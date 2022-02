Lucas Aae jobber i hjemmesykepleien i Elverum.

Det betyr travle arbeidsdager og daglig må de rykke ut på alarmer som utløses av pleietrengende eldre.

For 20-åringen har det også resultert i mange bøter.

– Det er snakk om et tosifra antall bøter på ett år for min egen del. Det er frustrerende, sier 20-åringen.

Han synes det er både feil og urettferdig å bli bøtelagt av egen arbeidsgiver. Nå krever han endring.

SKIVE TIL BESVÆR: Lucas mener kommunen kan hjelpe de ansatte i hjemmetjenesten ved å gi dem dispensasjon fra regelen om maksimaltid. Foto: Anne Næsheim / NRK

Vil endre parkeringsreglene

Elverum kommune har som regel at bilister kan parkere gratis i maks to timer med parkeringsskive. Etter det må bilen flyttes.

Nødetater som brann, politi og ambulanse trenger ikke å forholde seg til reglene. Det må hjemmesykepleien, sjøl om de rykker ut på trygghetsalarmer.

– Hjemmetjenesten er ingen nødetat. Det skal i utgangspunktet være tid til å stille parkeringsskiva ved et normalt hjemmebesøk, sier kommunaldirektør Kristian Trengereid.

Da vi reiser rundt på oppdrag, spesielt på trygghetsalarmer, har vi veldig mange andre ting å fokusere på, og ta hensyn til, enn å snu parkeringsskiva i vinduet Lucas Aae / Brev til Elverum kommune

Men i en travel hverdag, med mellom atten og tjue hjemmebesøk, er det lett å glemme, sier Lucas.

– Det er en hektisk jobb og vi har mye å tenke på som medisiner og annet utstyr når vi drar ut. Det siste jeg tenker på er å stille parkeringsskiva, sier Aae.

I et brev til kommunen ber han om at hjemmesykepleien får fritak fra parkeringsreglene.

– Jeg ber ikke om lov til å parkere på handikapplasser eller fortau. Men vi må få parkere tjenestebilene våre uten å måtte ta hensyn til to-timers-regelen, sier han.

Lucas har tatt opp saken på eget initiativ, men får støtte fra sine kollegaer.

– De ansatte synes det er bra at han har tatt opp dette. De er enige med han. Jeg støtter han også, sier avdelingsleder i hjemmetjenesten Hege Borsheim.

Lucas har også fortalt om parkeringsutfordringene til Østlendingen.

Vanskelig å gjøre unntak for noen

Ordfører Lillian Skjærvik (Ap) er ikke enig i at det bør gjøres et unntak for hjemmetjenesten.

SKEPTISKE: Ordfører Lillian Skjærvik mener det ikke er riktig å gi hjemmetjenesten unntak fra parkeringsreglene. Kommunaldirektør Kristian Trengereid har saken til behandling. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Jeg er for like regler for alle. Det er fryktelig vanskelig å gjøre unntak for noen. Hva skal vi basere det på? Plutselig er det flere som trenger unntak, sier ordføreren.

Hun mener hjemmesykepleien ikke er i en særstilling, sjøl om de kan ha det travelt på jobb.

Hva synes du om at kommunen som arbeidsgiver bøtelegger sine ansatte?

– De bøtelegges for at parkeringsreglene ikke er fulgt. Da må jeg si det er greit, sier Skjærvik.

Saken ligger nå til behandling hos kommunen.

Ordføreren utelukker ikke en annen løsning for hjemmesykepleien, sjøl om hun i utgangspunktet er negativ til å gjøre unntak.

Parkeringsekspert mener problemet kan løses

For det finnes muligheter i lovverket. Det sier daglig leder i Norpark, Lars Monsen.

SER MULIGHETERN: Kommunen kan gjøre unntak om de vil, sier Lars Monsen. Foto: Norpark - Norges Parkeringsforening

Norpark er en bransjeforening for de som driver med parkering, og også Elverum kommune er medlem her.

Monsen sier mange kommuner strever med å finne gode parkeringsløsninger for ansatte i hjemmetjenesten.

Men det er mulig å gjøre unntak fra bestemmelsen om maksimaltid, om kommunen vil, sier Monsen.

– Med en litt kreativ tolkning av regelverket, mener vi det er et handlingsrom her. Da trenger ikke hjemmesykepleien å forholde seg til en parkeringsskive, sier han.

INGEN LØSNING: Enn så lenge må Lucas og de andre huske å stille parkeringsskiva for å unngå bøter. Foto: Anne Næsheim / NRK

Kommunaldirektøren sier det må en politisk behandling til for å gjøre et unntak for hjemmetjenesten.

Inntil videre må Lucas og de andre i hjemmesykepleien fortsette å stille parkeringsskiva for å unngå bøter.

– Det høres så enkelt ut, men jeg er vel det beste beviset på at det ikke er så enkelt. Jeg synes kommunen skal finne en bedre løsning for oss, sier 20-åringen.