30 år gamle Jessica Gullhagen fra Lomen i Vestre Slidre har to sønner.

Under begge graviditetene valgte hun å tidlig være åpen med både familie, venner, kjente og ukjente om at hun ventet barn.

Hun forstår at mange velger å vente til etter uke 12 med å fortelle at de er gravide - på grunn av risikoen for spontanabort i denne perioden.

Jessica mener ikke gravide bør fortelle om svangerskapet sitt tidlig dersom dette ikke føles naturlig. Men man bør ikke vente med å fortelle det kun fordi «alle» andre venter, mener hun.

– Man skal ikke presse folk til å dele det før de selv er klare. Men jeg synes ikke man skal vente fordi det er en uskreven regel at man må vente.

VAR ÅPEN: Å være gravid er ikke bare bare. Jessica kjente på mye kvalme og slapphet i det første trimesteret. Da var det godt å ha folk rundt seg som visste. Foto: Privat

– Fint å kunne dele

30-åringen har selv jobbet som sykepleier på gynekologisk avdeling.

Der fikk hun se hvor vanlig det er å spontanabortere, og hvor mange som ikke er klar over hvor ofte det faktisk skjer.

Derfor mener hun det er viktig å normalisere det å snakke om spontanabort.

– Det var veldig mange som gikk gjennom det, og som ikke hadde hørt om andre som hadde opplevd det samme - selv om det skjer hele tiden, sier hun.

VIL NORMALISERE: Selv om det er en større risiko å spontanabortere de tre første månedene, valgte Jessica å fortelle alle rundt seg om graviditetene sine tidlig i svangerskapene. 30-åringen har ikke selv opplevd spontanabort, men som sykepleier har hun sett hva dette kan gjøre med kvinner. Jessica mener mange ikke er klar over hvor vanlig det er. Hun mener man ikke bør skjule graviditeten bare fordi det er en uskreven regel. Her sitter hun sammen med sine to sønner like etter fødsel. Felix er nå 3,5 år og Kasper er ni måneder. Foto: Privat

Under graviditeten med sin yngste sønn gjestet Jessica snapchat-kontoen «Mødre i Valdres». Der la hun ut en post om at hun var gravid i uke ti.

Reaksjonene var stort sett positive. Mange syntes det var fint at hun fortalte om graviditeten så tidlig.

Men det var også folk som satte spørsmålstegn til hvorfor hun valgte å dele dette offentlig før uke 12.

– Jeg synes det er fint å kunne dele det tidlig, så man kan være der for hverandre hvis det skulle gå galt, sier hun om sin egen erfaring.

UKE 10: På snapchat-kontoen «Mødre i Valdres» la Jessica ut at hun var gravid i uke ti. Da kom det blandede reaksjoner. Hun delte også om graviditeten til andre før dette. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Ingen fasit

Ifølge Helse Norge antas det at mellom 10 og 30 av 100 erkjente svangerskap avsluttes med spontanabort. I 97 av 100 tilfeller skjer det i løpet av de første 12 ukene.

Den eksakte årsaken til de fleste spontanaborter blir sjelden undersøkt, men studier viser at flertallet oppstår på grunn av genetiske problemer som hindrer barnet i å utvikle seg normalt, står det.

Lena Henriksen er politisk leder i Den norske jordmorforening. Hun forteller at det å være åpen om graviditeten før uke 12 kan ha visse fordeler.

– Noen av kvinnene jeg har snakka med sier de har fortalt tidlig at de er gravide så de kan ha noen å støtte seg på om de for eksempel skulle abortere.

Hva øker risikoen for spontanabort? Ekspandér faktaboks Høy alder: En kvinnes risiko for å abortere øker etter hvert som hun blir eldre. Risikoen er åtte ganger større for en 45 år gammel kvinne enn for en 20-åring. Risikoen for spontanabort øker også når barnefaren blir eldre.

En kvinnes risiko for å abortere øker etter hvert som hun blir eldre. Risikoen er åtte ganger større for en 45 år gammel kvinne enn for en 20-åring. Risikoen for spontanabort øker også når barnefaren blir eldre. Forandringer i livmoren: Å ha en uvanlig kort eller svak livmorhals (cervix) kan øke risikoen. Det kan også store muskelknuter (myomer) i livmoren.

