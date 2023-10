Marianne Borgenvik Kveseth starta i april underskrifts­kampanjen «Mitt barn – mitt val». Sidan den gongen har foreldre over heile landet skrive under.

Dei er usamde i regjeringa sin nye strategi for barnehagane.

Tobarns­mora på Lillehammer meiner kommunane framover vil stå meir fritt til å fordele barnehage­plassar.

– Det er ikkje kommunen som veit kva det einskilde barnet treng, det er foreldra.

VIL VELJE SJØLV: Borgenvik Kveseth har to barn i Lundgardløkka barnehage på Jørstadmoen i Lillehammer kommune. Ho fryktar for at dette blir det siste året foreldre sjølve vel barnehage for barna sine. Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Tilpassa barnehage ­ tilbod

På nyåret presenterte dåverande kunnskaps­minister Tonje Brenna (Ap) den nye barnehagestrategien til regjeringa.

Strategien skal ifølgje regjeringa sikre eit meir likt tilbod over heile landet og samtidig sikre høgare kvalitet.

Då meiner regjeringa at kommunane treng meir fleksibilitet og betre høve til å styre lokalt enn dei har i dag.

– Barnehagar er eit viktig velferds­tilbod for barna våre. Difor meiner vi det er rett at kommunane får meir demokratisk kontroll og styring med heile barnehage­sektoren, sa Brenna til barnehage.no i januar.

11 000 UNDERSKRIFTER: Barnehagemødrene Madeleine Reiersølmoen og Marianne Borgenvik Kveseth overrekker underskriftene til statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap). Foto: Arne Sørenes / NRK

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar tok imot underskriftene på vegne av den heilt ferske kunnskaps­ministeren, Kari Nessa Nortun (Ap).

Skaar seier regjeringa ønskjer betre rammer for at alle barn i kommunane får eit godt barnehagetilbod.

– Då må kommunane ha betre høve til å leggja til rette for dei langsiktige rammene for alle barnehagane.

Madeleine Reiersølmoen frå Arendal og Marianne Borgenvik Kveseth fekk også høve til å legge fram saka si i Kunnskaps­departementet i føremiddag.

Statssekretæren meiner foreldre ikkje treng å uroa seg for høvet til å velja.

– Eg kan roa med at det ikkje er nokon som har tenkt å gjera noko med foreldra sin valfridom. Me har først og fremst tenkt å sikra at alle får gode barnehagar.

Og ho legg til:

– Det handler mer om langsiktige rammer, enn om detaljstyring på den enkelte plass.

ØNSKJER MANGFALD: Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar sier ho skjønner bekymringa men legg til at det ikkje er slik det er planlagt, som foreldra har oppfatta strategien. – Eg trur det er fint at me har eit mangfald av barnehagar og at foreldre kan velja barnehage. Foto: Arne Sørenes / NRK

I løpet av hausten vil regjeringa leggje fram forslaget til nytt styrings- og finansierings­system for barnehagane. Forslaget blir då sendt ut på høyring.

– Om barnet skal gå i ein barnehage dei ikkje passar inn i, kan det få konsekvensar vidare i livet, seier tobarnsmoren. – Utover fritt val av barnehageplassar så vil det også kunne gå utover de små ideelle barnehagane. – Vi meiner forslaget er helt bak mål og derfor tenkte eg at vi måtte ta grep, seier Borgenvik Kveseth.

Fryktar for valfridommen

Strategien har ikkje berre møtt motstand frå barne­familiar.

Karita Bekkemellem, administrerande direktør i NHO Geneo, meiner regjeringa utfordrar prinsippet som er vedteke i Stortinget – nemleg at offentlege og private barnehagar skal like­behandlast.

Ho meiner foreldra sitt høve til å velje ulike tilbod har vore medverkande til at barnehagane i dag blir oppfatta som ein del av utdannings­løpet i Noreg.

– Vi fryktar at barna sitt beste kjem i andre rekke. Ein konsekvens av strategien er at likebehandlingsprinsippet kan forvitre. Det mangfaldet vi har av barnehagar, vil bli endra.

