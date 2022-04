Klokka 06 tirsdag morgen spente Bærumsgutten på seg skiene og la ut på en lang dagsmarsj fra hytta på Sjusjøen.

Målet var å samle inn penger til SOS Barnebyer.

– Vi skulle samle inn penger i klassen. Og da kom jeg på ideen om at for hver mil jeg går kan folk gi penger da, forteller Magnus.

Han gikk med GSP-tracking, slik at alle kunne følge med på hvor han var i løypa og hvor langt han hadde gått via en lenke på nett.

Da NRK møtte ham i skiløypa tirsdag hadde han allerede gått 4,2 mil.

– Målet er 10 mil. Og kanskje enda lenger, fortalte niåringen.

Klokka 20.45 tirsdag kveld gikk Magnus fortsatt. Da hadde han nådd målet med god margin og tilbakelagt 11,4 mil. Og han hadde gått i over 15 timer.

I 21-tida ga han seg og klokket inn 12,1 mil på 16 timer.

Far henger på

Magnus har god støtte i far Frode Semb. Han har fulgt sønnen hele dagen og gått like langt og like lenge.

– Han får holde på så lenge han vil. Men jeg tror det er siste runde nå, sa han på telefon til NRK klokka 20.35 tirsdag kveld. En bli jo sliten, ja, la han til.

HOLDER FØLGE: Faren til Magnus, Frode Semb, går helhjertet inn for å støtte sønnen og har gått sammen med ham i alle milene og alle timene. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Det er også han som har ordnet med innsamlingsaksjonen.

– Vi har postet et facebook-innlegg både privat og på en stor facebookgruppe her på Sjusjøen. Og vi har lagt ut en link så alle kan følge Magnus og hvor langt han går.

OPPFORDRING: Pappa Frode la ut turen til Magnus på flere Facebook-gruppen for å skape blest om innsamlingen. Foto: Skjermdump

Faren forteller at Magnus gjerne ville prøve å gå langt på ski og fant ut at han kunne samle inn penger samtidig, fordi han også er opptatt av det som skjer i Ukraina.

– Motivasjonen for å gå langt på ski var dere allerede. Men dette ble en ekstra motivasjon, sier faren.

Han har foreløpig ikke helt oversikt over hvordan innsamlingen gikk.

– Men det renner jo inn med likes og kommentarer og det er mange som vil støtte opp om dette, så det ser veldig lovende ut, sier Frode Semb.

Viser at han bryr seg

Generalsekretær i SOS barnebyer, Sissel Aarak, er rørt over omtenksomheten og innsatsen til niåringen.

– Det Magnus gjør er som et kinderegg av samhold mellom barn på tvers av landegrenser. Han viser at han bryr seg om barn selv om han aldri har møtt dem.

Hun tror alle som så Magnus i skiløypa med de ukrainske fargene på brystet vil få et enda sterkere engasjement for krigsrammede barn.

MILSLUKER: Magnus Bækkevar Semb (9) gikk så langt han klarte på ski tirsdag for å hjelpe barn i Ukraina. Målet var å få inn litt penger for hver mil han gikk. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Og det er mange barn i Norge som gjør som Magnus nå; engasjerer seg og samler inn penger til arbeidet i SOS Barnebyer.

– Jeg tror det er viktig at barn opplever at de faktisk kan gjøre noe for at andre kan få det bedre. At deres innsats har betydning, sier Sissel Aarak.

Vil slå rekorder

Magnus er en hardbarka milsluker og har gått lengre turer enn den vanlige påsketuristen flere ganger før.

Tidligere i vinter gikk han den 54 kilometer lange Birkebeinerløypa mellom Rena og Lillehammer i krevende forhold. I fjor gikk han sju mil på en gang.

– Det var første gang jeg prøvde å slå rekord, sier han.

DIREKTEOPPDATERING: Magnus gikk med GPS fra Garmin på turen slik at publikum kunne følge ham underveis i løypa. Her er turen avbildet omtrent halvveis. Foto: Skjermdump

Tirsdag kunne altså alle følge niåringen i skiløypa, både på Sjusjøen og via en direktelenke på nett.

Og han fikk mye oppmerksomhet underveis, blant annet fra andre idrettsutøvere. Skihopper Maren Lundby var en av mange som la igjen støttende kommentarer på Facebook.