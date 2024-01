Politiadvokat Hildegunn Tronslien sier til NRK at politiet fortsetter etterforskningen med full styrke søndag.

– Vi har beslaglagt det vi mener er drapsvåpen, men jeg ønsker ikke å si noe nærmere om hva slags gjenstand det er. Selve dødsårsaken vil obduksjonen gi svar på, oppgir Tronslien.

Politiet fikk melding om at en kvinne var funnet død på et hotell i Nord-Fron kl. 21.29 lørdag kveld. En mann ble raskt pågrepet og er nå siktet for drap.

Politiadvokat Hildegunn Tronslien forteller at begge de involverte var ansatt ved hotellet. Det var ingen gjester til stede, opplyser hun. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Det skal ikke ha vært gjester på hotellet da kvinnen ble drept, kun ansatte. Det var ifølge politiet ingen vitner til selve hendelsen, men alle som var til stede på hotellet skal avhøres.

Ifølge politiet skal både kvinnen som ble funnet død og mannen som er siktet for drap, ha jobbet ved hotellet.

– Det er ukjent for politiet hva slags relasjon de to har. Det er noe etterforskningen vil søke å få svar på, sier Tronslien.

Hverken kvinnen eller mannen er norske statsborgere og har ikke lokal tilknytning.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med hotellets daglige leder, men har foreløpig ikke fått kontakt med den daglige lederen.

Storstilt etterforskning

Politiet har ikke klart å fastslå en sikker identitet på kvinnen og derfor er ikke de pårørende varslet. Hun skal obduseres, ifølge politiet.

Lokalt politi startet etterforskning lørdag kveld og ba Kripos om bistand. Det har vært gjennomført avhør og gjort tekniske undersøkelser på hotellet i natt.

AVSPERRET: Åstedet er også søndag sperret av for presse og publikum. Politiet er tilstede med store styrker. Foto: Tor Larsen / Dølen / NTB

Politiet sperret av store områder rundt hotellet lørdag kveld og ber søndag publikum om å respektere etterforskningen og sperringene som er satt opp.

– På stedet har vi kriminaltekniske undersøkelser utover dagen, med bistand fra Kripos. I tillegg vil vi foreta flere vitneavhør, både på stedet og herfra på politistasjonen, sier Tronslien.

Hun vil ikke kommentere om åstedet er inne på hotellet eller utendørs.

Det var store politistyrker på åstedet lørdag kveld. Området rundt hotellet ble raskt sperret av. Foto: Even Lusæter

Ble raskt pågrepet

Mannen som nå er siktet for drap, ble raskt pågrepet etter at politiet ankom hotellet lørdag kveld. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at det skal være flere gjerningspersoner involvert.

NRK har vært i kontakt med mannens forsvarer som ikke ønsker å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.

Den døde kvinnen ble funnet på et hotell i Nord-Fron kommune i Innlandet. Hotellet ligger i et populært turistområde og plassen brukes ofte av lokalbefolkningen til tur.