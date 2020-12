Mann døde etter arbeidsulykke – bedriften får bot på 4,5 millioner

Mandag 19. november 2018 skjedde det en arbeidsulykke ved fabrikken til Bergene Holm A/S i Brandval, Solør.

En ansatt ble dratt med inn i en pakkemaskin og ble påført så store klemskader at han døde på Kongsvinger sykehus kort tid etter.

Politiet i Innlandet har siktet selskapet Bergene Holm A/S for brudd på arbeidsmiljøloven, og ilagt et forelegg på 4,5 millioner kroner.

– Etterforskningen har vist at det var store mangler på de tekniske installasjonene, som skulle hindre at de ansatte kunne bli påført skade. Dette mener vi bedriften har et strafferettslig ansvar for, sier politiadvokat Henning Klauseie.

– Boten skal være følbar

Politiadvokaten sier at det er sjelden slike forelegg kommer opp i millionklassen, men forklarer at boten må sees i sammenheng med selskapets økonomi.

– Vi har sett på regnskap hvor man i flere år har hatt årsresultat på over 70 millioner kroner etter skatt. Og de siste tre årene har de utbetalt 54 millioner kroner i utbytte til eierne.

Og han legger til:

– Boten skal ikke bare være en liten post i regnskapet, den skal være følbar.

Godtar ikke boten – havner i retten

VEDTAR IKKE: Erland Løkken, daglig leder for Bergene Holm, sier at de ikke vedtar forelegget, og at de anser seg ikke skyldige etter siktelsen. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Bergene Holm har ikke godtatt å betale forelegget på 4,5 millioner kroner, dermed vil saken bli behandlet i Glåmdal tingrett.

– Forelegget vedtas ikke. Vi anser oss ikke skyldige etter siktelsen, sier daglig leder i Bergene Holm AS, Erland Løkken.

Verken han eller bedriftens advokat, Thorkil H. Aschehoug, ønsker å si noe mer om saken.

Politiadvokat Henning Klauseie sier at de på sin side vil kreve enda høyere bot som følge av rettssaken, siden strafferabatt dermed blir satt bort.

– Vi har varslet at boten da vil være 5,4 millioner kroner, sier Klauseie.

Stor påkjenning for de pårørende

Bistandsadvokaten til de pårørende til den avdøde mannen, Alina Drazkowski, sier dette er en svært alvorlig sak, og at det har vært en stor påkjenning for de pårørende at etterforskningen har tatt så lang tid.

– Det er helt uholdbart for de pårørende å stå i denne uavklarte situasjonen i en årrekke, sier Drazkowski.

Bistandsadvokaten sier at moren til den avdøde mener siktelsen er riktig, og at det er beklagelig at forelegget ikke ble vedtatt, slik at saken kunne vært avsluttet.

– Når det ikke skjedde synes hun det er riktig at saken forfølges i rettssystemet, selv om det er en ytterligere belastning. Arbeidsplassen gjorde raskt relativt enkle tiltak i etterkant av ulykken som trolig kunne forhindret den. Siktelsen anses dermed som et uttrykk for at det på tilsvarende arbeidsplasser er viktig å være føre var for at ikke ulykker må skje før tiltak settes inn, sier bistandsadvokaten.

ULYKKE: Det skjedde en dødsulykke ved Bergene Holm i Brandval også i 2014. En mann ble påkjørt av en hjullaster på bedriftens område. Foto: Vera Wold

– Ulykker i arbeidslivet skjer altfor ofte

Dette er ikke første gangen det skjer en dødsulykke ved sagbruket Bergene Holm i Brandval.

I 2014 ble en mann i 50-årene påkjørt av en hjullaster inne på bedriftens område. Han omkom som følge av skadene. Politiet mente bedriften brøt arbeidsmiljøloven ved ikke å sikre området godt nok.

Politiadvokat Klauseie mener mange arbeidsulykker kunne vært unngått.

– Ulykker i arbeidslivet skjer altfor ofte, og det vi ofte ser er at det er snakk om svært enkle og billige tiltak.

Han mener det også gjelder for denne konkrete saken som snart kommer opp for tingretten.

– Det er en skjerpende omstendighet at man ikke har hatt noen god internkontroll, og etter denne ulykken har man gjort endringer i anlegget som gjør at dette ikke kan skje igjen.

Dato for rettssaken er ikke satt, men Klauseie sier han håper den kommer opp i løpet av vinteren eller våren 2021.