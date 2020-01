Får ikke skyte genetisk viktig ulv

Miljødirektoratet avslår likevel søknaden om å felle den genetisk viktige ulven. Samtidig får den ikke etablere seg i de reinrike områdene nord i Innlandet, utenfor ulvesonen.

Det skriver direktoratet i en pressemelding.

Den såkalte Elgå-ulven i Engerdal i Innlandet er sett på som så genetisk viktig at miljømyndighetene i november valgte å bedøve den og frakte den med helikopter til Kongsvinger 30 mil unna.

Årsaken var at den oppholdt seg i beiteprioritert område og at lisensjakta sto for døra.

Flyttinga kostet seksti tusen kroner

Etter en lang vandring i og utenfor ulvesonen i grensetraktene mot Sverige kom ulven tilbake til Elgå, en sørsamisk grend øst i Engerdal for en drøy uke siden.

24. og 26. januar ble en stamme av såkalt Rendals-rein i Sølen-området angrepet av ulv, og tre dyr ble drept.

Direktoratet mener det er sannsynlig at det er den aktuelle ulven som tok dyrene.

Rendalen Renselskap søkte straks om å få ta ut ulven. Lederen i selskapet, Jo Inge Haugseth, var fortvila etter angrepet på reinsdyra tidligere i januar.

– Ulv og rein går ikke sammen. Det er det verste rovdyret å ha i nærheten av rein.

SØKTE OM FELLING: Det var blant annet Rendalen Renselskap som søkte om å få ta ut ulven. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Kan bli flyttet på nytt

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet begrunner avlslaget med at terskelen for å felle slike genetisk viktige ulver er høyere enn for andre ulver.

Foto: Even Langmo / NRK

– Ulven har finsk-russiske gener som den sørskandinaviske ulvebestanden trenger for å motvirke innavl. Vår vurdering er at dette er grunnlag for å gi fellingstillatelse nå, sier Vangen.

Ulven kan fortsatt legge ut på ny vandring, på leting etter en make før paringstida. Hvis det ikke skjer, vil vi i løpet av de neste ukene vurdere å flytte den på nytt, sier han.

I mellomtida sier sørsamene i Elgå til Østlendingen at de kommer til å skyte ulven i nødverge, dersom den angriper rein i området deres.