Diifor støttar Bekkemellom oppropet fullt ut, og legg til:

– Det er så utruleg godt og unikt med denne kampanjen, at de minste barna blir løfta.

UFØRESEIELEG: Administrerande direktør i NHO Geneo, Karita Bekkemellem, peiker på at strategien kan føre til meir uføreseieleg og gjere det vanskeleg å satse for dei private barnehagane på lengre sikt. – Det betyr at du kan få meir uføreseielege rammevilkår, og forverre den økonomiske situasjonen som barnehagane står oppe i. Foto: Pressefoto / NHO Geneo

Jørn-Tommy Schjelderup, administrerande direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), seier strategien kan sjå ut som ei satsing på barnehagar.

Men for dei private barnehagane han har kontakt med, er opplevinga ei anna.

– Når regjeringa sin barnehage­strategi legg til rette for det vi meiner er enda meir forskjells­behandling av barn og barnehagar, så meiner vi det er grunn til å trekke i naudbremsen.

Han peiker mellom anna på at kommunen skal kunne styre kven som skal kunne tilby barnehage­plassar.

– Då kan foreldre som tar i bruk ein privat barnehage i dag, i praksis få beskjed om at dette skal ikkje vere eit tilbod i framtida.

STØTTER OPPROPET: Jørn-Tommy Schjelderup, administrerande direktør i Private barnehagers landsforbund, er samd med foreldra bak opproppet. – Vi har stor forståing for at mange foreldre reagerer på at regjeringa vil gi kommunane styringsrett også når det gjeld opptak, dimensjonering og kapasitet. Foto: Pressefoto / Private Barnehagers Landsforening

I ettermiddag møter Marianne Borgenvik Kveseth også Abid Raja (V). Han ønskjer å ta kampen på vegne av foreldra.

– Eg støttar heilhjarta opp om dette initiativet. No utfordrar regjeringa prinsippet om foreldre­demokrati. Vi kjem difor til å ta kampen for å sikre at foreldra sjølve skal få velje det som er best for sine barn.

Alt i mars spurde KrFs Kjell Ingolf Ropstad kunnskapsministeren om ikkje valfridommen til barne­familiane skal liggje til grunn for barnehage­tilboda.

Kommunane treng fleksibilitet

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i Kommunenes sentralforbund (KS), seier det kan vere vanskeleg for kommunane å sørge for eit tilbod i dagens system som tek vare på alle sine behov.

I dag kan ikkje kommunen gjere endringar ved ein privat barnehage.

– Om det til dømes er færre barn og behov for færre plassar, er det berre i kommunale barnehagar tilbodet kan reduserast og ikkje i dei private, sjølv om foreldra skulle føretrekke den kommunale barnehagen.

Ho meiner strategien vil sørge for at kommunen får betre høve til å dimensjonere og utvikle barnehaganen k, og at den kjem alle barn og familiar til gode.

GODE TILBOD: Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør i Kommunenes sentralforbund, meiner både kommunale og private barnehagar gir kvalitativt gode tilbod. Ho legg til at dagens finansieringsmodell slår ulikt ut for barnehagane, mellom anna avhengig av storleik og behova i barnegruppene. Foto: Pressefoto / KS

Ifølgje Jensen har mange kommunar godt samarbeid med private barnehagar, og ho reknar med at dei vil halde fram med det framover.

– Kommunen blir styrt av folkevalde som er tett på lokalsamfunnet, og som vil ta vare på familiane sine ønskje og behov så langt som mogleg.

Overleverte 11.000 underskrifter til kunnskapsministeren

Initiativtakaren har over lengre tid prøvd å få til eit møte med kunnskapsministeren. I dag møtte ho statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) på hennar første arbeidsdag.

Borgenvik Kveseth hadde ikkje store forventningar før møtet, men var oppteken av at politikarane må høyre på foreldra.

– Eg håper foreldra framleis kan velje kvar barna skal gå i barnehage framover og eg håpar regjeringa vil endre på ordlyden i strategien.