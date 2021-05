På fylkesvei 33 ved Skreiafjellet, på den aller smaleste veien mellom Viken og Innlandet, samlet folk seg for å aksjonere onsdag.

Årsaken er antydninger til at fylkesveien holder på å rase ut. Stadig flere er bekymret over sikkerheten til de som ferdes i området.

En av dem er Knut Olsby. Firmaet hans, K. Olsby Transport AS, frakter grønnsaker. Hans 12 ansatte kjører strekningen opptil 10–12 ganger daglig.

– Vi er vant til at veien er dårlig, smal og svingete, men har ikke vært skeptisk før nå. Når grunnen raser unna er det ikke bare å redusere fart og kjøre pent, sier Olsby.

Han lurer på hvor lenge vegen holder, og om biler må velte uti før noe blir gjort.

– Noe må skje, det er det ingen tvil om, mener han.

SMAL STREKNING: Olsby forteller at de forsøker å kjøre så nært fjellsiden som mulig, for å ikke havne ut mot den rasutsatte kanten. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ikke første gang

Det er tydelig at synet av vei som forsvinner under asfalten setter en støkk i Olsby.

– Jeg begynner å lure på hva vi skal gjøre, sikkerheten til de ansatte må prioriteres. Nå må man kjøre nært fjellveggen for å tørre å ta sjansen. Det lover ikke bra. Samtidig vil den alternative omveien ta lengre tid, samt både forurense og koste mer, sier han.

Det er langt fra første gang veien har hatt utfordringer. I 2013 ble Fylkesveg 33 mellom Skreia og Minnesund stengt i Skreiberga på grunn av løs masse.

Det har også vært utfordringer med store sprekker i veibanen.

Viken fylkeskommune tok over ansvaret for fylkesvei 33 i januar 2020. Tidligere hadde Statens vegvesen ansvaret.

TUNGTRANSPORT: Knut Olsby eier firmaet K. Olsby Transport AS. Han har 12 ansatte som kjører på den rasutsatte strekningen hver eneste dag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Viktig transportåre

– Når man står her ser man hvor farlig det faktisk er å ferdes i området

Det sier Tove Beate Skjolddal Karlsen. Hun er varaordfører i Østre-Toten, og mener noe må gjøres snarest.

Fylkesvei 33 er en av Østre-Totens viktigste transportårer, ut og inn av kommunen, sier hun.

– Sikkerheten må være i fokus når tilstanden er så dårlig. Viken fylkeskommune gjør rede for reguleringsforslaget «Smala», og ønsker å vedta en reguleringsplan i løpet av året med planlagt byggestart i 2024-2025, men det er altfor sent.

Stedet der Skreiafjellet er på sitt bratteste og Fylkesvei 33 er på sitt smaleste kalles «Smala». Det ligger på Akershussiden av Falkentunnelen.

Fylkesveg 33 Ekspandér faktaboks Fv. 33 går fra E6 ved Minnesund i Akershus og til E16 ved Bjørgo i Valdres. Hele vegen er 145 kilometer lang, og standarden er variabel. Fylkesvegen har stor betydning for Gjøvik og Toten, og er den viktigste forbindelsen til Romerike, Oslo og Gardermoen for denne delen av Oppland. Det er mye tungtrafikk, og vegen fungerer som avlastningsveg for E6 og rv. 4. Vegen er også en viktig lokalveg. Med mange avkjørsler og bebyggelse tett inntil er det i dag problemer både med trafikksikkerheten og fremkommeligheten. (Kilde: Statens vegvesen)

– Store investeringer som krever planlegging

Olav Skinnes (Sp) er fylkesråd for distrikt og fylkesveier i Viken. Han forteller at de er klar over at fylkesveg 33 er i svært dårlig stand.

Skinnes sier at vegen står på lista over veger som skal fikses, og at de allerede er i gang med små endringer for å forbedre vegen.

– Det vil bli et helt ny fundament som vil gå forbi rasområdet. Det arbeidet kommer til å starte så raskt som mulig.

VIL IKKE GI STATEN VEGEN: Olav Skinnes (Sp) sier han ikke har trua på at fylkesvegen bør bli omgjort til riksveg. – Staten har eid riksvegen i mange år uten å ha gjort noe med den. Så at vegen blir i bedre stand om den kommer tilbake igjen til staten har jeg ingen tro på. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Men de store tunge forbedringene har de ikke ennå kommet i gang med. Arbeidet blir dyrt, men vegen skal fikses, sier Skinnes. Når fylkesvegen blir ferdig er ennå usikkert.

– Her er det snakk om en 5-6 millioner kroner til sammen for å få gjennomført tiltakene med å få gjort vegen skikkelig. Det er store investeringer som krever planlegging. Dette er ikke noe man bare fikser i en innersving.

Trenger hjelp

Fylkesvei 33 blir foreslått inn i Nasjonal Transportplan (NTP) som riksvei, det er Frp i Viken og i Oppland som står bak forslaget. De har også støtte fra Arbeiderpartiet.

Bilder av veien som er nært å rase sendes videre, sier John-Erik Vika, ordfører i Eidsvoll kommune.

– År etter år raser det på denne veien. Nå håper vi myndighetene kan se hvor rasutsatt dette området er. Hva som gjøres i løpet av 2021 har mye å si, det er et bindeår, sier Vika.

Liv Gustavsen er fylkesleder i Viken Frp og sitter i komiteen for samferdsel i Viken fylkesting.

Hun er tydelig på at fylkeskommunene trenger hjelp fra Stortinget for å få bedret veien.

– Dette har vært et kjent problem i flere tiår, og nå må vi legge mer press på regjeringen for å få hjelp med midler. Det raser, er hull i veien og sprekker i betongen. Det er bare snakk om tid før veien raser, sier Gustavsen.