Må bygge 10 000 hurtigladarar på åtte år

– Vi står overfor ei enorm endring i vegtransporten, seier Christine Maass, Seniorrådgjevar hjå Miljødirektoratet.

I fjor fekk Statens vegvesen og Miljødirektoratet i oppdrag å kartlegge ladeinfrastruktur for vegtransport i Noreg.

Rapporten avdekker eit enormt etterslep på ladestasjonar.

– Fram mot 2030 treng vi mellom 10 000 og 14 000 hurtigladarar til lette køyretøy, i dag har vi berre 4000, seier Maass.

STOR MANGEL: I rapporten frå Miljødirektoratet og Statens vegvesen går det fram at 71 kommunar framleis manglar hurtigladarar for elbil. Foto: Skjermdump frå rapporten / Enova

I februar i år var det ingen hurtigladarar innanfor kommunegrensene for 71 kommunar.

Eit anslag frå Multiconsult viser at det vil koste mellom 100 og 150 millionar å etablere enkle ladarar berre i desse kommunane.

Målet til styresmaktene er at alle nye, lette køyretøy skal vera nullutsleppsbilar i 2025, og halvparten av alle nye lastebilar skal gå på straum i 2030.

Dyrt og tidkrevjande

Statsleiarar over heile verda snakkar nå om korleis vi kan redusere oljeforbruket, og nullutsleppskøyretøy er eitt av svara.

Om nokre månader er ni av ti nybilsal ein elbil, men kapasiteten på hurtigladarar heng ikkje med på utviklinga.

LADBAR: Det svenske selskapet Swerocks testar nå ut fleire batteridrivne betongbilar. Foto: Volvo trucks

Rapporten peikar særleg på tre hindringar som gjer det vanskeleg å nå målet.

Ladestasjonar er arealkrevjande, det er utfordrande å få nok straumkapasitet fram til ladepunktet, og saksbehandlingstida vil vera lang.

Salsmål for nullutsleppskøyretøy frå i NTP 2018-29 Ekspandér faktaboks • Alle nye personbiler og lette varebiler skal fra 2025 av være nullutslippskjøretøy. • Alle nye tunge varebiler skal fra 2030 av være nullutslippskjøretøy. • Alle bybusser skal fra 2025 av benytte nullutslippsteknologi eller biogass. • 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal i 2030 benytte nullutslippsteknologi.

– Nokre ladeoperatørar har fortalt om at det kan koste 20 millionar kroner å styrke nettkapasiteten fram til eitt konkret ladepunkt.

Christine Maass seier at i nokon tilfelle må ein forsterke nettforbindelsen heilt frå det regionale nettet. I fylgje rapporten kan det ta fem år før ein får nok nett fram til ladepunktet.

SEINKINGAR: Christine Maass, Seniorrådgjevar hjå Miljødirektoratet, seier det er fleire bremseklossar som vil forseinke arbeidet med nye hurtigladarar. Foto: Miljødirektoratet

Ho meiner det trengst fleire verkemiddel for å nå målet med å få bygd ut ladekapasitet både for lette og tunge køyretøy.

– Særleg for tunge køyretøy vil det vera få kundar i ei startperiode, og det greier ikkje marknaden av seg sjølv.

AUKING: Salsmåla til styresmaktene. Figuren viser korleis køyretøyparken er forventa å utvikle seg i NB21-framskrivinga dersom ein når NTP-salsmåla. Foto: Miljødirektoratet

55 kvileplassar utan ladestraum

Dei siste åra har Statens vegvesen etablert mange titals døgnkvileplassar tilrettelagt spesielt for langtransportsjåførar.

I desember 2020 kom ein ny strategi frå styresmaktene der riksvegeigar skal legge til rette for lading av lastebilar på døgnkvileplassar og rasteplassar.

Her skal vegeigar vurdere både plassbehov, framføring av nok straum og andre praktiske omsyn.

– Hurtiglading av fleire lastebilar samstundes krev stor kapasitet, og å styrke nettet fram til døgnkvileplassane vil ta lang tid, seier Liv Øvstedal i Statens vegvesen.

TRENG KVILE: Døgnkvileplassane er etablert med 1,5 timars avstand langs riksvegnettet, og vil vera godt eigna for lading av lastebilar og bussar. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Ved utgangen av 2021 var det ingen offentleg tilgjengelege hurtigladarar for tunge køyretøy, heller ikkje på dei 55 døgnkvileplassane.

Statens vegvesen veit heller ikkje om desse plassane har nok kapasitet på straumnettet for hurtiglading.

– Vi har noko informasjon frå Multiconsult, henta frå kart om avstand til nett. Dette er berre eit anslag på kvar det kan bli høge anleggskostnader, seier Liv Øvstedal.

I den nye rasteplasstrategien står det at vegeigar må vurdere å etablere lademoglegheiter der det ikkje er kommersielt grunnlag for private operatørar.

Men at ladestasjonar i hovudsak skal driftast av ein ladeoperatørar.

– Nettselskapa legg ikkje opp straum som det kanskje blir bruk for, dei legg fram straum når dei får ei bestilling, og den bestillinga må da koma frå ladeoperatøren, seier Liv Øvstedal i Statens vegvesen.

I rapporten går det fram at det må byggast opp mot 2500 hurtigladarar for lastebil dei neste åra for å dekke behovet.

LANG TID: Det tek minst fem år å etablere straumforsyning med nok kapasitet til dei store, batteridrivne lastebilane. Foto: Volvo trucks

Christine Maass i Miljødirektoratet seier det vil ta minst fem år å etablere straumforsyning med nok kapasitet til dei store, batteridrivne lastebilane.

– Desse lastebilane kjem nå dei neste åra, så her må vi starte planlegginga i dag, seier Maass.