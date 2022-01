Mannen i 30-åra kjørte litt for fort på riksveg 26 mellom Nybergsund og Innbygda i Trysil en kveld i oktober.

En politipatrulje målte farten til 96 kilometer i timen i 80-grensa, og stanset han.

Og historien kunne her hatt en rask og enkel slutt med at han godtok et lite forelegg. Men det endte i fengsel.

Politifolkene som stoppa mannen ga ham et forelegg på 3600 kroner.

Det godtok han ikke, og saken havnet i retten.

Men det alvorlige i saken er ikke at mannen ikke godtok forelegget, men at han ville bestikke politiet for å slippe unna.

Bunke med 500-lapper

For sjåføren hadde allerede en sak, forklarte han politifolkene som stoppet han.

I følge dommen skal tiltalte ha «opplyst at han hadde en annen pågående hastighetssak, og at han derfor ikke ville vedta forelegget".

Mannen ville da fikse det ved å betale politiet kontant.

Han « trakk opp en tjukk rull med 500-kronesedler. Politibetjentene avviste tilbudet, hvorpå tiltalte spurte hvor mye penger politibetjentene ville ha, og så foreslo 20 000 til 30 000 kroner".

Tiltalte ba i følge dommen flere ganger om å få ordne saken slik. Politibetjentene avslo tilbudet, anmeldte mannen, og i fengsel bærer det.

– Dum handling

Politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt var aktor i saken.

Han sier det er veldig uvanlig å prøve å bestikke norsk politi for å slippe bot.

– Mannen kunne sluppet med et forenkla forelegg på 3600 kroner. I stedet ender han opp med 15 dager i fengsel for korrupsjon.

– En meget uvanlig og dum handling, legger Klauseie til.

Advokat Helge Hartz er forsvarer for 30-åringen. Han har ikke fått snakket med klienten sin om dommen.

– Men vi tar den til etterretning og så får vi avgjøre om den skal ankes eller ikke, sier Hartz.

– Korrupsjon det mest alvorlige

30-åringen er tidligere dømt blant annet for å ha kjørt for fort.

Men denne gangen kjørte han ikke fortere enn at han beholder førerkortet.

Men han ble altså dømt for korrupsjon.

I dommen står det at « korrupsjon er det mest alvorlige forholdet", og det som ble avgjørende for hvor lang straff 30-åringen fikk.

Tiltalte har ikke latt seg avhøre av politiet og møtte heller ikke i retten.