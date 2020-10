Innsatsleder Sverre Sørberg ved Innlandet politidistrikt tok førerkortet fra to bilførere etter at de forårsaket trafikkuhell på glatte veier med sommerdekk tirsdag.

Natt til tirsdag kom den første snøen i store deler av Sør- og Østlandet. Det har skapt vanskelige kjøreforhold flere steder.

Både politiet og redningsbilene har hatt en travel dag på Sør- og Østlandet. Vinterføret kom som vanlig brått på for mange.

Utfordringene ble ekstra store for dem som ikke hadde fått skiftet til vinterdekk.

– De som har kjørt på sommerdekk i dag har nok ikke sett helt konsekvensen av det. Det er så glatt enkelte steder at det er helt galimatias å kjøre uten å skifte dekk, sier Sørberg.

Han har vært ute på flere trafikkuhell i området rundt Elverum i dag.

TOK FØRERKORT: Innsatsleder Sverre Sørberg ved Innlandet politidistrikt har tatt fra to bilførere førerkortet etter trafikkuhell på sommerdekk tirsdag. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hvis man skader noen eller forårsaker skade på andres eiendeler når man kjører på sommerdekk på glatte veier, kan politiet frata bilføreren førerkortet.

Flere bilførere i Innlandet er blitt fratatt førerkortet på grunn av å ha kjørt med sommerdekk tirsdag.

– Jeg tror andelen av dem som kjører med sommerdekk på det glatte føret, er større enn vi våger å tenke oss, sier Sørberg.

Han anbefaler alle å ta jobben med å skifte dekk før de begir seg ut på glatte veier der de utgjør en risiko for både seg selv og andre.

En av dem som tok turen på vinterglatte veier tar Mads Fredriksen. Han kjørte ut ved Sørskogbygda utenfor Elverum.

– Jeg fikk sladd på bilen i en sving. Jeg klarte heldigvis å styre bilen i grøfta istedenfor å havne i motsatt kjørefelt.

Han hadde fått byttet til to vinterdekk, men så røk jekken. Å kjøre med to vinterdekk og to sommerdekk fungerte ikke, selv om han bare skulle kjøre en kilometer.

FIKK PROBLEMER: Mads Fredriksen var en av dem som fikk problemer på glatte veier tirsdag. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Jeg skulle kjøre hjem for å hente en jekk for å få skiftet de to siste dekkene. Nå føler man seg som en idiot, sier Fredriksen.

Han fikk seg en dyrekjøpt erfaring, men han beholdt i hvert fall førerkortet.

– Neste år skal jeg kjøre med vinterdekk fra august, sier Fredriksen.