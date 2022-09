Brua langs riksveg 22 i Fredrikstad åpnes i løpet av mandag 12. september. Før den tid skal en midlertidig bru og flere tonn med masser fjernes.

– Vi legger opp til å være ferdig med alt arbeidet i løpet av helgen, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Den midlertidige brua på den svært trafikkerte strekningen ble aldri åpnet. Statens vegvesen oppdaget av grunnforholdene var dårligere enn forventet.

Det er mye kvikkleire i området.

– Det er erfaringen vi har gjort fra blant annet Gjerdrum-ulykka som gjør at vi er ekstra forsiktige med å håndtere konstruksjoner i slike området med dårlig grunn. Vi skal ha en trygg, god situasjon når brua åpner, sier Eiterjord.

Statens vegvesen håper å åpne ytterligere to bruer neste uke.

Målet er at Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Flisa bru på fylkesveg 206 i Åsnes kommune kan åpnes mot slutten av neste uke.

Ferdige med kontroller

Da Tretten Bru i Øyer kollapset vedtok etaten å stenge 14 trebruer rundt om i landet. Dette er såkalte fagverksbruer i tre, som er bygget på samme måte som Tretten bru.

Nå er alle bruene inspisert og det jobbes videre med en plan for når de andre bruene kan åpne.

– Det arbeides etter en prioriteringsliste for de 14 bruene, da arbeidet for hver enkelt bru er omfattende. Stengninger som fører til lange omkjøringer prioriteres, og hvor omkjøring er utfordrende knyttet til trafikksikkerhet, sier Eiterjord.

Det er funnet mindre skader både på Norsenga bru i Kongsvinger og på Flisa bru i Åsnes.

Ifølge avisa Glomdalen er det snakk om løse skruer og treverk som er oppsprukket. Ingen av skadene betegnes som kritiske.

Ulykker og andre utfordringer

Stenging av bruene har gitt store utfordringer.

Det har blitt lange omveier for beboere, som daglig kjørte over disse bruene til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.

På enkelte omkjøringsveier har det vært uhell, fordi veiene har vært for smale. Andre steder har omkjøringsveien gått i oppløsning på grunn av økt trafikk.

Presset har vært stort på Statens vegvesen for at de så fort som mulig skulle avgjøre hvilke bruer som kunne blir gjenåpna for trafikk.

Statens vegvesen beklager de ulempene stengningene medfører.



– De stengte bruene skaper store utfordringer for trafikantene, men vi kan ikke kompromisse med sikkerheten. Vi åpner først bruene når vi er helt sikre på at de er trygge, sier Eiterjord.