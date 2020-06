Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den såkalte korona-støtten skal gå til bedrifter som har hatt et dokumentert omsetningsfall under koronakrisen. Men enkelte får utbetalt penger de ikke har rett på.

14. mai i år stanset Heimevernet en bil på en grenseovergang ved Kongsvinger. I bilen, som var på vei inn i Norge, satt en mann med det politiet mener er et falskt førerkort.

Mannen var også utvist fra Norge og skulle forlatt landet i 2019.

Han ble varetektsfengslet for fire uker, og under den perioden fikk politiet en anmeldelse fra Skatteetaten som dreier seg om den samme personen.

Har fått ut betydelige summer

Skatteetaten mener mannen har svindlet til seg nesten 600.000 kroner i støtte til bedrifter som har fått et inntektsfall under korona-pandemien. Ifølge politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt, har siktede vært daglig leder og styreleder i to selskaper han selv har opprettet.

– Han har fått ut ganske betydelige summer i støtte fra staten for de bedriftene som hadde stort omsetningsfall, sier Klauseie.

Han forteller at de mistenker at selskapene til siktede ikke hadde grunnlag for å motta støtte. Begge selskapene skal ha vært opprettet forut for korona-pandemien startet, og politiet sliter med å få tak på hva selskapene har drevet med.

Ved en slik grensekontroll ble mannen stanset 14. mai i år. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ingen omsetning i selskapene

Han omtaler selskapene som «luftige».

– Det er et krav om at det er fall i omsetning for å få støtte. Vi finner ingen tidligere omsetning for selskapene. Det er heller ikke registrert ansatte i selskapet. De er heller ikke registrert i momsregistrert. Det tyder da på at man ikke har noen omsetning. Alternativet at man driver utelukkende svart omsetning i selskapet

Mannen er siktet for grovt bedrageri. Strafferammen er fengsel i inntil seks år.

Mener andre personer står bak

– Vi har noen saker under behandling hvor det er mistanke om uberettiget tilskudd, men foreløpige indikasjoner i etterkontrollene tyder ikke på omfattende misbruk, sier skattedirektør Hans Christian Holte. Foto: Beate Riiser / NRK

Selskapene er oppgitt å skulle drive med konsulentvirksomhet, opplyser Klauseie.

I politiavhør har mannen forklart at det er andre som står bak svindelen.

– Han peker på andre personer som angivelig skal ha sendt inn disse søknadene i selskapenes navn, forteller Klauseie.

Saken hos Innlandet politidistrikt er den første og så langt eneste anmeldte saken politiet har fått rundt kompensasjonsordningen.

900 saker vurderes for etterkontroll

Det er Skatteetaten som kontrollerer om bedrifter har grunnlag for å motta støtte. Så langt har de over 900 saker som vurderes for etterkontroll.

Det er spesialister på skattekriminalitet og kontrollviksomhet hos Skatteetaten som jobber med å følge med på mulige svindelforsøk.

– Vi har noen saker under behandling hvor det er mistanke om uberettiget tilskudd, men foreløpige indikasjoner i etterkontrollene tyder ikke på omfattende misbruk. Mange som ikke har krav på støtte vil få automatisk avslag like etter innsending, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Dersom det blir oppdaget svindel, blir det fremmet krav om tilbakebetaling og sanksjoner.

– Skatteetaten kan ilegge sanksjoner på samme måte som ved tilleggsskatt. Virksomheten vil da måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt. I tillegg til et straffebeløp på 30 eller 60 prosent, sier Holte.