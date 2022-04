Mannen i 20-åra fra Østlandet har gått ut og inn av varetekt. Etter at han ble pågrepet den siste gangen ble han siktet for 20 nye lovbrudd.

Nå er tallet til sammen oppe i 98.

– Det er omfanget som gjør denne saken alvorlig og noe spesiell, sier politifullmektig Hildegunn Tronsli i politiet i Innlandet.

POLITIADVOKAT; Omfanget og bredden gjør saken alvorlig og spesiell, men ikke unik, sier politiadvokat Hildegunn Tronsli. Foto: Privat

Hun leder etterforskningen mot mannen.

For det første dreier det seg om veldig mange saker. For det andre er det store ulikheter i typen straffbare forhold.

Mannen har ikke erkjent straffskyld for noen av de 98 lovbruddene han er siktet for.

Se hva han skal ha gjort her:

Dette er mannen siktet for Ekspandér faktaboks 10 tilfeller av trusler mot offentlig tjenestemann 7 tilfeller av hensynsløs atferd 29 tyverier 2 forsøk på tyveri 1 narkotikaovertredelse 3 brudd på smittevernloven 1 tilfelle av å skaffe seg uberettiget adgang 1 skadeverk 17 ordensforstyrrelser 2 kroppskrenkelser 1 trussel 8 brudd på kontakt-/besøkforbud 2 tilfeller av hindring av offentlig tjenestemann 3 brudd på legemiddelloven 11 brudd på politiloven.

Inne hos fremmede

To ganger det siste halvåret har mannen i 20-åra blitt siktet og varetektsfengslet for nye straffbare forhold.

Politiet pågrep han siste gang natt til 20. mars i år.

Da hadde han tatt seg inn i hjemmet til personer han ikke kjente.

Det står i kjennelsen fra tingretten at «han viste liten forståelse for hvor skremmende dette var for dem som bor i boligen».

En alvorlig sak, skriver Østre Innlandet tingrett.

Trusler

Han er også siktet for ti tilfeller av trusler mot offentlig tjenestemann.

– Dette er også noe av det mest alvorlige, sier politifullmektig Hildegunn Tronsli. Hun ønsker ikke å si noe mer om hva disse sakene går ut på.

VARETEKTSFENGSLET: Mannen ble anmeldt for trusler etter oppholdet i Halden fengsel. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Men senhøsten 2021 satt mannen varetektsfengslet i Halden fengsel. Etter det oppholdet ble han anmeldt for trusler.

– Jeg kan bekrefte at det foreligger en anmeldelse derfra, sier mannens forsvarer, advokat André Lillehovde van der Eynden.

Aktiv kriminell periode

Mellom 24. januar og 20. mars i år var mannen ute igjen fra varetekt.

Bare i disse to månedene mener politiet at han gjorde seg skyldig i 20 nye straffbare handlinger.

– Det viser at han var i en svært aktiv periode, sier politiadvokat Hildegunn Tronsli.

Forsvarer André Lillehovde van der Eynden bekrefter at mannen er avhørt flere ganger om de sakene han er siktet for.

FORSVARER: Advokat André Lillehovde van der Eynden sier hans klient ikke har erkjent noe straffskyld. Foto: Elin Fossum / NRK

Men han har ikke innrømmet straffskyld.

Etter den siste fengslingen skriver tingretten at den unge mannen har fått flere pålegg fra politiet, blant annet besøksforbud og meldeplikt, men at han likevel ikke har latt være å begå nye kriminelle handlinger.

Skal undersøkes

Mannen satt varetektsfengslet frem til 25. april.

Etter det skal han gjennomgå en full judisiell observasjon, sier advokat Lillehovde van der Eynden.

Blir mannen tiltalt, må han møte i retten over sommeren og svare for noen, eller alle, de 98 forholdene han per nå er siktet for.