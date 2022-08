Sykepleierstudent Caroline Marie (21) krever å få støtte i praksisperioden

– Man blir utbrent, og det er noe man kunne ha sluppet hvis det hadde vært bedre finansiering av utdanningen.

Det sier sykepleierstudent ved NTNU Gjøvik, Caroline Marie Bøe Olsen.

Hun begynner i høst på tredjeåret og sier hun har tre deltidsjobber ved siden av studiet for at hun skal få det til å gå rundt.

Men hvorfor det egentlig?

Mange må betale dobbel husleie

I løpet av deres treårige studieprogram bruker sykepleierstudentene halvparten av tiden i praksis.

Dette får de ikke en krone betalt for, og mange må ut i distriktene i praksis.

Da kommer ekstrakostnader som pendling, drivstoffpriser og bompenger.

I tillegg må studentene kanskje bo ved praksisstedet siden de ikke har mulighet til å pendle.

– I praksis er det veldig mye mer utgifter enn hva det ellers er, sier Caroline Marie.

Mange må derfor betale dobbel leie, og samtidig blir det stadig dyrere å være student:

Studentbudsjett, kostnader per måned Husleie 7690 kr Mat og drikke 3310 kr Klær og sko 950 kr Personlig pleie 890 kr Mediebruk og fritid 2030 kr Reise (kollektivt) 488 kr Andre dagligvarer og husholdningsartikler 820 kr Møbler 490 kr Studierelaterte utgifter 663 kr Totalt 17331 kr

Budsjettet baserer seg på Norsk studentorganisasjons oppsett, sammen med tall fra SSB. Det vil være store forskjeller fra person til person, og fra bosted til bosted.

– Det går ikke rundt

I tillegg til praksis sier Caroline Marie sykepleierstudentene ofte har ukentlige leveringer av logg, refleksjonsnotat eller et arbeidskrav.

I en hektisk praksisperiode må mange jobbe dobbelt for at studentene skal klare seg økonomisk.

– Med økte levekostnader har jeg og andre studenter lange dager, og sene kvelder foran oss, sier sykepleierstudenten som også er fylkesrepresentant for Innlandet i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student.

Hun sier det ikke går rundt for studentene med den ordningen som er i dag.

Mener du sykepleierstudenter har rett til ekstra finansiell støtte? Absolutt! Nei, de skal behandles likt som andre studenter Vis resultat

Som fylkesrepresentant får hun flere henvendelser av studenter som har lyst til å utsette eller få tilrettelagt praksis siden de er avhengig av å ha en jobb ved siden av.

– Det er vanskelig, men man må jo bare stå på. Det vil være tungt, og man vil få en psykisk smell fordi man overbelaster seg selv hele tiden.

Vil ha ekstra økonomisk støtte

Hun mener sykepleierstudenter har en god grunn til å få ekstra økonomisk støtte når de er i praksis.

Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet:

– Det er ikke aktuelt fra statens side å legge opp til betalt praksis.

FIN MULIGHET: Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Oddmund Løkensgard Hoel (Sp). Han sier det er uaktuelt å gi lønn til praksisstudenter, men oppfordrer studentene til å jobbe utenom praksisperiodene. Foto: Høgskulen i Vestlandet

Han sier videre at sykepleierstudentene har en fordel ved at de enkelt kan få deltidsjobb innen helse og omsorg som også er relevant for studiene.

– Det er en fin mulighet til å spe på studentøkonomien i ferier og perioder der studiene tillater det, sier statssekretæren.

Vil ikke ha betalt praksis

Men å gi studentene lønn blir feil, mener også Caroline Marie.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er enig.

EKSTRASTØTTE: Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen. Hun sier det ikke blir riktig å gi lønn til sykepleierstudentene, men vil heller at de skal få ekstra økonomisk støtte. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Grunnen til at de skal arbeide ulønnet, sier Sverresdatter Larsen er at det er stor forskjell på å være arbeidstaker og praksisstudent med tanke på arbeidsoppgaver og rettigheter.

– Det viktige her er at de skal lære og ikke bare være i praksis, sier lederen.

Men:

– Vi jobber med ulike departement for å gi økt finansiering til sykepleierutdanninga, sier lederen i forbundet.

Hun ser problemene til studentene og foreslår et ekstra stipend til sykepleierstudentene.

– Det er akkurat det som regjeringen kan effektuere og ordne akkurat nå.

Støtte til de som må langt vekk

Statssekretæren i Kunnskapsdepartementet sier de ikke vil endre studiestøtta for sykepleierstudentene, men heller hjelpe de som må langt vekk i praksisperioden.

– Vi vil bruke 50 millioner kroner til å dekke utgifter til reise og bosted for studenter som får praksisplass langt unna studiestedet.

Pengene skal dekke utgiftene for at det skal kunnes ta i bruk flere praksisplasser i kommuner som ligger langt fra campus.

Caroline Marie er kjent med dette. Hun mener likevel det er for lite.

– Den summen dekker jo ikke hele leia en gang for studentene. Og med dobbel leie kommer jo også strømpriser man må doble.

– Synes det er rart

Men for noen er praksis annerledes:

– Hele stipendet går så å si til husleie, så praksisperioden blir kanskje min eneste mulighet i løpet av studietiden til å ikke gå i minus.

PRAKSISLØNN: Berit Berg (20) er journalistikkstudent ved Universitetet i Stavanger. Hun får betalt praksis, og sier det er rart at ikke flere enn journalistikkstudentene får økonomisk støtte i praksisperioden. Foto: Privat

Berit Berg (20) studerer journalistikk ved Universitet i Stavanger. Journalistikkstudenter i hele landet får 40 prosent av ordinær lønn i praksis.

Hun starter praksisperioden til nyåret, og synes det er rart at det er så få studenter som får støtte i praksis.

– Det skulle jo helt klart vært en annen ordning på det. Spesielt om man må betale dobbel husleie, og kun har stipend som eneste inntektskilde.

– Noe må gjøres

Caroline Marie sier situasjonen til dagens sykepleierstudenter ikke kan fortsette.

– Noe må jo gjøres. De studentene som allerede er må ivaretas, spesielt nå som det er sykepleiermangel.