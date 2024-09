Saken oppsummert: Middelalderbyen Hamarkaupangen, en av åtte middelalderbyer i Norge, har blitt oppdaget under bakken i Hamar ved hjelp av en georadar.

Georadaren har avslørt byens struktur, størrelse og plassering, noe som har overrasket forskerne som tidligere hadde lite informasjon om byen.

Hamarkaupangen er unik blant Norges middelalderbyer ved at den ikke ligger ved kysten, og det er ikke bygget noe over den.

Forskerne håper nå å få tillatelse til å utføre prøvegravinger for å samle mer informasjon, men planlegger å la det meste ligge urørt for fremtidige generasjoner.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Det var helt vanvittig. Det var over all forventning at vi skulle kunne se gater, hus og bystruktur, sier Kristian Reinfjord.

På et jorde noen hundre meter fra ruinene fra den mer enn 800 år gamle Hamardomen, går seksjonsleder Reinfjord og direktør ved Anno museum i Hamar med et kart.

Middelalderbyen ligger gjemt under bakken like ved Mjøsa. Foto: Frode Meskau / NRK

– Her har vi Kaupangen, sier Reinfjord og peker på jordet som dekker det han lenge har vært på jakt etter;

Den ene av åtte middelalderbyer i Norge. Men den eneste som ikke lå ved kysten.

Lenge har mange lurt på hvordan middelalderbyen ved Mjøsa egentlig har sett ut. Nå kan de se det uten å grave i bakken, takket være en georadar.

Bildet etter ekkolodd-målingene i gråtoner øverst. Nederst kart med tolkninger av hva ekkoloddet viser. De lyse, loddrette stripene er moderne strukturer. Foto: Anno museum

Annerledes enn de trodde

Georadaren blir som et ekkolodd som måler strukturer under bakken. Ved hjelp av den kan man nå se hvordan middelalderbyen så ut, hvordan den var organisert, størrelsen på byen og akkurat hvor den er plassert,

Reinfjord og de andre som jobber på Domkirkeodden har visst lite om Hamarkaupangen.

De visste den ble bygd i forbindelse med Hamardomen, som man kan se ruinene av under en glasskatedral med utsikt mot Mjøsa.

Middelalderbyen som forsvant: «Hamarkaupangen oppstod i et område der vi finner spor etter sentrumsdannelse helt tilbake til jernalderen med høvdingsete på Åker. Med opprettelsen av bispesetet i 1152 ble maktsenteret flyttet ut på Domkirkeodden hvor det etterhvert utvikler seg til et geistlig sentrum. Omkring det geistlige sentrum vokste det opp et lite samfunn som var avhengig av kirken. Hamarkaupangen var den eneste innlandsbyen i middelalderen, men på slutten av 1500-tallet var den forsvunnet, og på dens grunn beitet dyra.» Kilde: Anno Museum Domkirkeodden

Glasskatedralen er bygd for å ta vare på ruinene etter Domkirka som sto ferdig rundt 1200-tallet. Foto: Knut Røsrud / NRK

Det de har visst har de fått vite gjennom Hamarkrøniken som er en skriftlig kilde fra 1550-årene. Den beskriver Hamarkaupangen som en liten by med en boligstruktur som er spredt utover vilkårlig.

Kristian Reinfjord (til venstre) og Per Øyvind Riise må endre modellen for hvordan de trodde Hamarkaupangen så ut. Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det vi ser nå på georadarbildene er en veldig stram og strukturert by, forteller Reinfjord.

Han og museumsdirektør Per Øyvind Riise må nå endre modellen av Hamarkaupangen som de har utstilt på Domkirkeodden.

«Norges Pompeii»

Hamarkaupangen er den eneste middelalderbyen som ikke ligger ved kysten, men har Norges største innsjø, Mjøsa, som nærmeste nabo.

Og til forskjell fra de sju andre middelalderbyene i Norge er det ikke bygd noe på bakken over der middelalderbyen ligger.

Det eneste bygget som er på jordet er NRK sitt tidligere distriktskontor, som førte til behov for plassering av flere master og antenner, som gjorde det vanskelig å bygge noe annet i nærheten. Foto: Knut Røsrud / NRK

Det er det unike med Hamarkaupangen, ifølge arkeolog Kjetil Skare i Innlandet fylkeskommune.

For uten nyere bebyggelse over, er potensialet til å få mer kunnskap om norsk middelalder, stort.

– Muligheten for å hente ut informasjon er veldig god, og helt spesielt for Hamar, sier Skare.

Under dette jordet ligger middelalderbyen som ingen har visst hvordan egentlig så ut. – Her ligger det uoppdaga strukturer i bakken helt uberørt, sier Kristian Reinfjord. Foto: Knut Røsrud / NRK

Selv har seksjonsleder Kristian Reinfjord omtalt Hamarkaupangen som «Norges Pompeii».

Nå er håpet at de får lov til å gjøre noen prøvegravinger på jordet der den forsvunne byen ligger. Museumsdirektør Per Øyvind Riise sier de kommer til å la det aller meste ligge urørt til kommende generasjoner.

– Men nå har vi nok kunnskap til at det hadde vært veldig interessent å komme ned i bakken, gjort dateringer og få konstatert at det vi nå danner oss et bilde av faktisk er det samme som ligger nede i jorda, sier Riise.

For nå er de helt sikre på at de har funnet Hamarkaupangen.