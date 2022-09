Nylig harvet grønnsakbonde Per Odd Gjestvang 29 tonn med purreløk på Skreia i Østre Toten.

Purreløken var høsteklar, men med dagens strømpriser så ikke Gjestvang det som økonomisk forsvarlig å bruke penger på å lagre grønnsakene.

At bønder ser seg nødt til å destruere mange mål med grønnsaker har skapt reaksjoner blant befolkningen.

Nå krever Miljøpartiet De Grønne at særlig grønnsakbønder får mer strømstøtte for å hindre matsvinn i så stor skala.

– Vi krever at dette skjer umiddelbart, sier Rasmus Hansson i MDG.

VIL IKKE PRODUSERE MED TAP: Dagens strømpris gjør det umulig å lagre purren og samtidig tjene penger, mener Per Odd Gjestvang i Østre Toten. Foto: Arne Sørenes / NRK

Mener Regjeringa gjør for lite

Istedenfor at bønder får strømstøtte opp til 20.000 kilowattimer (kWt), som er dagens ordning, krever MGD at grønnsakbønder får en støtte på 50.000 - med mulighet for mer til bønder med høyere strømforbruk.

– Det rapporteres å være et rimelig gjennomsnitt for mange bønder. Så mener vi det må åpnes for at bønder som har enda høyere strømutgifter for å lagre avlingen sin må få dekket dette. Her gjelder det å ta vare på den maten norske bønder har dyrka i 2022.

Hansson mener Regjeringa har mye å gå på. Han krever at landbruksministeren kommer på banen, og det raskt.

– Regjeringa har absolutt ikke gjort nok for å sikre at vi får lagret den maten som nå produseres i hele Norge av norske bønder. Det er uakseptabelt å kaste så mye mat på grunn av en strømkrise.

VIL HEVE TAKET: – Et tak på 50.000 vil så vidt vi vet dekke de fleste bønders behov. Men vi vil ikke risikere at gårdbrukere med større avling og behov må gå til det ekstreme å pløye ned avlingen sin fordi de ikke har råd til å ta vare på den. MDG er ikke interessert i å dele ut støtte det ikke er behov for, men vi trenger den nødvendige fleksibiliteten, sier Hansson. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Dette har ikke Norge råd til. Vi kan ikke kaste mat i kjempeskala når vi skal høste inn årets avlingen. Vi kan særlig ikke gjøre det når vi har en matkatastrofe på grunn av krig og klimaproblemer i Europa, sier Hansson.

Bekymra for forsyningsevnen

Grønnsakbonde Gjestvang synes kravet fra MDG er et skritt i riktig retning.

I høysesongen bruker Gjestvang rundt 80.000 kilowattimer i måneden på kjøling.

Tidligere har han betalt rundt 24.000 for strøm i måneden. Nå er prisen nesten 16 ganger så høy. Altså nærmere 400.000 kroner.

Gjestvang er bekymra for forsyningssituasjonen, og mener den beste ordningen er å fjerne taket.

– Forsyningsevnen er trua. Med den praksisen vi har i dag vil lagringsgrønnsakene bli stående igjen på jordet. Det kan ikke forventes at bonden og operatøren skal ha den kostnaden. Det vil i så fall bety konkurs for mange.

MÅ ERSTATTES: – Jeg tror ikke det er så mange som har forstått konsekvensene før nå i senere tid. Det som nå skjer er først og fremst en katastrofe for forsyningssituasjonen nasjonalt, ikke minst i forhold til det internasjonale perspektivet. Grønnsakene som ikke blir høstet nå, vil jo måtte erstattes deler av fra import, sier Gjestvang. Foto: Arne Sørenes / NRK

Flere har spurt seg hvorfor bønder ikke legger opp til selvplukk, når de må høste maten.

Gjestvang sier han setter pris på alle forslag han har fått, og sier han tar de seriøst.

Han sier de er åpne for selvplukk. Men når det gjelder så store mengder som Gjestvang avler, er ikke dette selve løsningen på problemet, mener han.

– Jeg kunne ha kjørt det på lager, men da hadde jeg gått i kraftig underskudd. Denne purren egner seg kun for storkjøkken-markedet. Da måtte jeg ha starta opp enda et kjøleanlegg. Det har vi ikke råd til - ikke sjans i havet. Vi gjør det ikke for gøy, eller som en aksjon, sier han og legger til:

– Selvplukk av grønnsaker løser ikke dette. Å høste en gulrotåker på 100 dekar er en logistisk kjempeutfordring. Jeg er opptatt av at alle grønnsaker blir høsta og tatt godt vare på i moderne kjøleanlegg. Det er det som er målet.

Hever ikke taket

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) sier hun forstår utfordringene bøndene har med høye strømutgifter.

– Det å se bilder av at avlinger pløyes ned er selvfølgelig ikke et hyggelig syn, sier hun til NRK.

Men strømstøtte-taket på 20.000 kWt ser ikke ut til å heves.

– Jeg har stor forståelse for frustrasjonen der ute. Vi ser at all norsk næringsliv sliter med økte kostnader. Samtidig vil jeg minne om at landbruket er den eneste næringen som har fått strømstøtte.

Borch forteller at det nå jobbes med en næringslivspakke, som også kan komme godt ut for lager- og pakkeri. Hva den inneholder er ennå usikkert.

– Pakken skal Regjeringa lansere om noen dager, og da vil man få innsikt i hva den vil omhandle.

INGEN STØRRE STØTTE: – Regjeringen har valgt å prioritere produksjonskostnadene for primærprodusentene. Strømutgifter til pakkeri- og lagervirksomhet faller derfor utenfor strømstøtteordningens virkeområder. En justering av strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusprodusenter er ikke planlagt, skriver Borch i en kommentar til Nationen formidlet via e-post gjennom presseavdelingen i departementet. Foto: Torbjørn Tandberg

– Sandra Borch må snu. Og hun må snu med en gang, krever Hansson.

– Det kan ikke vente til stortingets strømprismøte den 19. september. Norske bønder er i ferd med å pløye ned det de har dyrket av egne grønnsaker. Dette er matkasting i gigantskala, og i direkte strid med regjeringens og hurdalsplattformens løfte om å fremme en lov som skal hindre matkasting, fortsetter han.