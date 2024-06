• Marthe Skjæret Nilsen og Hamar Arbeiderblad er saksøkt av Norsk Robotklippersenter AS for ærekrenkelser etter at Nilsen uttrykte misnøye med firmaets service i avisen.

• Nilsen mener at en robotgressklipper hun kjøpte ble ødelagt etter at firmaet hentet den for vinterlagring. Norsk Robotklippersenter AS er ikke enig i dette.

• Firmaet hevder at de ble enige med kunden om at skaden skulle dekkes av Nilsens innboforsikring.

• Norsk Robotklippersenter AS krever totalt 1.083.000 kroner i erstatning, samt 800.000 kroner i oppreisning fra Hamar Arbeiderblad, opptil 400.000 kroner i oppreisning fra redaktør Katrine Strøm, og 300.000 kroner fra Nilsen.

• Strøm uttrykker overraskelse over at saken ikke ble meldt inn for Pressens Faglige Utvalg først, og ser frem til å få saken opp for retten.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.