Meteorologisk Institutt: Mai var ekstremt varm

Mai endte 4,0 grader over normalen, som er en tangering av den rekordvarme mai i 2018. Nord og vest i Sør-Norge var varmest med 7 grader over normalen.

Det skriver Meteorologisk institutt.

Nedbøravviket er 65 prosent av normalen, eller 35 prosent mindre nedbør enn normalt for mai for landet sett under ett. For landet sett under ett, er ikke det spesielt. Det er den 29. tørreste maimåneden.