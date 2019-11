Hele miljøet ved Gjøvik videregående skole er sterkt preget etter at 15-åringen døde av skadene faren påførte ham under en voldshendelse i familiens hjem på Kapp for snart fem uker siden.

Oscar André Ocampo Overn gikk i førsteklasse på helse og oppvekst. Tirsdag tok deltok de fleste av de 1300 elevene og lærerne på minnestunden i skolens gymsal. Flere skrev sine hilsener i en minneprotokoll.

– Så godt å se så mange samlet for å minnes Oscar, sa rektor Marie Gudlaug Holenbakken da hun startet minnestunden som åpnet med ett minutts stillhet.

Rektor leste dikt mens flere andre bidro med musikkinnslag, piano og sang. Også sogneprest i Hoff kirke, Eystein Elde, holdt tale under seansen.

– Vi kjenner at ordene ikke strekker til. Våre tanker går til familien og Oscar Andrés nærmeste venner, sa Eide.

– Han hadde fremtiden og drømmene foran seg, sa sognepresten.

MINNESTUND: De 1300 elevene og ansatte på Gjøvik videregående skole var tirsdag samlet til minnestund i skolens gymsal for å minnes 15-åringen. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Reaksjonene strømmer inn

På 15-åringens minneside på nettet har både venner og ukjente skrevet sine siste hilsener til tenåringen. Meldinger som «hvil i fred» og «gråter for deg» går igjen på siden som nå har flere hundre innlegg.

Mange har også publisert sinte meldinger mot guttens far. Meldingene har vært av en slik karakter at begravelsesbyrået må forhåndsmoderere siden, skriver Oppland Arbeiderblad.

Har erkjent straffskyld

15-åringens far er siktet for drap og seksuell omgang med barn under 14 år. Den fornærmede er den nå avdøde gutten. Mannen erkjenner straffskyld for begge punktene.

Han er også siktet for frihetsberøvelse av guttens mor.

Etterforskningsleder John Eivind Melbye Melbye opplyser at politiets analyser stemmer overens med det den siktede mannen har forklart i avhør.

Oscar André Ocampo Overn bisettes i Hoff kirke i Østre Toten på fredag.