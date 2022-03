Mandag kveld snakket 12 år gamle Maria Falkenhaug i telefonen med moren, da hun var på vei hjem fra en venninne.

Moren spurte om hun var på vei hjem, og som de ofte gjør, snakket de på russisk, selv om moren er fra Latvia.

Maria forteller at hun hadde en rar følelse av at noen fulgte med på henne, men med musikk på det ene øret la hun fra seg tanken og svingte ned til en undergang.

Nede i undergangen ble hun så overfalt av en gutt eller mann som dyttet henne bakfra, med ansiktet inn i veggen.

OVERFALT: I denne undergangen ble Maria dyttet og kalt opp en av gutt eller mann da hun var på vei hjem. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Etter det harde dyttet falt Maria ned på bakken og slo kneet sitt. Til tross for at hun var forskrekket, rakk hun akkurat å se personen løpe av gårde mens han ropte «jævla russer».

Skjelven kom hun hjem til mor og stefar og fortalte hva som hadde skjedd.

– Jeg er veldig lei meg. Jeg hadde ingen anelse om at noe slikt kunne skje her, sier Maria til NRK.

Redd for å gå ut alene

Maria sier at hendelsen har skremt henne. Hun føler seg utrygg.

– Jeg føler meg veldig redd for å gå ute alene nå, sier hun.

REDD: Maria er lei seg og redd etter det som skjedde. Foto: Lars E Skrefsrud / NRK Foto: Lars E Skrefsrud / NRK

Maria forteller at han som angrep henne hadde på seg mørke klær og var eldre, uten at hun kan si noen alder.

Stefaren hennes Svein Falkenhaug er rystet over det som skjedde.

– Jeg syns det er forferdelig. Det er et stort sjokk. En av grunnene til at vi flyttet til Sør-Fron, er at her føler vi det veldig trygt.

RYSTET: Far Svein Falkenhaug er rystet over at noen kan gjøre sånt mot ei ung jente bare fordi hun snakket russisk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Og han legger til:

– Det er utilsiktet, hun er jo ikke russer engang. Og det gjør ikke ting bedre. Dette er dramatisk.

Moren til Maria er fra Latvia, men snakker flere språk.

Ønsker informasjon om hendelsen

Politioverbetjent Svein Morten Laingen sier politiet ble kontakten om saken tirsdag.

– Vi fikk telefon fra en bekymret far, som ville varsle politiet om det som skjedde.

Han sier de ser alvorlig på saken.

– Vi ser alvorlig på en slik hendelse hvis dette er gjort med hensikt og det er ropt ytringer som ikke er særlig bra. Så da må politiet se på saken.

TIPS: Politioverbetjent Svein Morten Laingen sier det er en alvorlig hendelse, og at de håper noen vil ta kontakt med politiet. Foto: Sindre Auståker Johansen / NRK

Politiet har ikke på nåværende tidspunkt noen vitner eller annen informasjon i saken.

– Vi har dessverre svært lite å gå etter. Det er ikke gjort noen observasjoner. Det er en mannsperson som skal ha ropt «jævla russer», og det er det politiet har som informasjon.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med noen som har hørt eller sett noe av hendelsen.

Redd for å snakke russisk

Maria sier at hun nå har blitt redd for å snakke russisk igjen.

– Ja, helt klart. Jeg vet ikke hva som kan skje hvis jeg gjør det, sier hun.

Moren, Iren Falkenhaug, sier at hun og Maria nå kanskje må gå over til å snakke latvisk eller norsk sammen, for sikkerhets skyld.

TRIST: – Uansett nasjonalitet er det ingen unnskyldning for at man kan gjøre sånt mot barn, sier mor. Foto: Lars Erik Skrefsrud

– Det har vært viktig for meg at barnet mitt kan snakke flere språk. Men jeg ante ikke at det å snakke russisk kunne få slike konsekvenser. Det er veldig trist, sier mor.