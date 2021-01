– At det blir enda dyrere vil si at jeg i hvert fall ikke vil få muligheten til å opereres.

Det forteller Kine Merete Rundgren. Hun har lipødem, syke fettceller, i armer og fra navlen og ned. Rundgren sliter mye med smerter, og daglige gjøremål som å vaske håret eller å lage mat er utfordrende.

Fra nyttår ble kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling pålagt en momsavgift på 25 prosent.

Behandling av lipødem havner under kategorien «kosmetisk kirurgi». Rundgren synes det er urettferdig.

– Det er helt på trynet. Det siste jeg tenker på er at jeg skal se bra ut i badedrakt. En operasjon vil endre livskvaliteten min, sier hun.

– Helt på trynet

Rundgren har hatt et mål om å få spart opp nok penger til operasjonen for å få hjelp for smertene. Hun har ikke så god økonomi fra før og nå ser det enda mørkere ut enn før.

– Det er blodig urettferdig. Jeg har hatt et håp om å få tatt opp et lån, men når den 25-prosenten kommer i tillegg blir det et uoppnåelig mål, sier hun.

LIPØDEM: Denne kvinnen er i 30-årene og er normalvektig på overkroppen. Legger og lår er fulle av syke fettceller, lipødem. Den ukjente kvinnesykdommen rammer mange, men ikke alle vet at det er sykdom. Bilde til illustrasjon. Foto: Ann-Katrin Schimmele

Én lipødem-operasjon koster rundt 60.000, men de fleste pasienter trenger minst fire inngrep, og må derfor betale rundt 240.000 kroner til en privatklinikk.

Legger man på momsavgiften på 25 prosent, må disse pasientene ut med rundt 300.000 for å få operert seg.

GIKK NED: Kine har nylig gått ned 20 kilo. – Det har ikke hjulpet på noe annet enn den overvekten jeg hadde i tillegg til lipødemet, sier hun. Foto: Mette Vollan / NRK

Det er vanligst å ha lipødem i bena, men Rundgren, som også har det i armene, må sannsynligvis ta flere enn fire operasjoner. Hun må derfor ut med en betydelig høyere sum enn det igjen.

– Da begynner det å bli veldig få som kan ta denne operasjonen. Det er mye penger, sier hun.

FÅR VONDT: Daglige gjøremål, som det å piske egg, kan fort bli utfordrende for Kine Merete Rundgren. Hun får raskt vondt i armene, og må ta flere pauser. Det er også vondt å stå for lenge.

Kun tilbud i Nord

Utenom privatklinikkene, er det kun Universitetssykehuset i Tromsø som opererer lipødem-pasienter. De tar bare inn pasienter som bor i Helse Nords opptaksområde.

Det vil si at Rundgren, og resten av befolkningen med lipødem som ikke er tilknyttet dette området, per nå er nødt til å betale flere hundre tusen kroner til en privatklinikk. Noen velger også å dra til utlandet for å få operert seg.

– Jeg har fleipet med at jeg kanskje bare skal ha postadresse i Tromsø en stund, sier Rundgren, som selv bor i Brumunddal.

– Som for andre pasientgrupper vil helsetjenester til lipødem-pasienter være unntatt fra merverdiavgiftsloven. Unntatt er også kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling dersom inngrepet er finansiert helt eller delvis av det offentlige og er medisinsk begrunnet, sier Thue. Foto: Marte Garmann / Kunnskapsdepartementet

Statssekretær i Finansdepartementet, Magnus Thue (H), forteller at noen kan få operasjonen finansiert helt eller delvis fra det offentlige om det er medisinsk begrunnet. Da behøver de ikke betale momsavgiften.

For lipødem-pasienter kan det være vanskelig å få en diagnose, og mange vet ikke at det er en sykdom. Verken kvinnene selv, eller fastlegen.

Helsedepartementet er positiv til operasjon og forskning på lipødem. Men det er opp til de regionale helseforetakene å finne penger til denne typen behandling og forskning.

– Spørsmålet om et forskningsbasert kirurgisk tilbud til lipødem-pasienter er under vurdering av de regionale helseforetakene, sier Knut Albert Solem, kommunikasjonsrådgiver i HelseSørØst.

Helse Midt-Norge har ikke konkrete planer om å etablere et kirurgisk tilbud for lipødem-pasienter. De sier at dersom tilbudet skal iverksettes så bør det være forskningsbasert på nasjonal basis, noe det ikke er i dag.

HelseVest har derimot bestemt at de skal gi et tverrfaglig tilbud til lipødempasienter i løpet av året, ved Haraldsplass i Bergen.

– Feil å kalle det kosmetisk

Bjørn Brøndmo er spesialist i plastikkirurgi ved Oslo Privatklinikk. Han mener, i likhet med Rundgren, det blir feil at behandling av lipødem regnes som kosmetisk.

FEIL: – Når de sier at alt som ikke er finansiert av det offentlige er kosmetisk kirurgi så er jo det en definisjon som overhodet ikke sammenhenger med en medisinsk definisjon på dette, sier spesialist Brøndmo. Foto: Oslo Privatklinikk

– Det er ikke slik at selv om man opereres av en plastikkirurg så er det kosmetisk kirurgi. Det rammer veldig uheldig, og det gjelder mange flere enn dem med lipødem. Det er urimelig at en pasientgruppe må betale tusenvis av kroner ekstra for å få en behandling de faktisk trenger.

Spesialisten mener at dersom det skal innføres avgift på kosmetisk kirurgi, så må det trekkes klare grenser for hva som er kosmetisk kirurgi og ikke.

IKKE NOK KAPASITET: Brøndmo mener tilbudet til lipødem-pasienter er for dårlig. – Det er derfor det finnes et privat alternativ. Fordi det i realiteten ikke er noe tilbud i det offentlige, sier han. Foto: Oslo Privatklinikk

– Om du skal operere for eksempel øyelokkene eller utstående ører så må du betale moms om du skal gjøre det hos en plastikkirurg. Men om du skal gjøre det hos en øre-nese-hals-lege eller en øyelege så slipper du moms. Det er også ganske uforståelig, sier han.