Saken oppsummert: Tonje Humberset Lilleås måtte ty til en innsamlingsaksjon på Spleis for å skaffe en rullestol som gir henne muligheten til å boltre seg i naturen.

Per i dag er det ulovlig å bruke denne rullestolen utenfor stier i naturen. Det kan endre seg snart.

Nav begrunner også avslag på søknader med at denne stolen er for bred til å være en rullestol.

Produsenten av rullestolen forteller at det er en krevende prosess å få avtale med Nav.

Nav åpner opp for å endre praksisen når det gjelder søknader på denne rullestolen.

Tidligere i august skrev NRK om Tonje Humberset Lilleås som har en funksjonsnedsettelse som gjør at hun må benytte en elektrisk rullestol for å komme seg ut i naturen.

Kjøretøyet koster omtrent 200.000 kroner. Tonje og hennes familie måtte betale for kjøretøyet selv.

Familien skaffet blant annet pengene til dette ved hjelp av en Spleis fordi det er så viktig for Tonje å være i naturen. Hun synes det er urettferdig at folk er avhengig av et godt nettverk for å anskaffe kjøretøyet.



Slik lovverket er i dag bryter hun loven når hun kjører rullestolen utenfor stier.

Denne loven er en av grunnene til at Nav i dag ikke har prisforhandlet rullestolen.

Motorisert ferdsel i utmark og hjelpemidler for bevegelseshemmede I dagens lovverk er motorisert ferdsel i utmark i utgangspunktet ulovlig.

Et utvalg ble bedt om å se på regelverket, og foreslå endringer i loven. Funksjonshemmedes bruk og rettigheter var et av temaene utvalget ble bedt om å se nærmere på.

I slutten av mai la utvalget frem sitt forslag.

Her blir det foreslått følgende:

– at loven ikke skal gjelde for ferdsel med hjelpemidler som er laget for å kompensere for redusert bevegelsesevne, så lenge ferdsel med hjelpemiddelet ikke har nevneverdig større skadepotensial enn ferdsel til fots

– at departementet skal kunne gi forskrift om hvilke hjelpemidler som faller utenfor lovens virkeområde

– at bruk av alle motoriserte rullestoler skal være tillatt på vei og turvei

– at det fastsettes en særskilt tillatelseshjemmel for ferdsel på snødekt mark og islagt vassdrag for personer med varige funksjonsnedsettelser som gir vesentlig redusert bevegelsesevne

Det å komme seg ut i naturen til tross for funksjonsnedsettelsen betyr mye for Tonje Humberset Lilleås Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

– For bred

Nav sier til NRK at de har stor forståelse for situasjonen til Tonje og andre som henne, som ønsker å være med familien ute i naturen.

Avdelingslederen ved Nav Hjelpemiddelsentral Innlandet-Elverum, Tor Magne Storbæk åpner opp for at Nav kan endre søknadskriteriene for dette kjøretøyet i fremtiden. Foto: Nav

Men terrengrullestolen som hun har skaffet seg, er ikke prisforhandlet hos Nav. Stolens bredde er en av årsakene, i tillegg til den allerede nevnte loven.

Det fører til at kravene for å få rullestolen innvilget via Nav er høyere, som at

Hjelpemiddelet må være nødvendig for daglige gjøremål

Brukeren må ha forsøkt andre alternativer Nav har på avtale

– Enkelte tar opp lån

Lederen i Norges Handikapforbund Innlandet, Shaqir Rexhaj, er opprørt over at folk må ty til pengeinnsamling for å skaffe denne typen rullestol.

Han forteller at handikapforbundet jevnlig mottar klager fra folk som har fått avslag på søknad fra Nav.

– Jeg har også hørt om folk som har tatt opp lån i banken får å finansiere dette kjøretøyet, sier Rexhaj.

Shakir Rexhaj er leder i Handikapforbundet i Innlandet. Han håper at både lovverket og Nav legger til rette for at flere kan bruke denne terrengrullestolen. Foto: Knut Røsrud / NRK

Ifølge Rexhaj brukes loven om motorisert kjøretøy i utmark som begrunnelse for avslag fra Nav.

– Nav har et poeng med tanke på denne loven, men den er en veldig gammel og tar ikke hensyn til slike utfordringer.

Lang vei frem til godkjenning

Terrengrullestolen er utviklet av Exotek. Gründer og styremedlem Sigurd Groven sier til NRK at prosessen for at kjøretøyet kan bli prisforhandlet er lang.

– Kjøretøyet må re-designes også for å kunne passe inn i definisjonen som en el-rullestol. Både med tanke på fysiske dimensjoner, bremsesystemer og annet, sier Groven.

Sigurd Groven i sin terrengrullestol. Det er mye arbeid som gjenstår før stolen kan bli prisforhandlet hos Nav. Foto: Privat

Han forklarer at bredden på stolen må inn under 85 cm siden dette er maks tillatt bredde for el-rullestoler.

– Selv om jeg kan forstå at seks centimeter høres lite ut, har det ganske mye å si for stabiliteten for kjøretøyet. Vi ønsker derfor helst ikke å gjøre den smalere siden dette vil gå utover tippesikkerhet og kjøreegenskaper generelt, sier Groven.

– Et fremtidig regulativ for rene uterullestoler hadde vært det ideelle. Rullestolen er jo ikke ment å skulle brukes innendørs, fortsetter gründeren.

Åpner for å endre praksis

Tor Magne Storbæk forteller til NRK at det kan bli aktuelt for Nav å gjøre det enklere å få godkjent rullestolen som Tonje bruker i fremtiden, men at dette kommer an på flere ting.

– Dette er et nytt hjelpemiddel, og vi avventer fortsatt en del andre avklaringer fra blant annet Statens vegvesen, og utelukker ikke at praksis kan endres noe etter hvert som disse kommer, sier Storbæk.

Han presiserer samtidig et ufravikelig krav.

– Det som ikke blir endret er kravet om å først vurdere og prøve ut hjelpemidler som er på avtale med Nav, og kravet om nødvendighet, påpeker Tor Magne Storbæk.