• all døgnaktivitet innenfor sykehusbasert psykisk helsevern for voksne, barn og ungdom

• all døgnaktivitet innenfor sykehusbasert tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• all døgnaktivitet innenfor habilitering og rehabilitering

• alle spesialiserte døgnfunksjoner innenfor somatiske fagområder

• all døgnaktivitet fra Lillehammer sykehus innenfor fagområdene barne- og ungdomsmedisin, kvinnesykdommer og nevrologi

• all døgnaktivitet fra Gjøvik sykehus

• all døgnaktivitet fra Hamar sykehus

• all døgnaktivitet fra Elverum sykehus, unntatt akutt og elektiv indremedisin

Kilde: Helse Sør-Øst