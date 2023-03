Torsdag morgen ble det kjent at politiets bombegruppe er på vei fra Oslo for å bistå på adressen i Moelv.

– Adressen er nå sperret av. Bombegruppa skal ta seg inn og se hva de finner, sier Svarstad til NRK.

Politiet har evakuert tre beboere på den aktuelle adressen.

Grunnen til dette er opplysninger om at det skal være giftig materiale på stedet.

KAN VÆRE GIFTIG: Onsdag kveld fikk politiet opplysninger om at det kunne være giftig materiale på stedet. Bilder er tatt onsdag kveld. Foto: Ringsaker Blad Ole Ludvig Rosenborg / NTB

Ikke bekrefta

Politiet har torsdag ennå ikke fått avkreftet om det faktisk er giftig materiale på stedet.

Ifølge operasjonsleder Per Solberg gjorde ikke brannvesenets kjemidykkere noe funn onsdag.

Politiet anser dermed faren og trusselen som veldig lav, men kan fortsatt ikke utelukke noe.

Grunnen til at bombegruppa er tilkalt er for å gjøre de siste undersøkelsene på stedet som enten bekrefter eller avkrefter.

Innsatsleder i Innlandet politidistrikt, Stig Cato Larsen, sa til NRK onsdag kveld at de har evakuert tre personer fra adressen.

– Jeg kan dessverre ikke si noe om stoffet på nåværende tidspunkt, sier han.

ÉN PÅGREPET: En person er pågrepet etter opplysninger om mulig giftig materiale på en adresse i Moelv. Innsatsleder i Innlandet politidistrikt Stig Cato Larsen sier at de har evakuert tre personer. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Én pågrepet

Én person er pågrepet i forbindelse med aksjonen og blir tatt hånd om av helsevesenet.

Ifølge Ringsaker Blad var det på et tidspunkt titalls utrykningskjøretøy på plass, deriblant kjøretøy fra CBRNE-enheten i Sykehuset Innlandet og IUA-bilen fra Hedmarken brannvesen.

Ved 9-tiden torsdag formiddag var det kun én politipatrulje på stedet.

Politiet opplyser at det ikke er fare noen andre beboere i området.

VAKTBIL: Én bil blir igjen på adressen over natten som vaktbil. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Onsdag ettermiddag fikk politiet melding via AMK om ei adresse hvor det kunne befinne seg et farlig stoff. Derfor rykka politiet ut til stedet, sammen med brann og helse, for å undersøke videre hva som var tilfelle, sier innsatsleder i Innlandet politidistrikt, Stig Cato Larsen.

Innsatslederen opplyser at det ikke har vært snakk om en trusselsituasjon mot noen.