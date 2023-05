Lise Klaveness årets Peer Gynt

Klaveness mottar prisen etter at et overveldende flertall av stortingsrepresentantene stemte frem Norges fotballpresident som vinner.

– Det føles som en ære, samtidig som at jeg føler at dette er noe jeg gjør sammen med forbundet (NFF), sier Klaveness.

Peer Gynt-prisen deles ut til noen som har markert seg positivt for samfunnsutviklingen, og som har bidratt til å gjøre Norges navn kjent i utlandet.

Nominasjonskomiteen har lagt vekt på Klaveness’ arbeid for likestilling, mangfold, menneskerettigheter og demokrati, samt motet hun viste ved å tale FIFA og VM-arrangøren midt imot fra talerstolen i Qatar.

– Hun er et lysende forbilde for oss alle. Hun står frem som et menneske uten hemmeligheter, uten jåleri, og uten strategiske handlinger på egne vegne. Sterk og fryktløs taler hun FIFA midt i mot, og viser oss hva maktarroganse virkelig er. Sjeldent har vi hatt en verdigere vinner enn Lise Klaveness, sier jurymedlem Hanne Krogh til NRK.

Dette er tredje året på rad at Peer Gynt-prisen går til en kvinnelig idrettsprofil. De foregående årene har Birgit Skarstein og Maren Lundby vunnet.

– Jeg føler også et stort ansvar når jeg mottar denne typen anerkjennelse, for det er på vegne av en bevegelse, og vi vil bruke dette til noe konstruktivt, sier Klaveness.

Hun får utdelt prisen under Peer Gynt-festivalen på Vinstra 8. august.