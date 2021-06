Droner i naturen skaper reaksjoner: – Mange driter i at det er forbud

Luftige oversiktsbilder er populære. Ikke minst på sosiale medier.

Men mange steder er det forbud mot å fly med drone, blant annet i flere nasjonalparker.

Men mange gir blaffen. Det har ført til anmeldelser og klager fra publikum.

DRONE: De finnes etterhvert i en rekke størrelser og utførelser, og noen er små nok til at du kan ha dem i sekken på tur. Men selv om de er hendige, er det viktig å sette seg godt inn i reglene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Visste du at du nå må ta «dronelappen» hvis du skal fly drone på over 250 gram, med kamera? Her finner du mer info om det.

Ønska god tur og sendte opp drone

Det er forbud mot å fly nærmere enn fem kilometer fra lufthavner. Man kan ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Og ikke i nærheten av ulykkessteder.

Det er heller ikke lov med droner over de fleste nasjonalparkene. Jotunheimen nasjonalpark er et av områdene med forbud. Det er på grunn av sårbart dyreliv, blant annet.

Likevel tar mange sjansen.

Fjellguide Ørjan Venås har møtt flere av dem. Sist nå i mai møtte han en mann som holdt på å montere opp drona si på toppen av Galdhøpiggen.

Venås sa tydelig fra at det ikke var lov å fly drone i Jotunheimen.

– Han ønska oss god tur videre og sendte opp drona, forklarer Venås.

MANGE GIR BLAFFEN: Ørjan Venås går hundrevis av turer over Besseggen hvert eneste år. Han sier at mange driter i at det er forbud mot å fly drone, selv om fjellturen ligger i en nasjonalpark. Foto: Kjell Erik Reinhardtsen

Han har samme erfaring fra Besseggen.

– Min erfaring er at mange driter i at det er forbud. Skrekkscenariet er at noen flyr drone i det luftambulansen kommer. Det er normalt flere redningsaksjoner her i året, og en kræsj kan bli fatalt, sier Venås.

Siden 2015 har 11 personer blitt anmeldt for dronebruk i Innlandet.

– Det må tas høyde for at det også er registrert saker om droner i politidistriktet som ikke omhandler straffesak, sier påtaleleder i Innlandet politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Det har også kommet en lang rekke klager fra publikum til ulike instanser, blant annet til nasjonalparkstyret i Jotunheimen.

Det finnes ingen oversikt på antall klager fra publikum.

Føler seg invadert

Selv om det er fullt lovlig å fly drone i mange områder, skaper de flygende kameraene reaksjoner.

Etter at NRK ba om innspill på droner i en toppturgruppe på Facebook, har reaksjonene strømmet på.

KLATRER: Laila Perine Høvik har opplevd å bli «glodd» på av droner både på urbane klatrefelt som Kolsås i Bærum, og på større fjell nordpå. - Jeg skal ikke påstå at det går utover sikkerheten, jeg bør ha såpass margin at jeg tåler såpass med forstyrrelse. Men det ødelegger mye av den gode opplevelsen, i hvert fall hvis den blir hengende der lenge, sier hun. Foto: Laila Perine Høvik

En av dem som tok kontakt, er klatrer og turgåer Laila Perine Høvik.

– Jeg hang i klatreveggen og var i «flytsonen». Jeg var helt alene. Plutselig hørte jeg summing, og gjenkjente lyden av ei drone. Plutselig hang den rett ved meg, og det føltes som den så meg. Det føltes ekstremt innvaderende, forklarer hun.

Høvik sier hun har stor forståelse for at folk ønsker å fly drone, fordi det gir fantastiske bilder og video.

– Men det har en høy pris for de som plutselig er ufrivillig blitt hovedperson i ditt lille videoprosjekt, sier hun.

