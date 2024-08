Saken oppsummert • Fylkespolitikerne i Innlandet vedtok et forbud mot russegensere på skolen for å hindre ekskludering i russetiden.

• Unge Venstre og Frp har satt i gang en lovlighetskontroll av forbudet, og argumenterer for at det begrenser elevers ytringsfrihet.

• Fylkespolitiker Truls Gihlemoen fra Frp kritiserer manglende dialog med skolene i forkant av vedtaket.

• Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet i Innlandet, mener at forbudet kan skade læringen og være konfliktdrivende mellom lærere og elever.

• Både Gihlemoen og Thyra Håkonsløkken, fylkesleder i Innlandet Unge Venstre, har store forventninger til utfallet av lovlighetskontrollen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Rett før elevenes sommerferie, vedtok fylkespolitikerne i Innlandet at russegensere ikke var tillatt på skolen. Ønsket er at dette skal hindre ekskludering i russetiden.

Nå settes det i gang en lovlighetskontroll av vedtaket.

– Å kun ta tak i symbolet på dette med ruseffektene, mener vi er feil vei og gå. Skal man ta tak i problemet, må man starte på roten, og ikke bare fjerne symbolet på ekskluderingen.

Det sier Thyra Håkonsløkken, som er fylkesleder i Innlandet Unge Venstre.

Unge Venstre: – Dusteforbud

Thyra Håkonsløkken mener forbudet mot russegensere er et dusteforbud. Hun sier at fylkespolitikere ikke bør bestemme hva elever går med på skolen. Foto: Knut Røsrud / NRK

Håkonsløkken var selv russ i fjor og kaller fylkeskommunens vedtak for et «dusteforbud».

– Det burde gå en grense. Fylkespolitikerne bør ikke bestemme hva videregående elever skal gå med på skolen. Det mener jeg er å gå for langt.

Det mener også fylkespolitiker Truls Gihlemoen (Frp).

– Vi kan ikke skjønne at det er i tråd med norsk lov at man skal kunne begrense ytringsfriheten elever har på denne måten her, sier Gihlemoen til NRK.

På Gjøvik var det mange ungdommer å se i gensere med russenavn første skoledag, selv om det ikke er lov.

De protesterte og mente de ikke var blitt involvert i avgjørelsen.

Vil ha lovlighetskontroll

Truls Gihlemoen hevder også at verken elever, lærere eller rektorer har blitt hørt.

– Dette kom som et benkeforslag etter at det hadde vært ute på høring, så her har jo ikke elever fått muligheten til å bli hørt. Lærerne har vel aldri bedt om å måtte fly rundt og være klespoliti for elever på skolen, argumenterer fylkespolitikeren fra Frp.

Fylkespolitiker Truls Gihlemoen fra Fremskrittspartiet mener det ikke kan være i tråd med norsk lov at man skal kunne forby elever å bruke russegensere. Han sier det handler om ytringsfrihet. Foto: Frode Meskau / NRK

Han krever at det blir kontrollert om vedtaket i det hele tatt er lovlig. Han bad i utgangspunktet om et ekstraordinært fylkesting for å ta opp saken. Det fikk han ikke. Saken skal opp i neste fylkesting som er i oktober.

Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet i Innlandet, mener også at mye kunne vært løst med tidlig dialog.

– Fylkeskommunen kunne ha involvert både lærere, ledere og elever på et mye tidligere tidspunkt, og kommet frem til noe som man sammen kunne ha vært enige om.

Salgsagenter sender meldinger og får unge til å skape russegrupper allerede på ungdomsskolen. Departementet mener det kan være ulovlig markedsføring mot barn.

Usikker på om det er rett medisin

Torill Beitdokken forstår intensjonen til fylkespolitikerne som vedtok forbudet mot russegensere, men tviler på om det er riktig medisin. Foto: Knut Røsrud / NRK

Beitdokken forstår intensjonen til fylkespolitikerne som vedtok forbudet, og hun sier at forbundet også er bekymra for hvordan russefeiringa har utvikla seg de siste åra.

– Samtidig så er vi litt usikre på om dette er riktig medisin, sier hun til NRK.

Beitdokken mener effekten har mulighet til å skade læringen.

– Så lenge det er usikkert hvordan man skal håndheve dette vedtaket, så kan det være konfliktdrivende ute på skolene mellom lærere og elever. Det kan gå utover relasjonen dem imellom, og som vil føre til dårligere læring for elevene.

Bruk av russegensere på videregående skole har blitt en sak som skaper reaksjoner. Disse elevene trosset forbudet etter sommerferien. Foto: Knut Erik Røsrud / NRK

Fylkesordføreren: – Helt fair

Fylkesordfører i Innlandet Thomas Breen bekrefter at han har fått krav om lovlighetskontroll fra Fremskrittspartiet.

– Det er helt fair og vi kommer til å sende den videre til statsforvalteren og departement for vurdering. Vi ønsker at dette skal stå seg over tid, og hvis vi må justere tekst er det helt fint.

Thomas Breen, fylkesordfører for Arbeiderpartiet, sier det er helt fair at partier vil sjekke lovligheten ved forbudet. Han mener forbudet er et av mange tiltak for å forhindre utenforskap. Foto: Roar Andre Berntsen / NRK

Fylkesordføreren sier at de ønsker utenforskap til livs, og at forbudet mot russeklær på skolen er ett av mange tiltak.

Han viser til at kunnskapsministeren i mars åpnet opp for at man kunne begrense gruppeinndeling i form av klær.

Og han legger til:

– Jeg er ganske sikker på at vi i løpet av høsten kommer fram til hvordan man kan håndheve dette forbudet.

NRK har bedt om kommentar fra Utdanningsdirektoratet. De sier til NRK at det ikke er de som bestemmer om det skal være et slikt forbud. Det er skoleeier (fylkeskommune for videregående og kommunen for grunnskolen) som vedtar skoleregler. Der skal det også stå hvilke sanksjoner som gjelder hvis noen bryter reglene.