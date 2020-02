– Metoo har fungert som røykeloven for operabransjen

En undersøkelse fra 2018 viste at nesten én av tre kulturarbeidere hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av sin karriere.

Flere, inkludert operamiljøet selv, mener operabransjen var en av verstingene. Nå har det skjedd en endring, forteller operasangere og tillitsvalgte.

Den nye operasjefen varsler nulltoleranse.

Konfronterer direkte

I 2019 svarte under 1 % at de hadde opplevd seksuell trakassering på Den Norske Opera og Ballet, i en intern undersøkelse blant de ansatte.

– Jeg tror at vi nå er bedre rusta til å ta vare på hverandre.

Det sier Elin Kristin Hanssveen, som er tillitsvalgt for sollistene på Operaen. Hun har engasjert seg mye i arbeidsmiljøet på Den Norske Opera og Ballet.

Hun erfarer at både sangere og ledelsen nå er mye mer bevisst på hva som er grensene for hva folk kan tillate seg å gjøre.

BEVISSTHETEN FUNGERER: Det at mange er bevisste på hvor grensene går, fungerer godt ifølge tillitsvalgt Elin Kristin Hanssveen. Foto: Johs Bøe

Likevel vet hun også at det er mørketall.

– Det er noen som metoo har gått hus forbi, men det som er fint er at veldig mange av oss er mer bevisste. Så da får man stoppet det.

Hanssveen mener metoo-bevegelsen avdekket at operamiljøet var for dårlig til å ta vare på folk. Nå er det lettere å stå opp for seg selv og andre.

– Nå tør vi å gå rett opp til vedkommende som har gjort noe ugreit og si «synes du dette er ok»?

– Fungert som røykeloven

Sopran Maren Myrvold (35) fra Hamar har frilanset store deler av sin karriere. Hun mener metoo-bevegelsen har fungert som røykeloven i operabransjen.

– Etter røykeloven var det plutselig den som utsatte andre for røyk som måtte tåle å vise hensyn.

For Myrvold var metoo en etterlengtet holdningskampanje. Den fungerte som en bekreftelse på at det var greit å si nei.

BLE LEI AV PRINSESSEROLLER: Myrvold ble etter hvert lei av å spille uskyldige unge kvinner i fine kjoler. Her spiller hun heks. Foto: Håkon Sigernes

Hun har selv opplevd hvor vanskelig det kan være når de som prøver seg er maktpersoner:

– Det var ikke jeg som var kjip da jeg sa nei til å bli med opp på det hotellrommet. Jeg ble likevel hengt ut foran hele castet. Det fortjente jeg ikke.

Sopranen husker godt hvordan det var å være ung og sulten på jobb. Da vil man være et «ja-menneske».

Nå sier hun det er lettere å bli respektert når hun sier nei, uten at hun i like stor grad frykter for at det vil føre til at hun mister fremtidige jobber.

Mye makt på få hender

Lederen for Norsk Operasangerforbund, Mette Pedersen, mener operabransjen var en versting på seksuell trakassering før metoo-bevegelsen satte søkelyset på dette.

Hun forteller at det er et veldig personlig yrke, med intime situasjoner med motspillere og regissører. Det er en balansegang.

I tillegg er operabransjen en hierarkisk bransje der de som sitter på toppen har veldig mye makt, forteller hun. Og disse har fortsatt like mye makt i dag.

– Musikksjef og dirigent bestemmer ofte hvem som får jobb og ikke. Men de er kanskje mer lydhøre nå.

TRAKK SEG: Grammy-vinner og dirigent Plácido Domingo ble i høst anklaget for seksuell trakassering. Ni kvinner sa Domingo lokket med jobber i bytte mot sex. Foto: Luca Bruno / AP

Pedersen forteller også at det kan være ekstra vanskelig å være frilanser.

– Tidligere kunne du ende opp med å ikke få mer jobb om du sa noe som personene med makt ikke likte.

Men nå er det både lettere å sette grenser og si ifra, ifølge forbundet. Bevisstheten rundt temaet har fungert.

I løpet av 2019 har ikke Pedersen mottatt noen varsler fra operasangere i Norge, men har fått noen fra norske sangere andre steder i Skandinavia.

Vil bli slått hardt ned på

Den påtroppende operasjefen Randi Stene så tilbake på sin karriere da metoo kom. Hun konkluderte med at hun hadde vært heldig, og sluppet unna trakassering.

Hun er også klar på at det har skjedd et skifte i bransjen.

KONSEKVENT: Randi Stene begynner som sjef ved Den Norske Opera og Ballett i august. Foto: Erik Berg / Operaen

– Det har nok vært lettere å utnytte nærheten på scenen for flere år siden, og jeg opplever en større bevisstgjøring og en klar bedring.

Og hun er klar på at hun vil ha et videre fokus på temaet.

– Det skal ikke være noe metoo her. Ikke på et operahus. Hvis det dukker opp blir det slått hardt ned på.