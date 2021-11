Lover økt pendlerfradrag

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil øke pendlerfradraget.

I regjeringens ekstrabudsjett som legges fram klokka 12.00 i dag, setter regjeringen av 500 millioner kroner ekstra til å styrke pendlerordningen.

Det kommer i tillegg til de 800 millionene Solberg-regjeringen foreslo i sitt budsjett.

Solberg-regjeringen ville kutte egenandelen for de som bor i de 300 minst sentrale kommunene i landet, mens Vedum vil at det skal gjelde for hele landet.