blir det gravis litt lettare vær utover sundagen.

Varselet om flaumfare frå NVE er på gult nivå. Det gjeld ut fredag.

– Det er også eit pågåande varsel om jord-, sørpe- og flaumskredfare, og med meir regn blir nok ikkje denne faren noko mindre, men per nå ligg det på eit gult nivå.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Oppmodar om å sjekke kjellarane

Brannsjef i Østre Toten, Bård Henriksen, seier fredag morgon at ein del mindre bekkar og elvar flauma over torsdag. Dei fekk overvatn som påverka ein del bygningar.

– I dag har det roa seg litt, då det har vore kjøligare i natt. Me har fått litt mindre snøsmelting, så no er det tre oppdrag me er ute på no på morgonen, seier Henriksen.

Han seier dei hadde mellom åtte og ni oppdrag torsdag. Desse gjaldt stort sett vatn i kjellarar.

MYKJE VATN: Brannsjef i Østre Toten, Bård Henriksen, seier han ser at snøsmeltinga går for fullt, og at det i kombinasjon med mykje nedbør gjer at det kjem mykje vatn i elvar og mindre vassdrag. Foto: Terje Hong / NRK

– Me hadde ei bekymring i forhold til isgang i Lena-elva, men den proppen har løyst seg opp i løpet av natta, seier Henriksen.

Brannsjefen forventar det vil vere både snøsmelting og nedbør, med fare for overvatn iallfall ut laurdagen.

– Eg anbefaler folk å ta ein kikk i kjellarane viss dei har mykje verdifullt der, at dei tar det opp, så dei ikkje får skade på det, seier Henriksen.

Stengde fjellovergangar

I tillegg til mykje vatn på Austlandet, er fleire fjellovergangar stengde.

Dette i tillegg til fjellovergangane som er vinterstengde:

Fylkesveg 50 Hol-Aurland er stengt.

Riksveg 7 Hardangervidda er stengt.

Fylkesveg 27 Venabygdsfjellet er stengt.

Fylkesveg 51 Gardli-Bygdin er stengt.

Fylkesveg 51 Valdresflye er stengt.

Fylkesveg 2814 Imingfjell er stengt.

Statens vegvesen melder også om mindre hendingar på E134 Haukelifjell, og på riksveg 52 Hemsedalsfjellet er det fare for at det kan bli stengt.