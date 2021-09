– Her skulle det egentlig vært fullt med båter nå, sier Yngve Grambo.

Han eier Osensjøen turistsenter og har fulgt med på sjøen derfra i mer enn 20 år. Han kan ikke huske at sandgrunnen kommet så tydelig fram så tidlig på høsten. Og han skulle gjerne vært sandstranda foruten.

– Reint personlig er det jo et kjempeproblem at båtsesongen ble så mye kortere og at den nye båthavna ligger tørrlagt, sier han.

Samtidig som at det ble satt tørkerekorder på 38 målestasjoner i Norge i august, tapper kraftprodusentene magasinene for vann.

Den samme båten, ved samme brygge. Noen måneder og ganske mye vann skiller de to bildene.

Må holde kraftproduksjonen i gang

Det var lokalavisa Østlendingen som først fortalte om den unormalt lave vannstanden i innsjøen som ligger i Åmot og Trysil kommuner.

Gaute Skjeldsvik er administrerende direktør i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og sier de har tappet mer fra Osensjøen nå, enn det som er vanlig.

45 ÅR: Administrerende direktør i Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB), Gaute Skjeldsvik, forteller at sist gang Osensjøen ble tappet mer enn i år var i 1976. Foto: GLB

– Det er veldig tørt i hele Glomma/Laagen-vassdraget nå. Vi jobber jo for best mulig utnyttelse av ressursene i hele vassdraget og for å holde kraftproduksjonen i gang har vi tappet litt mer enn vanlig i Osensjøen, men også i mange andre vassdrag i området, sier han.

Han forteller videre at han har sjekket statistikken og funnet ut at innsjøen bare har vært tappet lavere enn dagens stand fire ganger etter at de begynte registrere i 1920.

– Sist gang var i 1976 og da måtte vi faktisk tappe ned enda 160 cm mer enn nå, sier han.

– Hvorfor er det så viktig å holde kraftproduksjonen i gang?

– Det er høye kraftpriser nå og dersom vi ikke hadde tappet ned slik at det kan produseres mer kraft, ville det blitt enda dyrere. Vi prøver å unngå at kraftverkene må stanse opp, sier han.

Det trengs nedbør

Tørkesituasjonen i landet endrer seg med været. Ifølge seksjonssjef i NVE, Casten Stig Jensenet, er det en del forskjeller rundt om i landet.

– Akkurat nå er det sånn at det er på Sør- og Østlandet det er tørrest. Mens for noen uker siden var det i Vestlandet det var tørrest.

Han forteller at det er mye regn på Vestlandet den siste uka som har gjort situasjonen bedre der. Til uka er det meldt nedbør på Sør- og Østlandet, og Jensenet sier det kan hjelpe på tørkesituasjonen.

– Men for å få fylt opp store innsjøer igjen trengs det nok noe mer regn over lengre tid. Og alt er selvfølgelig avhengig av været, sier han.

SANDSTRAND: En strand som dette kan jo vike idyllisk, men vanligvis er Osensjøen på sitt største på denne tiden av året. Nå er vannstanden lavere enn noen gang tidligere. HOLMER: Osensjøen har noen steder blitt redusert fra en sjø til kanaler mellom små holmer. GRUNNSTØTT: Denne båten burde egentlig flyte på vannet, men da vannet forsvant, landet den på bunnen. REDNING: Mange har måttet redde båtene sine opp fra vannet i løpet av de siste dagene. Her går det fortsatt an å redde seg ut på dypere vann. I denne havna skulle det ligget båter klar for høstferie. I stedet måtte de tas opp for ikke å bli strandet gjennom vinteren.

Godt fiske

Den langstrakte innsjøen byr på et yrende båtliv og har vanligvis gode fiskeforhold å by på når høsten kommer smygende.

Men i år forsvant vannet i den regulerte innsjøen mye før man er vant til.

Kilder NRK har snakket med forteller at de synes det er skremmende at vannet tappes ned såpass mye så tidlig på høsten, for hva skjer da i vinter når vannet vanligvis tas i bruk?

Mange båter har blitt stående på grunn og må trolig stå til våren kommer med mer vann. Andre har kastet seg rundt og fått reddet sine fartøy opp på land for vinteren.

Fisketuren i høstferien blir det ikke noe av. Det er 45 år siden sist det var et problem.

Bekymret for vinteren

Tilbake på Osensjøen turistsenter har Yngve Grambo flere problemer å tenke på. En pumpeledning fra et hyttefelt ble liggende på grunna da vannet rant sin veg.

– Den skulle jo ligget dypere i vannet. Så dersom denne fryser i vinter, kan det bli kritisk. Det er min største bekymring akkurat nå, sier han.

– Hva skal du gjøre med det, da?

– Nei, akkurat nå er det ikke stort å få gjort.

Han forteller at det normalt er mange båter på innsjøen ut oktober og at de som toss alt har fått dem opp allerede er heldige.

– Det ligger noen på andre sida her. Jeg tror de må overvintre der de er, sier han.