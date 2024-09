Fylkesberedskapsrådet i Innlandet møtes om et par timer for å forberede seg på hvordan de skal håndtere de store nedbørsmengdene som er ventet fra mandag ettermiddag.

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund sier det er vanskelig å vite hvor det blir verst, men det ser ut som både Gudbrandsdalen og Østerdalen kan bli rammet.

Usikkert hvor det treffer

Meteorologisk institutt hadde søndag formiddag et langt møte med NVE. Det er fortsatt gult farevarsel for andre deler av Østlandet og Midt-Norge.

Farevarsel for meteorologisk institutt: Gul: Vær oppmerksom, da værsituasjonen er utfordrende.

Oransje: Vær forberedt, da værsituasjonen er alvorlig.

Rød: Gjennomfør umiddelbare tiltak for å sikre verdiene dine, da værsituasjonen har blitt ekstrem når MET sender ut et ekstremværvarsel. Kilde: Meteorologisk institutt

– Det er dessverre et område som ikke tåler så mye regn. Så dermed er det nok konsekvenser i vente, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Han råder folk som bor i nærheten av bekker og elver til å holde seg orientert ved å gå inn på varsom.no.

– Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvordan været vil utvikle seg og treffe Norge mandag ettermiddag, men mengden med regn som kan komme gjør at vi oppjusterer det farenivået til oransje, sier flomvakt i NVE Sjur Kolberg.

Dette er oransje nivå: En sjelden situasjon som kan føre til alvorlige skader.

Situasjonen krever innsats fra beredskapsaktører og hensyn fra befolkningen.

Konsekvenser og skader kan påvirke viktige samfunnsfunksjoner. (Kilde: NVE)

Det har vært en våt sommer og det er mye vann i bakken, og dersom været treffer Østlandet og sørlige deler av Trøndelag vil det raskt kunne utvikle seg til en alvorlig situasjon, med stor fare for flom og jordskred utsatte plasser. Det vil få konsekvenser for fremkommelighet, og føre til ødeleggelser på vei, jernbane og bebyggelse.

Svært alvorlig

Uværet starter i de vestlige deler av Norge allerede i natt. Det begynner med tordenvær og styrtregn på Vestlandet og vestlige deler av Agder.

Charalampos Sarchosidis sier at oransje farevarsel sendes ut når konsekvensen er svært alvorlig. I Innlandet sier han det er særlig i Gudbrandsdalen det er ventet store nedbørsmengder mandag ettermiddag og natt til tirsdag.

– Vi forventer ikke at det er en hendelse som skjer veldig ofte. Kanskje én til to ganger i året sender vi oransje farevarsel på regn. Så folk vil nok merke dette her ganske godt, sier han.

Det ventes 60–80 millimeter nedbør på 24 timer i deler av Innlandet og sørlige deler av Trøndelag. Lokalt kan det komme mer.

I områdene som er på gult farenivå er det ventet 40 til 60 millimeter nedbør på et døgn.

Han forteller at lavtrykket kommer sørfra, fra Middelhavet, og Sør-Europa. Den type lavtrykk tar med seg me energi og varme.

Slik kan du forebygge skader ved flom Forebygg og begrens skader Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.

Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.

Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.

Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.

Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.

Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.

Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.

Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.

Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no. Under en flom eller et skred Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.

Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.

Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.

Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem. KILDE: Varsom.no

Bakken er metta

Det ventes lokalt mye regn og bakken er allerede vannmettet, melder Meteorologisk institutt. Det vil øke faren for jord- og flomskred i varslingsområdet. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Slik så det ut i Bø i Telemark 4. september. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det er fremdeles stor usikkerhet i nedbørsmengder og plassering. Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Nå ber NVE om at de som bor i de utsatte områdene forbereder seg og gå inn på farevarselet til NVE.

– Ta en runde i hagen og rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Flytt hagemøbler og verdisaker vekk fra områder som kan bli oversvømt, sier Sjur Kolberg i NVE.

De følger situasjonen tett, i dialog med Meteorologisk institutt, og er også i kontakt med Statsforvaltere, Statens vegvesen og kraftregulanter.

Det blir gjort nye vurderinger søndag ettermiddag og mandag.