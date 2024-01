Løten-saken: Kvinnen blir varetektsfengslet i fire uker

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En kvinne i 40-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, etter en kjennelse fra Østre Innlandet tingrett. Kvinnen er mistenkt for medvirkning til frihetsberøvelse, noe hennes forsvarer sier er i strid med hennes egen forklaring.

Kvinnens forsvarer, Jens-Henrik Lien, sier at hun nekter straffskyld og at de vil vurdere å anke kjennelsen.

Fredag ble den siktede kvinnen fremstilt for varetektsfengsling.

Hun begjærte seg løslatt, mens påtalemyndigheten ba om fire ukers varetekt.

I en kjennelse avsagt i ettermiddag fastslår Østre Innlandet tingrett at kvinnen varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Jeg har akkurat mottatt kjennelsen, og må få anledning til å gå gjennom avgjørelsen med min klient og vurdere om det blir aktuelt å anke den, sier kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien til NRK.

At retten mener det er skjellig grunn til mistanke om medvirkning til frihetsberøvelse, sier han er i strid med det klienten selv har forklart.

– Men det får vi ta til etterretning og vurdere om det er grunnlag for å anke denne avgjørelsen.

– Skjellig grunn til mistanke

Retten mener fengsling i 4 uker med brev- og besøksforbud i hele perioden er «nødvendig og forholdsmessig.»

Dommeren viser særlig til sakens alvor og at etterforskingen er i en innledende fase med stort behov for både planlegging og gjennomføring av etterforskingsskritt.

I tillegg mener retten at hun kan knyttes til hendelsen på en slik måte at det foreligger «skjellig grunn til mistanke om medvirkning til frihetsberøvelse.»

Forsvarer Jens-Henrik Lien sier til NRK han akkurat har mottatt kjennelsen, og skal nå gå gjennom avgjørelsen med klienten for å vurdere om det blir aktuelt å anke.

Han begjærte tidligere i dag løslatelse.

Det skal være gjort funn av interesse som er sendt inn til Kripos for analyse, forteller politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK. Foto: Alexander Nordby / NRK

Sender funn inn til analyse

Politiet har i flere dager foretatt kriminaltekniske undersøkelser på gården i Løten.

Det skal være gjort funn av interesse som er sendt inn til Kripos for analyse, forteller politiinspektør Liv Hilde Nytrøen til NRK.

– Vi håper at svarene på analysene vil kunne bidra til å kaste lys over hva som har skjedd med den savnede personen.

Det er ikke avklart om arbeidet på gården vil fortsette i helgen.

Sist sett nyttårsaften

Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier til NRK fredag at de ikke er i tvil om at det er en relasjon mellom den siktede og den savnede.

– Den savnede mannen har oppholdt seg på denne gården den siste tiden før han forsvant. Det siste vi har av sikre opplysninger om han er fra nyttårsaften på denne gården, sier hun.

Nytrøen forteller at det er en sentral del av etterforskningen til politiet å finne siste sikre livstegn fra savnede.

Politiet har også mottatt opplysninger i saken om at den savnede skal ha vært observert to konkrete datoer i januar. – Vi har ulik informasjon vi forsøker å verifisere, sier politiinspektøren. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– I hvilken grad mener dere at kvinnen har handlet alene?

– Det er for tidlig å si noe om det nå. Vi har siktet henne for medvirkning, og det er alltid en løpende vurdering i denne saken om det er flere som har vært involvert, eller om hun har gjort dette alene.

Det er ikke gjort andre pågripelser eller siktelser i saken. Men politiet utelukker det ikke.

Nekter straffskyld

Forsvarer Jens-Henrik Lien til NRK at kvinnen fortsatt nekter straffskyld. Han ønsker ikke å gå videre inn på hva hun har sagt i avhør.

– Jeg kommer ikke til å gå inn på innholdet i hennes avhør, men hun har forklart seg over en lang periode i går. Hun har forklart seg grundig og omfattende og svart på alle spørsmål som politiet har stilt.

Det er per nå ikke oppnevnt bistandsadvokat, men det jobbes med å få oppnevnt en, melder politiet.

Kvinne i 40-årene Ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse 24. januar Stiller seg helt uforstående til siktelsen, og erkjenner ikke straffskyld

Mann i 30-årene Meldt savnet av pårørende 12. januar Fra Grenlandsområdet Sist sett på gården i Løten nyttårsaften



Dårlige værforhold

Mannen i 30-åra skal ha oppholdt seg på gården i Løten den siste tiden før han forsvant.

Fredag har det kommet flere kriminalteknikere og politifolk til gården.

NRKs reporter på stedet forteller at værforholdene ser ut til å være vanskelig å jobbe i. Det snør mye.

Torsdag fattet kriminalteknikere og politi interesse for et område rundt 200 meter fra gården. De gravde på stedet, og tok med seg gjenstander for å gjøre nærmere undersøkelser.