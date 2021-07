Maria og familien har leid seg en hytte i Trysil for helgen. Fredag kveld skulle de ut å spise på den lokale restauranten, Cafe Nero. På vei inn ble hun stoppet i døra, og nektet adgang på grunn av klesvalget sitt.

– Hun sa at «Vi er en restaurant, og her har man på klær».

Det forklarer Maria, som hadde på seg kort topp og shorts på den varme sommerkvelden.

Maria forteller til NRK at hun ble satt ut av den utrivelige tonen hun ble møtt med.

– Hadde hun spurt pent, så kunne jeg tatt på meg en jakke. Men det ble ikke aktuelt å gå tilbake dit når det er sånn de behandler kundene sine.

Maria forteller at folk satt i sykkelshorts og treningsklær på Cafe Nero. Hun tror hun ble behandlet på denne måten fordi hun ikke passet inn i kundegruppen restauranten ønsker seg.

– Jeg har ikke lyst til å si det, men jeg tror at dette handler om at jeg er tjukk, sier Maria.

Handler om tidspunkt

Det var daglig leder på Cafe Nero, Anne Marit Myhre, som ikke ville slippe Maria inn i restauranten. Hun avviser påstanden om at det handlet om Marias utseende.

– Det handler om at dette var i middagstiden. Flere av gjestene mine hadde pyntet seg, og jeg syns ikke det var passende å komme inn i noe som så ut som en bikinitopp, forklarer Myhre.

Maria reagerer på at folk satt i sykkel shorts og treningsklær på Cafe Nero. Hun ikke fikk komme inn i shorts og singlet. Foto: Privat

Daglig leder bekrefter at flere satt i sykkelshorts da Maria var innom, men at det var snakk om T-skjorte og ikke kort singlet.

Myhre mener at det er forskjell på tidspunktet man besøker restauranten. Hun sier at hun ville vurdert å slippe Maria inn om det var lunsjtid.

– Jeg ble skikkelig lei meg

Maria forteller at det var ydmykende å få kjeft for å gå lettkledd foran alle gjestene som satt rundt. På vei hjem fra restauranten, kom tårene.

Hun tok opp telefonen, og skrev en melding på Twitter der hun fortalte om hendelsen.

Maria skrev ut frustrasjonen sin på Twitter, etter den ubehagelige opplevelsen på Cafe Nero. Foto: Skjermdump hentet fra Twitter 27.juli.

– Jeg trengte å få utløp for frustrasjonen min. Twitter er der jeg har mange av vennene mine.

Da hun postet det på Twitter eksploderte det. Mange er enige i at hun burde fått være der.

– Støtten jeg har fått på Twitter har hjulpet veldig, sier Maria.

Burde være likt for alle

En twitterkonto har gjort NRK oppmerksomme på at TV-fjes Cathrine Montero Moen tidligere i sommer var på Cafe Nero, ikledd lite klær.

Cathrine Montero Moen var på Cafe Nero etter TV-innspilling av serien «Ferieperler». Hun hadde på seg treningsklær da hun besøkte restauranten. Foto: Privat

Moen var på restauranten i Trysil i forbindelse med en TV-innspilling av serien «Ferieperler» med kollega Gaute Grøtta Grav. Hun kom rett fra sykkeltur Fjellflyten ikledd treningstopp med bare skuldre og treningsshorts.

– Da vi var der var det få folk i restauranten, og det kan jo være ulike regler på slikt. Men jeg tenker jo at man skal dra alle under samme kam, sier Moen.

Daglig leder på Cafe Nero forklarer at besøket av Moen var avtalt på forhånd, og at det var få svært få gjester i restauranten på dette tidspunktet.

– Det er forskjell på om man kommer på dagen på en rolig onsdag, eller midt i middagstid på en travel fredag. Jeg driver restaurant, og må se an hvordan det er fra dag til dag, sier Myhre.

Kan ikke gå på dagsform

Moen forteller til NRK at hun oppfattet staben på Cafe Nero som veldig hyggelige, og understreker at hun hadde spurt på forhånd om det gikk greit at hun gikk kledd slik.

Hun synes allikevel det er uheldig at Maria ikke fikk komme inn i singlet og shorts, og mener at det er viktig at spisestedet har regler som det er enkle å forholde seg til.

Det er ingen opplysninger om kleskoden på Cafe Nero på deres nettsider.

– Det kan ikke gå på dagsform om hvem som kommer inn med singlet eller ikke. Enten så har man en regel på det eller så har du ikke det, sier Moen.

– Vil bare dra hjem

For Maria ble helgeturen til Trysil ødelagt av den ubehagelige opplevelsen. Nå gleder hun seg til å komme hjem til Trondheim.

– Etter at dette skjedde føler jeg at alt jeg har med meg av klær ikke passer seg. Nå har jeg mest lyst til å dra hjem, sier Maria.