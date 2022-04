Redder 100 000 museumsgjenstander – prislapp 160 millioner

Forsiktig bæres en gammel kommode, dekorert med malerier fra en svunnen tid, ut fra et av museumsbyggene på Domkirkeodden i Hamar.

Der er det for kaldt og rått til at det kan stå uten at det blir ødelagt av mugg, skadedyr og råte.

– Dette er en viktig del av vår kulturarv som må bevares for framtiden, sier fagleder for konservering ved Anno museum Sander Solnes.

Museumsstatistikken for 2020 viser at nesten halvparten av museumsgjenstandene i Norge oppbevares for dårlig.

Anno museum er det første museet i Norge som har satt opp et eget bygg til å ta vare på gjenstandene.

Prislappen ble 160 millioner kroner.

Flytter de gamle gjenstandene

I et av husene på Domkirkeodden tar gjenstandskonservator Anne Storbekken av lakenet som beskytter en gammel rød sofa fra fuglemøkk fra fugler som flyr inn i rommet.

Sofaen er musespist.

GAMMEL SOFA: Gjenstandskonservator Anne Storbekken drar av lakenet som beskytter den gamle sofaen. Nå skal den også til Elverum for å unngå å bli ødelagt. Foto: Knut Røsrud / NRK

Nå skal den og andre møbler fra Domkirkeodden kjøres til det nye bevaringssenteret i Elverum der det er plass til 100 000 museumsgjenstander.

Nesten halvparten av de kulturhistoriske gjenstandene til museene i Innlandet er lagret for dårlig.

– Det er veldig få av museene våre som har gode forhold, sier Sander Solnes.

De er ikke alene om å ha det problemet.

I Oslo er det bare 27 prosent av de kulturhistoriske gjenstandene som er tilfredsstillende oppbevart.

Bare Svalbard svarer at alle gjenstandene deres er oppbevart bra nok, viser museumsstatistikken for 2020.

Fryses og vaskes før det settes inn

Det 5 500 kvadratmeter store bevaringssenteret på Glomdalsmuseet i Elverum er finansiert ved 90 millioner kroner fra staten, 35 millioner kroner fra fylkeskommunen og 35 millioner kroner fra kommunene i gamle Hedmark.

Bygget er unikt fordi det er tegnet ut fra hvilke behov gjenstandene som skal være der har.

– Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier Vigdis Vingelsgård.

Hun har ledet bevaringstjenesten i Hedmark siden 1989. Tidligere restaurerte de gjenstandene og satt dem tilbake på dårlige lagre.

EN DRØM: For Vigdis Vingelsgård er det nye magasinet med plass til 100 000 gjenstander en drøm som har gått i oppfyllelse. Foto: Frode Meskau / NRK

Der ble de ødelagt igjen.

Men nå blir den gamle fela som Peder Andersen Risberget laget i Elverum restaurert og lagt i magasinet.

– Vi er veldig privilegerte og glade for at vi har fått denne muligheten til å ta vare på gjenstandene, sier magasinforvalter Toril Skaaraas Hofseth.

Den gamle kassa med penger til de fattige i Elverum blir tørket, fryst, vaska og reparert i et av verkstedene. Alt fotograferes før de settes i et lager med godt klima.

Toril Skaaraas Hofseth registrerer de gamle kulturskattene som har fått plass i hyllene. Den gamle skattekassa fra Elverum er nå restaurert og står lagra til bruk i utstillinger. Den gamle fela blir nå bevart inn i framtida. Alle gjenstandene blir fotografert før de plasseres i magasinet.

Imponert Dronning

Da bevaringssenteret ble åpnet denne uka ble det gjort ved at Dronning Sonja fikk plassert en gammel brudekrone fra Kvikne på Tynset i det nye magasinet.

Brudekronen ble i nyere tid brukt ved kåringen av «Glomdalsbrudene», et arrangement som Østerdalslaget i Oslo sto for ved Glomdalsmuseet, første gang i 1936 og siste gang i 1995.

Den er av de første gjenstandene som nå plasseres i hyllene for bevaring.

– Det gir meg en dyp glede å vite at disse gjenstandene nå får et verdig hjem i et bygg helt utenom det vanlige, sa Dronningen.

UNIKT: Dronning Sonja åpnet bevaringssenteret til Anno museum i Elverum ved å ta imot den gamle brudekrona fra Kvikne. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det vil ta flere år før alle de 100 000 gjenstandene er på plass, siden det er mye jobb med flyttinga av dem.

Den kulturinteresserte Dronningen viste til at disse gjenstandene forteller en historie som samler Norge.

Hun betegnet senteret som et nasjonalt fyrtårn. Og utelukker ikke at hun en dag kommer tilbake på studietur for hvordan de 400 000 gjenstandene i den Kongelige samlingen kan tas vare på.

– De 400 000 gjenstandene av historisk verdi roper på verdig oppbevaring og evig liv, sa hun.