Mens Miljøpartiet de Grønne fosset fram i flere av de store byene i årets lokalvalg, gikk det ikke like bra på fylkesnivå.

På landsbasis gikk partiet fram med 2,5 prosentpoeng, mens i for eksempel Innlandet gikk MDG fram med bare 0,6 prosentpoeng fra forrige periode.

Folk NRK møter på gata i Løten i Hedmark, synes ikke partiet appellerer til dem.

– Jeg synes det blir litt for klimahysterisk det som kommer fram, sier Trond Åkerland.

– Det at de går inn for mer bomring, er nok ikke det som scorer mest her, sier Nina Groseth.

Kjører dieselbil

Flere fylkesledere og toppkandidater NRK har vært i kontakt med, mener partiet må komme bedre fram med distriktspolitikken sin.

Fylkesleder i Hedmark, Jon Lurås, er en av dem.

Han er en av flere listetopper i MDG som ærlig innrømmer at han kjører bil. Til og med en dieselbil, av eldre type.

– Her på bygda trenger vi bilen. Vi kan ikke drive å kjøre buss over alt, sier Lurås.

DIESEL: Her kommer Jon Lurås kjørende i sin dieselbil. MDG-toppen i Hedmark mener det må være lov, selv for en miljømann. Selv bor han i Løten i Hedmark, en distriktskommune mellom Elverum og Hamar. Her er det ikke flust med muligheter når man vil reise kollektivt, og dermed er ofte bilen eneste alternativ. Foto: Knut Røsrud / NRK

Slik gikk det for MDG i fylkene, sammenligna med valget i 2015:

Oslo: + 7,1 prosentpoeng

Viken: + 2,3 prosentpoeng

Agder: + 2,1 prosentpoeng

Møre og Romsdal: + 2,0 prosentpoeng

Vestland: + 2,0 prosentpoeng

Telemark og Vestfold: 1,7 prosentpoeng

Trøndelag: + 1,7 prosentpoeng

Rogaland: + 1,4 prosentpoeng

Nordland: + 1,0 prosentpoeng

Troms og Finnmark: + 0.9 prosentpoeng

Innlandet: + 0,6 prosentpoeng

Store utfordringer i nord

Kriss Rokkan Iversen, førstekandidat for Troms og Finnmark MDG, er enig med Lurås.

Hun opplever at partiet sliter med å nå gjennom med sin distriktspolitikk.

– Vi skjønner jo at folk må kjøre bil, særlig utenfor de store byene. For alternative løsninger er ikke på plass, sier Rokkan Iversen.

SAVNER BIL: Fylkesleder i Troms og Finnmark MDG, Kriss Rokkan Iversen, innrømmer at hun savna bilen sin i sommer. Hun mener at bilen trengs på bygda, og at det er store utfordringer med å reise kollektivt i Nord-Norge. Foto: Jonas Nilsen / MDG

Selv har hun en bensinbil, men den har stått rolig det siste året. Da hun en dag ikke fikk start på den, bestemte hun seg for å teste hvordan det var å være uten bil.

Hun savnet for eksempel bilen voldsomt i sommermånedene, fordi hun mistet friheten til å kunne kjøre for ta seg en fjelltur.

– Jeg som alle andre har store utfordringer med å reise karbonnøytralt i Nord-Norge. Og jeg må av og til fly og ta hurtigbåt. Og det må være lov, når politikken og løsningene ikke er tilpassa enda, sier hun.

Hun legger til at MDG i Troms og Finnmark foreslo at flyseteavgifta ikke skulle gjelde i Nord-Norge.

FEIL MYTE: Også fylkestopp i Trøndelag MDG, Tommy Reinås, sier ja til bil på bygda. – Det er en myte at MDG'ere ikke kjører bil. Det går ikke buss og tog overalt. Men vi ønsker flere elbiler, og arbeider for at alle kommuner i Trøndelag skal få hurtigladere, sier han. Foto: Even Langmo / NRK

Mener bom splitter bygder

Også fylkesleder i Oppland, Karina Ødegård, mener det er riktig at distriktspolitikken til MDG ikke har kommet tydelig nok fram.

– I byene har vi både utfordringer med plass, eksos og store folkemengder. På bygda er det andre utfordringer, sier hun.

Selv er hun fra Lunner på Hadeland, og MDG i det området gikk mot at det skulle bygges bomring mellom nabokommunen Gran og Lunner.

KJØRER BIL: Karina Ødegård, leder i Oppland MDG, sier selv at hun kjører bensinbil. Hun er også mot bommen i hjemkommunen Lunner, som skiller bygda fra nabobygda Gran. Foto: privat

– Vi er tilhenger av bypakker, men på bygda sier vi nei til bom. Dette splitter opp bygder, sier Ødegård.

Ødegård legger til at hun i framtida håper at man skal bli mindre avhengig av bil også på bygda, men at det per nå ikke finnes gode nok alternativer.

– Har du bil selv?

– Ja. Jeg kjører ikke elbil, men en gjerrig bensinbil. Så ja, jeg vil si at jeg tenkte på miljøavtrykket da jeg kjøpte bilen, ler hun.

FORNØYD: Birgitte Sterud er fylkesleder i Viken MDG, og svært fornøyd med valget i det nye storfylket, der MDG økte antall folkevalgte i kommuner og på fylkestinget fra 69 til 91. Hun forklarer at partiet i Viken har gått til valg på å være fleksible og finne de riktige løsningene for de ulike områdene. Bompenger er ikke et mål, men et virkemiddel i byvekstavtaler. Bygdene har andre behov enn byene. Dette jobber de for å få tydeligere fram. – Et livskraftig samfunn har trafikksikre veier som ikke ødelegger folks biler, natur eller matjord, trygge skole- og sykkelveier, gode kollektivforbindelser, utslippsfrie ferger, mindre støy, mindre kø for næringsdrivende og andre som må kjøre bil, og god tilrettelegging for medmennesker med nedsatt funksjonsevne, sier hun. Foto: privat

Ønsker ulik politikk

Une Bastholm, MDGs eneste representant på Stortinget, er enig i at en del ikke har fått med seg at partiet ønsker ulik politikk for bygd og by. Hun viser samtidig til at partiet har økt oppslutningen i hele landet, og at den aller beste kommunen for MDGs del ikke var Oslo, men Vardø, med over 20 prosents oppslutning.

STOR OPPSLUTNING: Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG, mener at partiet har økt oppslutning i hele landet, og at det viser at partiet har appell også i distriktene. Foto: Martin Steinholt / NRK

– Så er det nok sant at en del ikke har fått med seg at vi har ulike løsninger for by og land. Men når vi nå øker antallet folkevalgte fra 200 til nesten 350 i store og små kommuner, så tror jeg det vil bli en endring på det, sier Bastholm.

– Mange av fylkeslederne sier til NRK at de selv kjører bil, og at det må være lov på bygda. Men er det ikke slik at MDG ønsker færrest mulig biler på norske veier?

– Vi ønsker minst mulig forurensing på norske veier. I dag er det mye lettere å velge miljøvennlig i byene, og det syns vi er urettferdig for dem som bor i distriktene. De av oss som bor i tettsteder og byer trenger et bedre og billigere kollektivtilbud, og så trenger flere tilgang til ladestasjoner for elbil så det blir lett å bytte bil der bussen ikke går.