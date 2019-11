Møtte vogntog i feil kjøreretning på E6

Ved 21.30-tiden fredag kveld ble politiet kontaktet av flere livredde bilførere som hadde møtt et vogntog som kjørte i feil kjøreretning på E6 i Stange i Hedmark.

– VI fikk flere meldinger fra bilister om et vogntog som var i feil kjørefelt på E6 sørover, forteller operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til NRK.

Veien har to kjørefelt i begge retninger og fartsgrensen er 110 kilometer i timen.

– Vogntoget har kjørt i feil kjøreretning fra Kåterudkrysset like sør for Hamar til Uthuskrysset. Det er en strekning på rundt ni kilometer, forteller Antonsen.

Føreren av vogntoget var en litauisk mann i 50-årene. Politiet har tatt beslag i førerkortet hans. Det er ikke mistanke om promillekjøring.

Mannen har vedtatt et forelegg på 15.000 kroner.

Fanget på video

Kjøringen ble fanget på video av dashbordkameraet til vogntogsjåfør Kristian Andreasson (33).

– Jeg var på vei til Hamar, og hadde akkurat passert Stange, da jeg møtte en personbil som blinket med lysene for å varsle om fare. Like etter oppdaget jeg vogntoget som kom kjørende i feil kjøreretning, sier Andreasson til NRK.

Han anslår at farten var mellom 80 og 90 kilometer i timen.

Samtidig hadde han en personbil liggende bak vogntoget sitt. Andreasson fryktet at personbilen skulle bytte fil for å kjøre forbi han, og deretter frontkollidere med vogntoget. Det skjedde heldigvis ikke.

Aldri opplevd noe lignende

Svensken som er bosatt i Moelv har kjørt vogntog siden 2005. Han har aldri opplevd noe lignende.

– Jeg har opplevd at folk har tastet på telefonen og så kommet over i feil kjørefelt, men jeg har aldri opplevd at noen har kjørt på feil side av motorveien, sier han.