Å ha en uvanlig kort eller svak livmorhals (cervix) kan øke risikoen. Det kan også store muskelknuter (myomer) i livmoren. Kroniske sykdommer: Diabetes og stoffskifteforstyrrelser kan øke abortfaren. God svangerskapsomsorg reduserer denne risikoen.

Diabetes og stoffskifteforstyrrelser kan øke abortfaren. God svangerskapsomsorg reduserer denne risikoen. Koaguleringsforstyrrelser: Personer med økt risiko for blodpropp, såkalt trombofili, har økt risiko for spontanaborter.

Personer med økt risiko for blodpropp, såkalt trombofili, har økt risiko for spontanaborter. Fedme: Kvinner som er svært overvektige, har en høyere risiko for spontanabort.

Kvinner som er svært overvektige, har en høyere risiko for spontanabort. To eller flere tidligere spontanaborter: Flere enn to spontanaborter gjør framtidige spontanaborter mer sannsynlige. Kvinner som har hatt én spontanabort, har ikke større sannsynlighet for å abortere enn kvinner som aldri har spontanabortert tidligere.

Flere enn to spontanaborter gjør framtidige spontanaborter mer sannsynlige. Kvinner som har hatt én spontanabort, har ikke større sannsynlighet for å abortere enn kvinner som aldri har spontanabortert tidligere. Røyking og bruk av rusmidler øker risikoen. Kvinner som er gravide bør unngå alkohol. Kilde: Helsenorge

OPP TIL HVER ENKELT: – Det er veldig forskjellig fra person til person. Det blir opp til hver enkelt. Noen velger å fortelle det tidlig, andre ikke, sier Henriksen. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Likevel ønsker ikke Henriksen å råde kvinner til hverken det ene eller andre. Det må være opp til hver enkelt, mener hun - i likhet med Jessica.

– Det er ikke noe fasitsvar. Men det er bra å sette fokus på det. Det å spontanabortere er veldig vanlig, men for hvert enkelt individ dette skjer med er jo dette en spesiell opplevelse. For dem er det ikke vanlig.

Mener åpenhet kan hjelpe berørte kvinner

Elke Rønningen er psykolog, coach og mental trener.

Hun forteller at kvinner ofte kan være tilbakeholden med å fortelle om sin egen graviditet for å beskytte seg selv, og for å ikke slippe gleden til.

– Den andre grunnen er nok tankene om hva som vil skje dersom vi mister fosteret. Har vi delt nyheten med mange, må vi også dele sorgen med mange, sier hun.

HEIER PÅ ÅPENHET: – Isolasjon og ensomhet gjør en slik tapsopplevelse mye verre og kan føre til grubling og en ond sirkel av negative tanker. Åpenhet i samfunnet og opplevelsen av at dette gjelder ikke bare meg ville nok hjulpet mange, sier Rønningen. Foto: elke.no

Likevel tror Rønningen at åpenhet og god informasjon er viktig. Hun tror den største fordelen vil være at berørte kvinner føler at de ikke er alene om opplevelsen.

– Kanskje er et godt første skritt å være åpen med de nærmeste. En annen tanke er å ha et bevisst forhold til hvordan vi i samfunnet fremstiller dette med å være gravid og kunne få barn, sier Rønningen.

Rønningen har noen tips til deg som opplever spontanabort:

Søk sosial støtte hos noen du stoler på og har en trygg relasjon til. Snakk om sorgen og gi deg selv tid og rom til å bearbeide den, men pass samtidig på å ikke la vonde tanker feste seg.

Husk at dette skjer dessverre ganske ofte . Det har ingenting å gjøre med hvem du er som person og det er heller ikke din skyld.

Prøv å avlede deg med aktiviteter som du vet at du pleide å like og ta hverdagen tilbake så raskt du makter.

Snakk med jordmor, helsesøster eller annet kvalifisert helsepersonell om dine tanker og bekymringer, slik at du får riktig og kvalifisert informasjon og den emosjonelle støtten du trenger.