NRK forklarer Hva må du tenke på dersom du vil ta bilde med drone? Bla videre Først må du registrere deg på flydrone.no. Der må du ta nettkurs og ta eksamen. Du må også sørge for at du har ansvarsforsikret dronen din på riktig måte. Det finner du info om hos luftfartstilsynet. Deretter må du gjøre deg kjent med hvor det er lov å fly drone. Husk feks spesielle regler for flyplasser og verneområder. Når du flyr, skal du alltid kunne se dronen. Maks avstand fra bakken er 120 meter. Hvis dronen veier mer enn en halv kg, må du også alltid fly minst 150 meter fra bebyggelse. Det er også svært viktig å ikke fly over personer, folkemengder, festivaler og sportsarrangementer. Dette er både av sikkerhet- og personvernhensyn. Det er altså like lite lov å ta dronebilde av andre personer uten samtykke, som det er med et kamera eller en mobil. Du må altså alltid spørre om lov, eller sladde i etterkant. Her finner du mer info fra Luftfartstilsynet om dronebruk. Forrige kort Neste kort

Forstyrret av drone i Lofoten

En annen som tar kontakt, er Maren Elise Aaserud. Hun opplevde dronebruk da hun var på ferie i Lofoten.

Hun og turfølget hadde kommet opp til fjellet Ryten for å oppleve solnedgangen.

IDYLL: Maren Elise Aaserud på Ryten i Lofoten. Mange oppsøker det idylliske reisemålet på Moskenesøya. Her ligger også Lofotodden nasjonalpark. Foto: privat

– Det var magisk lys og stillhet. Et klassisk øyeblikk som får deg til å tenke over hvor vakkert det er i Norge. Plutselig hører vi det begynne å bråke. En person tok frem drona si og kjørte den over alt over oss. Det ødela hele øyeblikket og i tillegg ble jeg redd for at den skulle falle i hodet på noen, opplyser Aaserud.

Hun forteller at hun følte det var en egoistisk handling som kun gagnet droneeier, mens de andre på stedet opplevde at de fikk turen ødelagt.

Ryten ligger i Lofotodden Nasjonalpark, en ganske ny nasjonalpark som ble åpnet i 2018. Det er ikke lov å fly drone der, «uansett formål».

BEKYMRET: Lofoten er som skapt for dronebilder, med sine dramatiske fjellformasjoner rett ved havet. Men det er ikke lov å bruke drone i nasjonalparken på Moskenesøya. Nasjonalparkforvalter Ole-Jakob Kvalshaug sier at da de kjørte en brukerundersøkelse i 2019, svarte publikum at de opplevde droner som svært forstyrrende på turopplevelsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ole-Jakob Kvalshaug er nasjonalparkforvalter for Lofotodden. Han forklarer at det de to siste årene har økt på med dronebruk.

Han møter selv stadig folk med drone. Han sier at mange av dem er utlendinger, men at det også har blitt flere nordmenn.

– Dette har blitt et stort problem. Vi har satt opp drone forbudt-skilt ved alle stier som krysser vernegrensa. Men det er ikke alle som bryr seg, sier han.

I 2019 ble én person anmeldt for dronebruk på Lofotodden, i fjor var det tre. Det er vanskelig å anmelde, da det blant annet krever personalia på den som faktisk har filmet.

Klagebunken øker i Jotunheimen

En annen som har fått en rekke klager på forstyrrende og/eller ulovlig dronebruk, er nasjonalparkforvalter i Jotunheimen, Kari Sveen.

– Vi opplever stort trykk på dette med drone. Både fra de som klager, og fra folk som vil fly, forklarer hun.

FORSTÅR: Kari Sveen forstår godt at mange ønsker å ta flotte bilder med drone. Likevel ber hun om forståelse for det strenge regelverket. Foto: Ingvild Øyjordet

Sveen sier klagebunken øker fra år til år. Samtidig melder flere fra om ulovlig dronebruk. Men som regel står de langt unna, det er vanskelig å identifisere personen som flyr med drone.

Nasjonalparkforvalterne i Jotunheimen har anmeldt tre personer det siste året.

– Mange tenker at det kan ikke gjøre så mye om jeg filmer med drona mi noen minutter. Men når man legger sammen alt dette, blir det en god del. Særlig i Hurrungane er trykket stort, og der er det mange syndere på tur, sier Sveen.

Hvordan gå fram om du vil ta dronebilder i et vernet område?