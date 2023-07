– Det går fint an å tappe dette.

John Are Grjotheim og Ola Gjeilo tek ein obligatorisk smakstest før det skal tappast 10.000 flasker med øl.

Dei to gründer-kompisane frå Lom starta først med ølbrygging i kjellaren, så i eit gammalt grisefjøs.

Men etterspurnaden vart for stor, og dei klarte ikkje å produsere nok.

No har dei utvida - til det dei kallar eit eventyr.

LOMB: Gründer-kompisane Ola Gjeilo (t.v) og John Are Grjotheim (t.h) i Gudbrandsdalen har litt å gjera no som ølsalet har sjudobla seg. Lom bryggeri produserer øl under merkevara Lomb. Dei bryggjar lagerøl, som har lokal tilknytning. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fleire konkursar etter korona, krig og prisvekst

I ein låve på utsida av sentrum i Lom opnar kompisane ein heilt nybygd del av låven til bryggerilokale. For no har bryggeriet klart å sjudoble volumet sidan starten i 2016.

– Det starta, som så mykje anna vi driv med, som ei tilfeldigheit. Det har vorte veldig bra. Ein kan ikkje seie noko anna, smiler Grjotheim.

Gjæringskapasiteten er no utvida frå 10.000 til nærare 70.000 liter øl.

Det er stikk i strid med korleis mange av mikrobryggeria opplever situasjonen.

LÅVE TIL PRODUKSJONSLOKALE: I denne låven i Lom opnar kompisane no ein nybygd del av låven til bryggerilokale. Kjellaren og det gamle grisefjøset vart for smått då produksjonen tok av. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Bryggeriforeininga opplyser at 44 prosent av norske mikrobryggeri, også kalla småskalaprodusentar, har hatt ei kraftig nedgang i salet så langt i år.

– Mange av bryggeria slit, og ein del har lagt inn årane. Vi har sett fleire konkursar.

Erlend Vagnild Fuglum er direktør i Bryggeriforeininga. Han fortel at pandemien, straumprisane, krigen og den generelle prisveksten har ramma hardt.

UROA: Berre 23 prosent av småskalaprodusentane kan fortelja om ein auke i salet i år. Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeriforeininga er uroa for korleis mangfaldet av småskala bryggjeri vil sjå ut på slutten av året. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fuglum seier også at dei såg eit skifte i haust, der fleire kjøper dei billigare ølmerka.

– No merkar vi at folk strammar livreima, og då kjøper dei færre og billigare produkt. Det rammar småskalaprodusentane hardare enn mange andre, for dei har ofte litt dyrare produkt.

Kjøper du meir billeg øl no enn tidligare? Ja. Kjøper mindre no. Det blir for dyrt 🍺 Nei. Kjøper like mykje mikrobrygg som tidligare 🍻 Eg har alltid bare kjøpt dei billigare merkane 💰 Vis resultat

Lokal identitet og litt flaks

Interessa for mikrobrygg eksploderte rundt 2017, og talet på mikrobryggeri gjekk frå å vere ein handfull til over 150 på kort tid.

I 2018 uttalte Bryggeriforeninga at dei ikkje blei overraska om halvparten av alle mikrobryggeri var borte om to år.

MIKROBRYGGJERI: Er eit lite, lokalt bryggeri som i samband med produksjon av øl bruker handverksmetodar som baserer seg på den klassiske bryggeritradisjonen. Her fra Lomb bryggeri. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Men nordmenn er glad i mikrobrygg, og etter to år blei det inga massenedlegging.

Så kom korona, krigen og prisveksten - som igjen gjer Bryggeriforeninga uroa.

– Vi er uroleg for korleis mangfaldet av småskalabryggeri vil sjå ut på slutten av året. Dei små har litt mindre å gå på, så når det kjem ein tøff periode er vi redde for at fleire må kaste inn årene, seier Fuglum.

NRK forklarer Kva er eit mikrobryggeri? Bla videre Mikrobryggeri kallast eit lite, lokalt bryggeri som i samband med produksjon av øl bruker handverksmetodar som baserer seg på den klassiske bryggeritradisjonen. Trenden med mikrobryggjeri kjem frå Storbritannia og USA, som ein motreaksjon mot internasjonal lager og bryggjerikjemper som Interbrew. I 2015 gav mikrobryggjeri totalt 270 arbeidsplassar i Noreg fordelt på 77 kommunar frå Lindesnes i sør til Longyearbyen i nord.

Mikrobryggjeria stod då for knappe fire prosent av ølet som blir drukke i Noreg, men 20 prosent av bryggjeriarbeidsplassane. Forrige kort Neste kort

Gründer-kompisane frå Lom trur dei har lykkast fordi dei har klart å halde kostnadene nede.

Sterk lokal identitet er også ein viktig faktor.

– Ein del av løyndommen er den lokale identiteten vi har klart å gi ølet vårt, og som vi er lojale mot i alle samanhengar. Alt frå ingrediensar, dei lokale råvarene, profilen og korleis flaskene ser ut.

Men litt flaks har dei også hatt, meiner Grjotheim.

– Det er ikkje dumt å komme frå Lom når du skal starte eit bryggeri. Vi har basert profilen vår på Lom. Det er eit gedigent reiseliv i Lom, som var ei god draghjelp i starten. Det har danna ein god basis på omsettinga vi har.